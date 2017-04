Sep 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 99.8878 10.2498 1 25 99.8878 10.2498 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.8598 10.2490 1 50 99.8598 10.2490 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 99.8598 10.2490 1 10 99.8598 10.2490 INE695A16IS2 UNITED BK OF INDIA 17-Oct-13 99.1964 10.5604 1 60 99.1964 10.5604 INE237A16WK1 KOTAK MAH BK 17-Oct-13 99.1972 10.5498 1 60 99.1972 10.5498 INE238A16RD4 AXIS BK 29-Oct-13 98.8860 10.2798 1 50 98.8860 10.2798 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.8297 10.0518 2 50 98.7764 10.5150 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.7554 10.0001 1 25 98.7554 10.0001 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 98.5081 10.4300 1 50 98.5081 10.4300 INE695A16IN3 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-13 98.3898 10.4797 1 75 98.3898 10.4797 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 98.3767 10.5663 1 20 98.3767 10.5663 INE040A16AB4 HDFC BK 18-Nov-13 98.2763 10.6698 17 1300 98.2763 10.6698 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 98.2842 10.6199 15 1150 98.2842 10.6200 INE141A16MO8 OBC 18-Nov-13 98.2810 10.6402 9 425 98.2810 10.6402 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 98.2906 10.5797 1 300 98.2906 10.5797 INE695A16IP8 UNITED BK OF INDIA 18-Nov-13 98.2855 10.6116 3 300 98.2858 10.6099 INE667A16CI5 SYNDICATE BK 18-Nov-13 98.2848 10.6160 2 125 98.2842 10.6200 INE168A16GZ9 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Nov-13 98.2747 10.6798 1 50 98.2747 10.6798 INE095A16KC5 INDUSIND BK 18-Nov-13 98.2437 10.8752 2 50 98.2429 10.8802 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 98.2778 10.6603 1 50 98.2778 10.6603 INE476A16KL8 CANARA BK 19-Nov-13 98.2496 10.6603 2 350 98.2496 10.6603 INE667A16CJ3 SYNDICATE BK 19-Nov-13 98.2580 10.6084 2 225 98.2601 10.5952 INE168A16GO3 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Nov-13 98.2658 10.5599 1 50 98.2658 10.5599 INE428A16KV8 ALLAHABAD BK 20-Nov-13 98.2280 10.6201 5 650 98.2280 10.6201 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.2293 10.6121 4 400 98.2432 10.5274 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.1933 10.6600 2 300 98.1933 10.6600 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 97.7920 10.0502 3 100 97.7920 10.0502 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 97.8135 9.9502 2 50 97.8135 9.9502 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 97.7920 10.0502 1 25 97.7920 10.0502 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 97.8028 9.9999 1 25 97.8028 9.9999 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 97.8135 9.9502 1 25 97.8135 9.9502 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 97.7465 9.8999 1 25 97.7465 9.8999 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 97.7354 9.9498 2 25 97.7354 9.9498 INE237A16WL9 KOTAK MAH BK 16-Dec-13 97.4874 10.6902 1 32 97.4874 10.6902 INE168A16EU5 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Dec-13 97.5006 10.6326 1 13.5 97.5006 10.6326 INE528G16SG6 YES BK 16-Dec-13 97.4966 10.6500 1 5 97.4966 10.6500 INE237A16WM7 KOTAK MAH BK 17-Dec-13 97.4921 10.5498 1 30 97.4921 10.5498 INE237A16SD4 KOTAK MAH BK 19-Dec-13 97.4087 10.6702 2 25 97.4087 10.6702 INE652A16FA7 STATE BK OF PATIALA 19-Dec-13 97.5912 9.9001 1 10 97.5912 9.9001 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 97.5654 9.9000 1 25 97.5654 9.9000 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 96.3785 10.5501 1 25 96.3785 10.5501 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 96.0944 10.7499 1 50 96.0944 10.7499 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.8560 10.4500 1 25 95.8560 10.4500 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 95.8879 9.9700 3 50 95.8879 9.9700 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 95.5896 10.4601 3 40 95.5896 10.4601 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 95.2876 11.1425 1 25 95.2876 11.1425 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 95.6915 9.9001 1 25 95.6915 9.9001 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.4143 10.5676 2 20 95.4143 10.5676 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 95.6707 9.9500 2 50 95.6707 9.9500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 95.6458 9.9499 1 25 95.6458 9.9499 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.6667 9.9000 1 25 95.6667 9.9000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 95.2853 10.5001 1 15 95.2853 10.5001 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 95.4904 9.8499 2 50 95.4904 9.8499 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 95.4306 9.9301 1 25 95.4306 9.9301 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 95.0508 10.5001 1 5 95.0508 10.5001 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 95.3114 9.9200 1 25 95.3114 9.9200 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 95.1881 9.9200 1 25 95.1881 9.9200 INE238A16SN1 AXIS BK 7-Aug-14 91.9007 9.9900 1 2 91.9007 9.9900 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 91.5490 9.7100 2 15 91.5490 9.7100 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 91.0895 10.2600 1 5 91.0895 10.2600 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 90.9177 10.3000 1 22 90.9177 10.3000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 90.7629 10.2899 2 14 90.7629 10.2899 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 90.7873 10.2600 1 5 90.7873 10.2600 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 90.7608 10.2925 1 5 90.7608 10.2925 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 90.7151 10.2916 4 185 90.7328 10.2700 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 90.7144 10.2925 3 45 90.7144 10.2925 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 90.7089 10.2709 10 500 90.7055 10.2750 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 90.6912 10.2925 3 115 90.6912 10.2925 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 90.6891 10.2950 1 100 90.6891 10.2950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com