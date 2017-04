Sep 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.9261 8.9978 1 50 99.9261 8.9978 INE608A16FC5 PUNJAB AND SIND BK 23-Sep-13 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 99.9015 8.9970 1 110 99.9015 8.9970 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 99.8769 8.9974 2 125 99.8769 8.9974 INE238A16RC6 AXIS BK 22-Oct-13 99.2039 10.1003 1 25 99.2039 10.1003 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.8051 10.5098 1 5 98.8051 10.5098 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.7739 9.8496 1 25 98.7739 9.8496 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 98.5187 9.8001 1 100 98.5187 9.8001 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 98.4128 10.5120 1 3.5 98.4128 10.5120 INE040A16AB4 HDFC BK 18-Nov-13 98.3045 10.6700 2 500 98.3045 10.6700 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 98.3123 10.6201 2 250 98.3123 10.6201 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 98.4343 9.8402 2 200 98.4343 9.8402 INE652A16HQ9 STATE BK OF PATIALA 18-Nov-13 98.3190 10.5772 2 50 98.3190 10.5772 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 98.3071 10.4756 14 525 98.3072 10.4752 INE141A16MP5 OBC 19-Nov-13 98.2985 10.5300 3 500 98.2985 10.5300 INE683A16BX3 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-13 98.2751 10.6770 3 225 98.2751 10.6773 INE565A16806 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-13 98.2787 10.4800 2 500 98.2787 10.4800 INE667A16CK1 SYNDICATE BK 20-Nov-13 98.2690 10.5399 5 400 98.2593 10.6002 INE652A16HF2 STATE BK OF PATIALA 20-Nov-13 98.2626 10.5797 4 250 98.2626 10.5797 INE428A16KV8 ALLAHABAD BK 20-Nov-13 98.2561 10.6200 2 250 98.2561 10.6200 INE237A16WN5 KOTAK MAH BK 20-Nov-13 98.2674 10.5500 1 75 98.2674 10.5500 INE528G16VJ4 YES BK 20-Nov-13 98.2755 10.4998 1 75 98.2755 10.4998 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.2835 10.4503 2 50 98.2843 10.4453 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 98.3562 10.0002 1 25 98.3562 10.0002 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.2594 10.4283 9 400 98.2596 10.4274 INE667A16CL9 SYNDICATE BK 22-Nov-13 98.1966 10.6402 2 400 98.1966 10.6402 INE652A16HS5 STATE BK OF PATIALA 22-Nov-13 98.2316 10.4299 1 200 98.2316 10.4299 INE168A16HA0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Nov-13 98.1866 10.7002 2 100 98.1866 10.7002 INE238A16TP4 AXIS BK 11-Dec-13 97.6644 10.6449 1 12 97.6644 10.6449 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 97.5743 10.4298 2 200 97.5743 10.4298 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 97.5625 10.4818 2 150 97.5623 10.4827 INE095A16KI2 INDUSIND BK 16-Dec-13 97.5397 10.5823 1 15 97.5397 10.5823 INE036D16EJ1 THE KARUR VYSYA BK 16-Dec-13 97.5380 10.5898 1 15 97.5380 10.5898 INE237A16WL9 KOTAK MAH BK 16-Dec-13 97.5470 10.5501 1 15 97.5470 10.5501 INE683A16BY1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Dec-13 97.5176 10.6798 1 15 97.5176 10.6798 INE683A16BW5 THE SOUTH INDIAN BK 17-Dec-13 97.4953 10.6555 2 75 97.5018 10.6273 INE528G16SI2 YES BK 17-Dec-13 97.5195 10.5501 1 30 97.5195 10.5501 INE095A16KG6 INDUSIND BK 17-Dec-13 97.5121 10.5824 1 20 97.5121 10.5824 INE683A16BZ8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Dec-13 97.4470 10.6251 2 25 97.4470 10.6251 INE090A16E26 ICICI BK 19-Dec-13 97.5936 9.9999 1 0.5 97.5936 9.9999 INE483A16GE7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Dec-13 97.4537 10.4800 2 100 97.4537 10.4800 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.8707 9.9501 1 5 95.8707 9.9501 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.6822 9.9825 2 20 95.6822 9.9825 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 95.7866 9.8499 1 50 95.7866 9.8499 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 95.6820 9.9229 2 28 95.7071 9.8626 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 95.5034 10.0499 1 1.5 95.5034 10.0499 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 95.5599 9.8601 1 25 95.5599 9.8601 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 94.9927 10.4000 1 2 94.9927 10.4000 INE036D16DR6 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-14 93.1000 9.9090 1 10 93.1000 9.9090 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 91.6190 9.6500 1 25 91.6190 9.6500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 91.4724 9.7500 1 5 91.4724 9.7500 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 91.5888 9.5500 2 50 91.5888 9.5500 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 91.3608 9.7500 1 50 91.3608 9.7500 INE090A16D50 ICICI BK 15-Sep-14 90.8335 10.2317 2 64.5 91.2683 9.6999 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 91.4164 9.6000 2 50 91.4164 9.6000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 91.4573 9.5500 1 25 91.4573 9.5500 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 91.2272 9.7500 2 8 91.2272 9.7500 INE238A16TT6 AXIS BK 16-Sep-14 91.1639 9.7999 1 3 91.1639 9.7999 INE090A16D68 ICICI BK 16-Sep-14 91.1639 9.7999 1 2 91.1639 9.7999 INE141A16MM2 OBC 17-Sep-14 90.8786 10.1201 1 38.45 90.8786 10.1201 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 90.8623 10.1120 3 190 90.8640 10.1100 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 90.8494 10.1278 5 145 90.7185 10.2875 INE008A16SF4 IDBI BK 18-Sep-14 90.7021 10.3075 2 100 90.7021 10.3075 INE695A16IU8 UNITED BK OF INDIA 18-Sep-14 90.7983 10.1901 1 40 90.7983 10.1901 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 90.7542 10.2157 8 350 90.7220 10.2549 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 90.7055 10.2750 3 250 90.7055 10.2750 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 90.8163 10.1124 5 285 90.8183 10.1100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com