Oct 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 99.7304 8.9700 1 5 99.7304 8.9700 INE168A16GH7 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Nov-13 99.4456 9.2493 1 5 99.4456 9.2493 INE036D16EI3 THE KARUR VYSYA BK 6-Nov-13 99.2949 11.2691 1 15 99.2949 11.2691 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 99.3434 9.6497 1 25 99.3434 9.6497 INE090A16WT5 ICICI BK 8-Nov-13 99.2975 10.3291 1 25 99.2975 10.3291 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.2331 9.0994 1 5 99.2331 9.0994 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 99.0717 9.0001 1 25 99.0717 9.0001 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 98.9897 8.8696 1 25 98.9897 8.8696 INE160A16JI6 PUNJAB NATIONAL BK 27-Nov-13 98.9508 9.0004 2 25 98.9508 9.0004 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 98.7284 8.8700 1 25 98.7284 8.8700 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 98.7521 8.8700 1 25 98.7521 8.8700 INE237A16VA4 KOTAK MAH BK 10-Dec-13 98.6246 8.9302 1 125 98.6246 8.9302 INE457A16BR4 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-13 98.6307 8.8901 1 25 98.6307 8.8901 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 98.5865 8.8699 2 50 98.5865 8.8699 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 98.5865 8.8699 1 25 98.5865 8.8699 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 98.5865 8.8699 1 25 98.5865 8.8699 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 98.5629 8.8698 1 25 98.5629 8.8698 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 98.4871 8.8999 1 25 98.4871 8.8999 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.4888 8.8897 1 25 98.4888 8.8897 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.4613 9.2000 1 5 98.4613 9.2000 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.4613 9.2000 1 5 98.4613 9.2000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.4685 8.8702 2 50 98.4685 8.8702 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.4369 9.1999 1 5 98.4369 9.1999 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 98.4162 8.8998 1 25 98.4162 8.8998 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 98.4014 8.8503 1 25 98.4014 8.8503 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.1890 9.3501 1 5 98.1890 9.3501 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.2178 8.9501 1 25 98.2178 8.9501 INE237A16WS4 KOTAK MAH BK 6-Jan-14 97.9818 8.9502 1 5 97.9818 8.9502 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.7672 9.0999 1 7 96.7672 9.0999 INE238A16RY0 AXIS BK 6-Mar-14 96.5393 9.1499 1 20 96.5393 9.1499 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 96.4834 9.0499 1 25 96.4834 9.0499 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 96.4684 9.0900 1 25 96.4684 9.0900 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 96.4414 9.1001 1 25 96.4414 9.1001 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 96.4646 9.1001 1 25 96.4646 9.1001 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 96.4353 9.0551 1 50 96.4353 9.0551 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.3911 9.0501 1 25 96.3911 9.0501 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.4104 9.0599 1 25 96.4104 9.0599 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 96.2372 9.0899 1 25 96.2372 9.0899 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 96.1179 9.1000 1 7 96.1179 9.1000 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 94.9085 9.1500 1 10 94.9085 9.1500 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 92.5018 9.1600 1 15 92.5018 9.1600 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.4513 9.1700 2 50 92.4513 9.1700 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4817 9.1301 1 25 92.4817 9.1301 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 92.3518 9.1599 1 25 92.3518 9.1599 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 92.3826 9.1200 1 10 92.3826 9.1200 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.2313 9.1501 1 10 92.2313 9.1501 INE238A16TY6 AXIS BK 19-Sep-14 92.1065 9.2001 1 45 92.1065 9.2001 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 92.0664 9.1700 1 50 92.0664 9.1700 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 92.0584 9.1800 1 25 92.0584 9.1800 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 92.0427 9.1200 1 25 92.0427 9.1200 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 91.9785 9.2000 1 50 91.9785 9.2000 INE514E16954 EXIM 7-Oct-14 92.0047 8.8600 2 30 92.0047 8.8600 INE166A16KE0 ING VYSYA BK 9-Oct-14 91.8532 8.9926 2 15 91.8532 8.9926 INE683A16CA9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Oct-14 91.8325 8.9925 1 15 91.8325 8.9925 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 91.7367 9.0324 6 104 91.7702 8.9925 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 91.7366 9.0325 4 75 91.7366 9.0325 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com