Oct 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.2331 9.0994 1 50 99.2331 9.0994 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.2822 9.0997 1 5 99.2822 9.0997 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.3057 8.7997 1 5 99.3057 8.7997 INE457A16DL3 BK OF MAHARASHTRA 18-Nov-13 99.1741 8.9401 1 50 99.1741 8.9401 INE667A16CK1 SYNDICATE BK 20-Nov-13 99.1104 9.1005 2 50 99.1104 9.1005 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.1009 8.9500 2 100 99.1009 8.9500 INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 98.6543 8.8910 12 600 98.6559 8.8800 INE562A16DR7 INDIAN BK 11-Dec-13 98.6307 8.8901 1 50 98.6307 8.8901 INE077A16AL5 DENA BK 16-Dec-13 98.5133 8.8842 2 300 98.5132 8.8850 INE090A16XE5 ICICI BK 16-Dec-13 98.5025 8.9500 1 75 98.5025 8.9500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.5124 8.8899 1 25 98.5124 8.8899 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.4369 9.1999 1 4.6 98.4369 9.1999 INE077A16AK7 DENA BK 20-Dec-13 98.4197 8.8799 2 100 98.4197 8.8799 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 98.4197 8.8799 1 25 98.4197 8.8799 INE651A16FH4 STATE BK OF MYSORE 20-Dec-13 98.2434 9.8882 1 0.5 98.2434 9.8882 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.3454 8.8999 1 25 98.3454 8.8999 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.2550 8.8800 1 25 98.2550 8.8800 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.0623 9.8799 1 5.8 98.0623 9.8799 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 96.9737 9.1126 2 50 96.9761 9.1051 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 96.8122 9.1050 1 50 96.8122 9.1050 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 96.6810 9.0799 3 75 96.6810 9.0799 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 96.6309 9.0900 1 50 96.6309 9.0900 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.4953 9.0800 1 25 96.4953 9.0800 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 96.3993 9.1500 1 25 96.3993 9.1500 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 96.3993 9.1500 2 25 96.3993 9.1500 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 96.3951 9.1000 1 50 96.3951 9.1000 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 96.3951 9.1000 1 50 96.3951 9.1000 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 96.4414 9.1001 1 25 96.4414 9.1001 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.1552 9.0651 3 100 96.1572 9.0601 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 96.1056 9.1300 1 25 96.1056 9.1300 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 94.2057 9.0524 1 100 94.2057 9.0524 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 94.1018 9.2999 1 25 94.1018 9.2999 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 93.8524 9.4500 1 25 93.8524 9.4500 INE483A16FT7 CENTRAL BK OF INDIA 1-Aug-14 93.1883 9.2000 2 50 93.1883 9.2000 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 92.3005 9.2545 2 55 92.2656 9.3000 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.1512 9.2801 1 25 92.1512 9.2801 INE238A16TX8 AXIS BK 18-Sep-14 92.0316 9.3500 1 15 92.0316 9.3500 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 92.0316 9.3500 1 15 92.0316 9.3500 INE008A16SF4 IDBI BK 18-Sep-14 92.0750 9.3500 1 10 92.0750 9.3500 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 92.0242 9.2499 1 50 92.0242 9.2499 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 92.0638 9.2001 1 25 92.0638 9.2001 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 92.0671 9.1424 2 200 92.0671 9.1424 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 91.9813 9.2499 1 50 91.9813 9.2499 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 92.0538 9.1325 1 84 92.0538 9.1325 INE695A16IY0 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-14 92.0538 9.1325 1 68 92.0538 9.1325 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.9598 9.2500 1 25 91.9598 9.2500 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 91.9733 9.2600 1 100 91.9733 9.2600 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 91.9785 9.2000 2 50 91.9785 9.2000 INE166A16KC4 ING VYSYA BK 7-Oct-14 91.9136 8.9950 1 30 91.9136 8.9950 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 91.9345 8.8949 1 15 91.9345 8.8949 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 91.7898 8.9938 3 60 91.7888 8.9950 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 91.8737 8.8938 4 40 91.8769 8.8900 =============================================================================================== *: Crores