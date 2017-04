Oct 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16RD4 AXIS BK 29-Oct-13 99.7050 8.9995 1 50 99.7050 8.9995 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.7051 8.9964 1 5 99.7051 8.9964 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.6397 8.7990 2 25 99.6397 8.7990 INE652A16HL0 STATE BK OF PATIALA 1-Nov-13 99.6335 8.9510 1 25 99.6335 8.9510 INE036D16EI3 THE KARUR VYSYA BK 6-Nov-13 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.3975 8.8498 1 50 99.3975 8.8498 INE683A16BV7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Nov-13 99.2869 9.0397 1 50 99.2869 9.0397 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 99.2869 9.0397 1 25 99.2869 9.0397 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 99.2137 9.9750 1 10 99.2137 9.9750 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.0870 8.8504 1 25 99.0870 8.8504 INE160A16JG0 PUNJAB NATIONAL BK 26-Nov-13 99.0475 9.0001 1 25 99.0475 9.0001 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 98.9970 9.0196 1 25 98.9970 9.0196 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 98.7004 8.9000 1 25 98.7004 8.9000 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 98.6781 8.8901 1 25 98.6781 8.8901 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 98.5425 8.8501 1 25 98.5425 8.8501 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.2926 8.9299 1 25 98.2926 8.9299 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 97.7726 9.1376 1 0.05 97.7726 9.1376 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 97.5227 9.0900 1 25 97.5227 9.0900 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 96.8607 9.0999 1 25 96.8607 9.0999 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 96.7147 9.0501 1 25 96.7147 9.0501 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 96.6739 9.1000 2 5 96.6739 9.1000 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 96.6916 9.0500 2 2 96.7446 8.9000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 96.6506 9.1000 1 5 96.6506 9.1000 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 96.6488 9.1050 1 3 96.6488 9.1050 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 96.6577 9.0800 1 25 96.6577 9.0800 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 96.5736 9.2501 1 0.5 96.5736 9.2501 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 96.5380 9.0900 1 25 96.5380 9.0900 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 96.5803 8.9749 1 25 96.5803 8.9749 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.5352 9.0975 1 5 96.5352 9.0975 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 96.5343 9.1000 1 0.9 96.5343 9.1000 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 96.3488 9.0999 1 3.8 96.3488 9.0999 INE090A16YT1 ICICI BK 21-Mar-14 96.2794 9.1000 1 6.5 96.2794 9.1000 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 95.6605 9.2501 1 6.65 95.6605 9.2501 INE705A16GP9 VIJAYA BK 14-Apr-14 95.6605 9.2501 1 4.7 95.6605 9.2501 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 94.1577 9.3200 1 25 94.1577 9.3200 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.4818 9.2150 4 100 92.4931 9.2000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4856 9.2099 2 50 92.4856 9.2099 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 92.4186 9.2700 1 100 92.4186 9.2700 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 92.3241 9.2802 3 5.4 92.3241 9.2802 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.1944 9.2801 1 25 92.1944 9.2801 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 92.1300 9.2520 2 125 92.1237 9.2601 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 92.0671 9.2500 1 25 92.0671 9.2500 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 91.9449 9.3500 1 100 91.9449 9.3500 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 92.0242 9.2499 2 50 92.0242 9.2499 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 91.7870 9.1999 1 25 91.7870 9.1999 INE237A16WT2 KOTAK MAH BK 10-Oct-14 91.9135 8.9700 1 10 91.9135 8.9700 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 91.6576 9.2026 1 1 91.6576 9.2026 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com