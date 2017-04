Oct 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.7295 9.0000 1 15 99.7295 9.0000 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 99.5630 8.9003 2 50 99.5630 8.9003 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.4182 8.9000 8 525 99.4182 8.9000 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 99.4117 9.0000 1 5 99.4117 9.0000 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.3907 8.9503 1 25 99.3907 8.9503 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.1996 9.5001 1 15 99.1996 9.5001 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.1778 8.8997 2 50 99.1778 8.8997 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.0819 8.9003 1 25 99.0819 8.9003 INE476A16KN4 CANARA BK 25-Nov-13 99.0819 8.9003 1 25 99.0819 8.9003 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.9187 9.4997 1 15 98.9187 9.4997 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 98.8154 8.9298 1 25 98.8154 8.9298 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 98.7393 8.9621 1 0.01 98.7393 8.9621 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 98.7242 8.8997 1 5 98.7242 8.8997 INE238A16TW0 AXIS BK 19-Dec-13 98.5190 8.8499 1 100 98.5190 8.8499 INE090A16XJ4 ICICI BK 23-Dec-13 98.4249 8.8502 2 100 98.4249 8.8502 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 98.4109 8.9301 1 25 98.4109 8.9301 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 96.9106 9.0200 2 110 96.9106 9.0200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.8640 9.0900 5 5 96.8640 9.0900 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 96.8406 9.0901 2 75 96.8406 9.0901 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 96.8440 9.0800 1 75 96.8440 9.0800 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 96.8541 9.0500 1 25 96.8541 9.0500 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 96.7554 8.9999 1 25 96.7554 8.9999 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 96.5648 9.0801 1 25 96.5648 9.0801 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.6703 8.9800 1 25 96.6703 8.9800 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 96.5214 9.0099 1 50 96.5214 9.0099 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 96.5326 8.9799 1 50 96.5326 8.9799 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 96.4984 9.0099 1 50 96.4984 9.0099 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 94.8444 13.0533 2 40 96.3681 9.0500 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 96.3101 9.2001 1 2 96.3101 9.2001 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 96.3451 9.0500 2 50 96.3451 9.0500 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 96.2673 9.2501 1 5 96.2673 9.2501 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 96.2531 9.0500 1 5.5 96.2531 9.0500 INE166A16IH7 ING VYSYA BK 15-Apr-14 95.7081 9.3000 1 25 95.7081 9.3000 INE166A16IF1 ING VYSYA BK 21-Apr-14 95.4061 9.5001 1 30 95.4061 9.5001 INE171A16FG5 THE FEDERAL BK 21-Apr-14 95.5683 9.2999 1 25 95.5683 9.2999 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 94.8557 9.2500 1 50 94.8557 9.2500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.5147 9.2000 1 50 92.5147 9.2000 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.2393 9.2500 1 5 92.2393 9.2500 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.2393 9.2500 1 5 92.2393 9.2500 INE008A16SF4 IDBI BK 18-Sep-14 91.7149 9.8425 1 3.5 91.7149 9.8425 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 92.0797 9.1800 4 75 92.0797 9.1800 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 91.8082 9.2000 1 10 91.8082 9.2000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com