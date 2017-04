Oct 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.7289 9.0200 1 50 99.7289 9.0200 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.7540 9.0011 1 25 99.7540 9.0011 INE608A16FD3 PUNJAB AND SIND BK 11-Nov-13 99.4894 8.9203 1 25 99.4894 8.9203 INE238A16SV4 AXIS BK 11-Nov-13 99.5066 9.0492 1 25 99.5066 9.0492 INE428A16KS4 ALLAHABAD BK 11-Nov-13 99.4957 9.2501 1 25 99.4957 9.2501 INE090A16D19 ICICI BK 12-Nov-13 99.4001 10.0130 2 45 99.4001 10.0130 INE168A16GJ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Nov-13 99.4849 8.9993 1 25 99.4849 8.9993 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 99.3914 8.9400 1 25 99.3914 8.9400 INE476A16KI4 CANARA BK 15-Nov-13 99.4117 9.0000 1 10 99.4117 9.0000 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Nov-13 99.3204 9.2500 1 25 99.3204 9.2500 INE095A16KC5 INDUSIND BK 18-Nov-13 99.3181 8.9501 1 25 99.3181 8.9501 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 99.1510 8.9297 2 10 99.1510 8.9297 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 98.9750 9.0000 1 100 98.9750 9.0000 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 99.0006 8.7729 1 0.1 99.0006 8.7729 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 98.8863 9.5600 1 23 98.8863 9.5600 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 98.9267 8.8001 1 50 98.9267 8.8001 INE237A16WI5 KOTAK MAH BK 11-Dec-13 98.7717 8.9001 1 4.5 98.7717 8.9001 INE095A16KE1 INDUSIND BK 11-Dec-13 98.7472 9.0799 1 2 98.7472 9.0799 INE483A16GD9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Dec-13 98.7676 8.9302 1 2 98.7676 8.9302 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 98.6747 9.2497 1 50 98.6747 9.2497 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 98.6007 9.2499 1 50 98.6007 9.2499 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.6081 9.2003 1 5 98.6081 9.2003 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.6081 9.2003 1 5 98.6081 9.2003 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.5836 9.2002 1 5 98.5836 9.2002 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 98.2076 9.0022 2 104.75 98.1992 9.0452 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 97.8884 9.0501 3 130 97.8884 9.0501 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 96.9227 9.5775 1 0.5 96.9227 9.5775 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 96.7958 8.9500 1 25 96.7958 8.9500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 96.6631 9.0001 2 50 96.6631 9.0001 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 96.6631 9.0001 1 50 96.6631 9.0001 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 96.6640 8.9976 1 12 96.6640 8.9976 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 96.3844 9.7800 2 0.5 96.3844 9.7800 INE654A16EC2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-14 96.6178 8.9351 2 200 96.6178 8.9351 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.5895 8.9499 1 25 96.5895 8.9499 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 96.4905 8.9700 1 25 96.4905 8.9700 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 96.4745 9.0124 1 4.1 96.4745 9.0124 INE654A16ED0 STATE BK OF TRAVANCORE 21-Mar-14 96.4363 8.9326 2 100 96.4363 8.9326 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.3306 8.9700 1 50 96.3306 8.9700 INE166A16IF1 ING VYSYA BK 21-Apr-14 95.5683 9.2999 1 25 95.5683 9.2999 INE171A16FG5 THE FEDERAL BK 21-Apr-14 95.5364 9.3700 1 19 95.5364 9.3700 INE084A16AH9 BK OF INDIA 2-Jun-14 94.6502 9.2100 1 50 94.6502 9.2100 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 92.7942 9.2025 2 0.2 92.7942 9.2025 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.5794 9.2001 2 125 92.5794 9.2001 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 92.5147 9.2000 1 50 92.5147 9.2000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 92.3424 9.2000 3 100 92.3424 9.2000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.3270 9.2201 1 25 92.3270 9.2201 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 92.2608 9.2500 1 75 92.2608 9.2500 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 92.3149 9.1800 2 10 92.3690 9.1100 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.1922 9.2000 4 200 92.1922 9.2000 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 92.2136 9.2000 2 75 92.2136 9.2000 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 92.1922 9.2000 1 25 92.1922 9.2000 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 92.1494 9.2000 1 25 92.1494 9.2000 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 92.1708 9.2000 1 25 92.1708 9.2000 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 92.1430 9.1810 2 29 92.0886 9.2500 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 92.1437 9.1801 1 25 92.1437 9.1801 INE166A16KF7 ING VYSYA BK 16-Oct-14 91.8532 8.9926 1 10 91.8532 8.9926 INE483A16GJ6 CENTRAL BK OF INDIA 20-Oct-14 91.7715 8.9909 2 38 91.7723 8.9900 INE528G16VP1 YES BK 20-Oct-14 91.6800 9.1000 1 25 91.6800 9.1000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com