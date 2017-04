Oct 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 99.9496 9.2026 1 25 99.9496 9.2026 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.8490 9.1997 1 25 99.8490 9.1997 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.7786 8.9989 1 45 99.7786 8.9989 INE652A16HL0 STATE BK OF PATIALA 1-Nov-13 99.7786 8.9989 2 10 99.7786 8.9989 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.7857 9.7984 1 5 99.7857 9.7984 INE683A16BU9 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-13 99.6968 9.2504 1 5 99.6968 9.2504 INE008A16RT7 IDBI BK 7-Nov-13 99.6315 9.0000 1 25 99.6315 9.0000 INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 99.6070 9.0007 1 25 99.6070 9.0007 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.3776 9.9391 1 75 99.3776 9.9391 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 99.4355 9.0092 1 25 99.4355 9.0092 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.2971 8.9095 1 100 99.2971 8.9095 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 99.2770 8.8600 2 100 99.2762 8.8704 INE457A16DM1 BK OF MAHARASHTRA 22-Nov-13 99.2495 9.2001 1 25 99.2495 9.2001 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.2018 8.8996 3 75 99.2018 8.8996 INE141A16MT7 OBC 25-Nov-13 99.2027 8.8895 2 50 99.2027 8.8895 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 99.1557 8.8798 1 25 99.1557 8.8798 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 99.1318 8.8797 1 25 99.1318 8.8797 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.0632 8.8504 1 5 99.0632 8.8504 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 98.9381 9.5550 1 5 98.9381 9.5550 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 98.7240 9.2502 1 50 98.7240 9.2502 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 98.6507 9.2450 1 100 98.6507 9.2450 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 98.7148 8.8001 1 8.1 98.7148 8.8001 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.6607 9.1756 1 3.5 98.6607 9.1756 INE008A16PM6 IDBI BK 20-Dec-13 98.6216 8.9500 1 25 98.6216 8.9500 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 98.6287 8.7497 1 25 98.6287 8.7497 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.5474 8.8199 2 50 98.5474 8.8199 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 98.5501 8.9500 1 25 98.5501 8.9500 INE649A16EL3 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-13 98.4872 8.7602 2 100 98.4872 8.7602 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.3878 9.3452 1 5 98.3878 9.3452 INE168A16EY7 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Dec-13 98.3599 8.9503 1 25 98.3599 8.9503 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 98.2580 8.9875 2 500 98.2580 8.9875 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 98.2618 8.9676 2 500 98.2618 8.9676 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 97.0252 9.0249 1 5 97.0252 9.0249 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 96.9404 9.0000 1 50 96.9404 9.0000 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 96.8272 9.2001 1 25 96.8272 9.2001 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 96.8709 9.0001 1 25 96.8709 9.0001 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 96.8512 8.9900 1 1 96.8512 8.9900 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 96.8648 8.9499 1 10 96.8648 8.9499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 96.6539 9.4299 1 35 96.6539 9.4299 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 96.8085 8.9799 1 25 96.8085 8.9799 INE238A16RY0 AXIS BK 6-Mar-14 96.7775 9.0700 1 0.1 96.7775 9.0700 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 96.6243 8.9801 1 25 96.6243 8.9801 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 96.5326 8.9799 1 50 96.5326 8.9799 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 96.4037 9.2001 1 125 96.4037 9.2001 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 94.6601 9.2333 2 75 94.6509 9.2500 INE695A16HP0 UNITED BK OF INDIA 11-Jun-14 94.4696 9.2501 1 25 94.4696 9.2501 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 94.3179 9.2781 5 125 94.2937 9.3200 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.5890 9.0450 1 1.1 92.5890 9.0450 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.3625 9.2300 1 25 92.3625 9.2300 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.3536 9.2700 1 25 92.3536 9.2700 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.2584 9.1700 2 50 92.2584 9.1700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com