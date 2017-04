Oct 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16HV9 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-13 99.9258 9.0344 1 5 99.9258 9.0344 INE008A16RS9 IDBI BK 31-Oct-13 99.8506 9.1021 2 300 99.8506 9.1021 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.8271 9.0319 4 175 99.8262 9.0782 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 99.8267 9.0520 1 25 99.8267 9.0520 INE683A16AQ9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Nov-13 99.8269 9.0416 1 25 99.8269 9.0416 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 99.7922 9.5006 1 5 99.7922 9.5006 INE095A16JT1 INDUSIND BK 8-Nov-13 99.6541 9.0494 1 25 99.6541 9.0494 INE238A16SV4 AXIS BK 11-Nov-13 99.5830 8.9907 2 175 99.5830 8.9907 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.5532 9.1008 1 100 99.5532 9.1008 INE090A16D27 ICICI BK 14-Nov-13 99.5093 8.9994 1 100 99.5093 8.9994 INE476A16KN4 CANARA BK 25-Nov-13 99.3143 9.0003 1 5 99.3143 9.0003 INE649A16DY8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-13 99.1727 8.6995 1 5 99.1727 8.6995 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 98.9309 8.7653 1 10 98.9309 8.7653 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 98.8650 8.7298 1 25 98.8650 8.7298 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 98.7737 9.2481 1 50 98.7737 9.2481 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.5157 8.8699 1 126 98.5157 8.8699 INE168A16EX9 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Dec-13 98.5321 8.7704 1 10 98.5321 8.7704 INE168A16EY7 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Dec-13 98.4231 8.8605 1 30 98.4231 8.8605 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.3440 8.9075 6 600 98.3440 8.9075 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 98.3204 8.9075 2 300 98.3204 8.9075 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 98.3241 8.8876 2 200 98.3241 8.8876 INE649A16EO7 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jan-14 98.3241 8.8876 1 200 98.3241 8.8876 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 98.2502 8.9048 1 50 98.2502 8.9048 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 97.8367 8.9674 2 25 97.8367 8.9674 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 96.9141 8.9401 1 25 96.9141 8.9401 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 96.9041 8.9700 1 25 96.9041 8.9700 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 96.8911 8.9401 2 50 96.8911 8.9401 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 96.8546 8.9800 2 50 96.8546 8.9800 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 96.8665 8.9449 2 50 96.8682 8.9399 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.7754 8.9425 2 50 96.7763 8.9400 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 96.7545 9.0025 1 2.5 96.7545 9.0025 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 96.7269 8.9501 1 8 96.7269 8.9501 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 96.7067 8.9425 2 50 96.7075 8.9401 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 96.6915 8.9851 1 25 96.6915 8.9851 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.6846 8.9401 1 25 96.6846 8.9401 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 96.4909 9.0299 1 5 96.4909 9.0299 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.4121 8.9955 3 74 96.4296 8.9500 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 94.6474 9.2151 1 75 94.6474 9.2151 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.7029 9.1500 1 25 92.7029 9.1500 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.5083 9.1799 3 75 92.5158 9.1699 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.4741 9.1400 1 25 92.4741 9.1400 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 92.4285 9.2000 1 25 92.4285 9.2000 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 92.4390 9.1300 1 25 92.4390 9.1300 INE238A16TX8 AXIS BK 18-Sep-14 92.3828 9.2601 1 5 92.3828 9.2601 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.3962 9.1301 1 25 92.3962 9.1301 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 92.2935 9.1800 1 15 92.2935 9.1800 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 92.2896 9.1300 1 50 92.2896 9.1300 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 92.2470 9.1300 1 25 92.2470 9.1300 INE562A16EB9 INDIAN BK 13-Oct-14 91.9990 8.9925 1 10 91.9990 8.9925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com