Oct 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16DX0 STATE BK OF HYDERABAD 1-Nov-13 99.9277 8.8029 1 45 99.9277 8.8029 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 99.8311 8.8218 1 45 99.8311 8.8218 INE168A16GH7 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Nov-13 99.8539 8.9008 1 5 99.8539 8.9008 INE168A16EH2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Nov-13 99.7568 8.8984 1 100 99.7568 8.8984 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 99.6929 8.6490 2 200 99.6929 8.6490 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.7164 8.6507 1 50 99.7164 8.6507 INE238A16SV4 AXIS BK 11-Nov-13 99.6769 9.1011 1 25 99.6769 9.1011 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.6929 8.6490 1 25 99.6929 8.6490 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 99.7099 8.8495 1 5 99.7099 8.8495 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.6626 8.8250 2 400 99.6693 8.6504 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.6666 8.7217 2 35 99.6598 8.8998 INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.5946 8.7404 2 125 99.5941 8.7504 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.5398 9.9264 1 25 99.5398 9.9264 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE695A16IT0 UNITED BK OF INDIA 22-Nov-13 99.4325 8.6800 1 25 99.4325 8.6800 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.3606 8.6994 1 25 99.3606 8.6994 INE428A16KY2 ALLAHABAD BK 26-Nov-13 99.3250 8.8589 1 50 99.3250 8.8589 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 99.3250 8.8589 1 50 99.3250 8.8589 INE652A16HU1 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-13 99.3496 8.8500 1 5 99.3496 8.8500 INE483A16GH0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Nov-13 99.3190 8.6300 1 25 99.3190 8.6300 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 99.0935 9.5400 1 5 99.0935 9.5400 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 98.8560 8.7998 2 50 98.8560 8.7998 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 98.8156 8.7498 1 25 98.8156 8.7498 INE691A16HE3 UCO BK 23-Dec-13 98.6858 8.8377 2 86.3 98.6858 8.8377 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 98.7220 8.7502 1 25 98.7220 8.7502 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.6108 8.8655 1 126 98.6108 8.8655 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.4339 8.9341 6 750 98.4351 8.9272 INE428A16LB8 ALLAHABAD BK 3-Jan-14 98.4074 8.9501 2 300 98.4074 8.9501 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 98.4100 8.9353 1 100 98.4100 8.9353 INE651A16FK8 STATE BK OF MYSORE 3-Jan-14 98.4192 8.8827 1 75 98.4192 8.8827 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 98.3039 8.8698 1 25 98.3039 8.8698 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 97.9885 8.9199 1 25 97.9885 8.9199 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 97.8367 8.9674 9 375 97.8367 8.9674 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 97.8131 8.9676 20 1250 97.8132 8.9673 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 97.3878 8.8201 2 50 97.3878 8.8201 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 97.3359 9.0001 1 5 97.3359 9.0001 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 97.0899 8.9674 3 150 97.0899 8.9674 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 96.9963 8.9000 1 25 96.9963 8.9000 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 97.0518 8.7999 1 25 97.0518 8.7999 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 96.9495 8.9723 2 150 96.9701 8.9099 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 96.9930 8.9101 1 25 96.9930 8.9101 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 96.8201 8.8799 1 25 96.8201 8.8799 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 96.6607 8.8799 1 5 96.6607 8.8799 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 96.5777 8.9200 1 50 96.5777 8.9200 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.5810 8.8501 2 50 96.5810 8.8501 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 96.5960 8.8099 1 25 96.5960 8.8099 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 96.5785 8.7966 2 75 96.5810 8.7899 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 94.7887 9.2050 1 17 94.7887 9.2050 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 94.3543 9.0999 2 5 94.3543 9.0999 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 92.9634 8.9700 3 25 92.9634 8.9700 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 92.8042 9.1001 1 10 92.8042 9.1001 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 92.7610 9.0426 4 100 92.7852 9.0101 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.6970 9.1000 1 25 92.6970 9.1000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 92.6126 9.0700 2 50 92.6126 9.0700 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.5523 9.1500 1 5 92.5523 9.1500 INE695A16IO1 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-14 92.6459 8.9700 5 25 92.6459 8.9700 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.5024 9.1310 2 52.18 92.4880 9.1499 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 92.5259 9.1000 1 25 92.5259 9.1000 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 92.4291 9.1150 2 50 92.4406 9.1000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.5406 8.9700 1 25 92.5406 8.9700 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.5386 9.0000 1 25 92.5386 9.0000 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 92.3768 9.1000 1 5 92.3768 9.1000 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 92.1820 9.0250 1 1.7 92.1820 9.0250 INE166A16KG5 ING VYSYA BK 27-Oct-14 91.7826 9.0024 3 29 91.7826 9.0024 INE562A16EC7 INDIAN BK 27-Oct-14 91.7898 8.9938 2 20 91.7888 8.9950 INE562A16EE3 INDIAN BK 28-Oct-14 91.7693 8.9936 3 45 91.7702 8.9925 INE166A16KH3 ING VYSYA BK 28-Oct-14 91.7618 *: Crores