Oct 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.9513 8.8921 1 25 99.9513 8.8921 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 99.8580 8.6506 2 165 99.8580 8.6506 INE168A16GH7 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Nov-13 99.8564 8.7482 1 45 99.8564 8.7482 INE683A16BU9 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-13 99.8547 8.8519 1 45 99.8547 8.8519 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 99.8769 8.9974 1 5 99.8769 8.9974 INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 99.7872 8.6486 1 25 99.7872 8.6486 INE705A16HP7 VIJAYA BK 8-Nov-13 99.7847 8.7505 1 25 99.7847 8.7505 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE090A16D19 ICICI BK 12-Nov-13 99.6911 8.6998 2 125 99.6911 8.6998 INE238A16ST8 AXIS BK 12-Nov-13 99.6918 8.6801 1 50 99.6918 8.6801 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.7181 8.5987 1 25 99.7181 8.5987 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.6903 8.7224 1 5 99.6903 8.7224 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.6223 8.6489 4 275 99.6223 8.6489 INE090A16D35 ICICI BK 15-Nov-13 99.6203 8.6956 3 235 99.6201 8.6995 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 99.6223 8.6489 1 40 99.6223 8.6489 INE695A16IP8 UNITED BK OF INDIA 18-Nov-13 99.5517 8.6509 2 200 99.5517 8.6509 INE683A16BX3 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-13 99.5201 8.8004 1 50 99.5201 8.8004 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.4813 8.6506 1 25 99.4813 8.6506 INE457A16DM1 BK OF MAHARASHTRA 22-Nov-13 99.4560 8.6803 1 25 99.4560 8.6803 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.4083 8.6902 1 25 99.4083 8.6902 INE652A16HU1 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-13 99.2942 9.6092 1 2 99.2942 9.6092 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 99.1961 8.7000 6 150 99.1961 8.7000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 99.2062 8.5899 1 25 99.2062 8.5899 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.0432 8.6001 2 50 99.0432 8.6001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.8624 8.7500 1 1 98.8624 8.7500 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.7638 8.6200 1 5 98.7638 8.6200 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 98.7470 8.5768 1 1 98.7470 8.5768 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.5756 9.2530 1 50 98.5756 9.2530 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.6216 8.7957 1 43.5 98.6216 8.7957 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 98.5555 8.7700 1 150 98.5555 8.7700 INE651A16FL6 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-14 98.4668 8.8802 1 150 98.4668 8.8802 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.4600 8.9202 1 100 98.4600 8.9202 INE651A16FK8 STATE BK OF MYSORE 3-Jan-14 98.4432 8.8803 2 75 98.4432 8.8803 INE168A16EZ4 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jan-14 98.1510 8.9299 1 25 98.1510 8.9299 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 97.8614 8.9623 1 100 97.8614 8.9623 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 97.8384 8.9602 2 200 97.8384 8.9602 INE562A16EF0 INDIAN BK 28-Jan-14 97.8367 8.9674 2 50 97.8367 8.9674 INE654A16EE8 STATE BK OF TRAVANCORE 29-Jan-14 97.8209 8.9350 1 100 97.8209 8.9350 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 97.4308 8.7499 1 50 97.4308 8.7499 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 97.4022 8.8499 1 25 97.4022 8.8499 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 97.3043 8.8701 1 50 97.3043 8.8701 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 97.1138 8.9651 2 150 97.1138 8.9651 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 97.1036 8.7800 1 25 97.1036 8.7800 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 97.0258 8.8099 1 25 97.0258 8.8099 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.0356 8.7800 1 25 97.0356 8.7800 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 96.9215 8.8499 1 25 96.9215 8.8499 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 96.8584 8.8349 1 25 96.8584 8.8349 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 96.8460 8.8051 2 50 96.8478 8.8000 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 96.7850 8.8500 1 2.8 96.7850 8.8500 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 96.5810 8.7899 1 25 96.5810 8.7899 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 96.5659 8.8301 2 3 96.5659 8.8301 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.8764 9.0600 1 25 92.8764 9.0600 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 92.7399 9.1000 2 75 92.7399 9.1000 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 92.7695 9.0600 2 50 92.7695 9.0600 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 92.7695 9.0600 2 50 92.7695 9.0600 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 92.6415 9.0600 1 25 92.6415 9.0600 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 92.5563 9.0601 1 25 92.5563 9.0601 INE238A16TY6 AXIS BK 19-Sep-14 92.5259 9.1000 1 5 92.5259 9.1000 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 92.4289 9.0600 1 25 92.4289 9.0600 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 92.4289 9.0600 2 50 92.4289 9.0600 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 92.4600 8.9925 1 25 92.4600 8.9925 INE166A16KI1 ING VYSYA BK 24-Oct-14 91.9176 8.9401 1 10 91.9176 8.9401 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate 