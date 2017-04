Nov 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 99.9041 8.7611 4 125 99.9047 8.7044 INE008A16RT7 IDBI BK 7-Nov-13 99.8556 8.7970 1 100 99.8556 8.7970 INE705A16HP7 VIJAYA BK 8-Nov-13 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.7636 8.6490 1 100 99.7636 8.6490 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 99.7568 8.8984 1 70 99.7568 8.8984 INE692A16CG7 UNION BK OF (I) 12-Nov-13 99.7375 8.7331 9 600 99.7370 8.7498 INE476A16KJ2 CANARA BK 12-Nov-13 99.7370 8.7498 2 125 99.7325 8.8999 INE168A16GJ3 J&K BANK 12-Nov-13 99.7325 8.8999 1 75 99.7325 8.8999 INE483A16GA5 CENTRAL BK OF (I) 12-Nov-13 99.7325 8.8999 1 50 99.7325 8.8999 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE090A16D35 ICICI BK 15-Nov-13 99.7636 8.6490 1 40 99.7636 8.6490 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 99.7636 8.6490 1 15 99.7636 8.6490 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.5987 8.6509 1 100 99.5987 8.6509 INE141A16MO8 OBC 18-Nov-13 99.6876 8.7987 1 25 99.6876 8.7987 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF (I) 18-Nov-13 99.6011 8.5989 1 5 99.6011 8.5989 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 99.6484 9.1991 1 5 99.6484 9.1991 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.5267 8.6780 3 85 99.5261 8.6899 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE160A16JH8 PUNJAB NATIONAL BK 25-Nov-13 99.4344 8.6508 1 25 99.4344 8.6508 INE428A16KY2 ALLAHABAD BK 26-Nov-13 99.4110 8.6504 1 25 99.4110 8.6504 INE160A16JG0 PUNJAB NATIONAL BK 26-Nov-13 99.4144 8.6001 1 25 99.4144 8.6001 INE652A16HK2 STATE BK OF PATIALA 28-Nov-13 99.3642 8.6501 1 25 99.3642 8.6501 INE654A16DH3 SBT 4-Dec-13 99.2329 8.5502 1 5 99.2329 8.5502 INE695A16HE4 UNITED BK OF (I) 10-Dec-13 99.0685 8.7999 1 75 99.0685 8.7999 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.0895 8.5996 1 50 99.0895 8.5996 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF (I) 16-Dec-13 98.9267 8.8001 1 50 98.9267 8.8001 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 98.9267 8.8001 2 25 98.9267 8.8001 INE483A16GE7 CENTRAL BK OF (I) 20-Dec-13 98.8521 8.6500 2 50 98.8521 8.6500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.6977 8.6002 1 50 98.6977 8.6002 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.5074 8.9202 6 925 98.5074 8.9202 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 98.4837 8.9202 1 25 98.4837 8.9202 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 98.4363 8.7851 4 400 98.4363 8.7851 INE112A16DF6 CORPORATION BK 8-Jan-14 98.4050 8.7002 1 25 98.4050 8.7002 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 98.2237 8.9199 2 70 98.2237 8.9199 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.0535 8.7298 1 10 98.0535 8.7298 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.0491 8.7500 1 25 98.0491 8.7500 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 97.3052 8.7899 1 25 97.3052 8.7899 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 97.1956 8.8499 1 25 97.1956 8.8499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.1560 8.8301 1 25 97.1560 8.8301 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 97.1206 8.8700 1 5 97.1206 8.8700 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.9870 8.7900 4 100 96.9870 8.7900 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 96.9543 8.8200 1 25 96.9543 8.8200 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 96.8862 8.8200 1 25 96.8862 8.8200 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 96.9770 8.8201 1 25 96.9770 8.8201 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 96.8178 9.0201 1 25 96.8178 9.0201 INE084A16AG1 BK OF (I) 3-Jun-14 94.9138 9.1399 1 25 94.9138 9.1399 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 94.8912 9.1400 1 50 94.8912 9.1400 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 94.5655 9.1999 4 150 94.5655 9.1999 INE649A16DQ4 SBH 17-Jun-14 94.6860 9.1449 1 50 94.6860 9.1449 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.8757 9.1200 5 250 92.8757 9.1200 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 92.8757 9.1200 1 100 92.8757 9.1200 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.7177 9.1300 1 25 92.7177 9.1300 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.6962 9.1300 2 75 92.6962 9.1300 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 92.5674 9.1300 3 100 92.5674 9.1300 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 92.6069 9.0776 1 7 92.6069 9.0776 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 92.4817 9.1301 2 25 92.4817 9.1301 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 92.4390 9.1300 3 250 92.4390 9.1300 INE036D16EK9 THE KARUR VYSYA BK 9-Oct-14 92.1811 9.0525 2 7 92.1811 9.0525 INE166A16KE0 ING VYSYA BK 9-Oct-14 92.1652 9.0725 1 6 92.1652 9.0725 Total 101 4880 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com