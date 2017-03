Nov 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 99.8851 8.3973 1 100 99.8851 8.3973 INE608A16FD3 PUNJAB AND SIND BK 11-Nov-13 99.8621 8.4005 2 50 99.8621 8.4005 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.8857 8.3534 1 50 99.8857 8.3534 INE692A16CG7 UNION BK OF (I) 12-Nov-13 99.8386 8.4279 8 470 99.8411 8.2987 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.8386 8.4313 4 130 99.8392 8.3981 INE168A16GJ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Nov-13 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE562A16DX5 INDIAN BK 12-Nov-13 99.8605 8.4981 1 10 99.8605 8.4981 INE695A16IL7 UNITED BK OF (I) 12-Nov-13 99.8564 8.7482 1 5 99.8564 8.7482 INE483A16GC1 CENTRAL BK OF (I) 15-Nov-13 99.7704 8.3997 1 100 99.7704 8.3997 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.7933 8.4002 1 100 99.7933 8.4002 INE090A16D35 ICICI BK 15-Nov-13 99.7704 8.3997 1 50 99.7704 8.3997 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 99.7945 8.3513 1 40 99.7945 8.3513 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF (I) 18-Nov-13 99.7035 8.3496 2 175 99.7035 8.3496 INE141A16MO8 OBC 18-Nov-13 99.6999 8.4512 1 25 99.6999 8.4512 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 99.7032 8.3575 2 30 99.7028 8.3693 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.6310 8.4490 1 25 99.6310 8.4490 INE141A16MT7 OBC 25-Nov-13 99.5364 8.5001 1 40 99.5364 8.5001 INE160A16JH8 PUNJAB NATIONAL BK 25-Nov-13 99.5391 8.4504 1 25 99.5391 8.4504 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF (I) 25-Nov-13 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 99.5219 8.3498 1 50 99.5219 8.3498 INE428A16KY2 ALLAHABAD BK 26-Nov-13 99.5162 8.4498 1 25 99.5162 8.4498 INE483A16GH0 CENTRAL BK OF (I) 27-Nov-13 99.4933 8.4494 1 25 99.4933 8.4494 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 99.4610 8.6000 1 5 99.4610 8.6000 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 99.3766 8.4803 3 175 99.3766 8.4803 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 99.1638 8.5496 1 5 99.1638 8.5496 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.1198 8.5296 1 50 99.1198 8.5296 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.0410 8.6201 1 25 99.0410 8.6201 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.8791 8.6201 1 5 98.8791 8.6201 INE691A16HE3 UCO BK 23-Dec-13 98.8965 8.4848 1 0.1 98.8965 8.4848 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.6039 8.9102 2 300 98.6039 8.9102 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 98.3519 8.7377 1 20 98.3519 8.7377 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 98.2918 8.8101 1 0.05 98.2918 8.8101 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 98.0518 8.7376 4 300 98.0518 8.7376 INE528G16VS5 YES BK 27-Jan-14 98.0513 8.7399 2 11 98.0513 8.7399 INE008A16SM0 IDBI BK 29-Jan-14 98.0086 8.7251 2 15 98.0086 8.7251 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.2014 8.7576 3 100 97.1944 8.7800 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 96.8016 8.9999 1 14 96.8016 8.9999 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 96.6770 8.9613 1 25 96.6770 8.9613 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 96.6590 8.9476 1 25 96.6590 8.9476 INE683A16BB9 THE SOUTH (I)N BK 28-Mar-14 96.5941 8.9999 2 15 96.5941 8.9999 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 95.0024 9.0999 2 50 95.0024 9.0999 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 94.6997 9.1200 2 75 94.6997 9.1200 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 94.4304 9.2000 2 0.12 94.4304 9.2000 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 93.1924 9.0999 2 0.2 93.1924 9.0999 INE090A16C77 ICICI BK 1-Sep-14 92.9824 9.1825 1 0.05 92.9824 9.1825 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 92.9620 9.1200 1 50 92.9620 9.1200 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.0194 9.0700 1 25 93.0194 9.0700 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.7177 9.1300 1 0.6 92.7177 9.1300 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 92.6970 9.1000 1 25 92.6970 9.1000 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 92.6598 9.1500 1 7.4 92.6598 9.1500 INE695A16IV6 UNITED BK OF (I) 22-Sep-14 92.5900 9.1000 1 0.1 92.5900 9.1000 INE008A16SH0 IDBI BK 24-Oct-14 92.0010 8.9900 2 5 92.0010 8.9900 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 91.8761 8.9900 2 26.5 91.8761 8.9900 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com