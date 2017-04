Nov 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 99.8862 8.3198 3 250 99.8837 8.4998 INE608A16FD3 PUNJAB AND SIND BK 11-Nov-13 99.8844 8.4486 2 100 99.8837 8.4998 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.8878 8.1998 2 41 99.8878 8.1998 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.9080 8.4027 2 25 99.9080 8.4027 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.8657 8.1785 5 250 99.8605 8.4981 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.8659 8.1657 2 200 99.8649 8.2297 INE562A16DX5 INDIAN BK 12-Nov-13 99.8851 8.3973 1 25 99.8851 8.3973 INE168A16GJ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Nov-13 99.8621 8.4005 1 25 99.8621 8.4005 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 99.7220 8.4794 1 100 99.7220 8.4794 INE141A16MO8 OBC 18-Nov-13 99.7460 8.4496 1 50 99.7460 8.4496 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE705A16HU7 VIJAYA BK 22-Nov-13 99.6288 8.4996 2 250 99.6288 8.4996 INE457A16DM1 BK OF MAHARASHTRA 22-Nov-13 99.6288 8.4996 1 25 99.6288 8.4996 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 99.5608 8.4745 1 100 99.5608 8.4745 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 99.4198 8.5204 1 50 99.4198 8.5204 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.4017 8.4498 1 5 99.4017 8.4498 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 99.3784 8.4550 3 50 99.3817 8.4105 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 99.3861 8.3503 1 5 99.3861 8.3503 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 99.3292 8.4998 1 25 99.3292 8.4998 INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 99.2374 8.4996 1 50 99.2374 8.4996 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.2227 8.4099 2 25 99.2227 8.4099 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 99.2144 8.5004 1 20 99.2144 8.5004 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 99.1735 8.4496 1 25 99.1735 8.4496 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 99.0771 8.4999 1 25 99.0771 8.4999 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 98.5669 8.6998 4 200 98.5669 8.6998 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 98.5059 8.6503 1 25 98.5059 8.6503 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 97.2583 8.8701 1 100 97.2583 8.8701 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 97.2429 8.8451 1 25 97.2429 8.8451 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.2338 8.7999 1 25 97.2338 8.7999 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.2141 8.7899 1 25 97.2141 8.7899 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 97.2094 8.8051 1 25 97.2094 8.8051 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 97.1626 8.8825 1 25 97.1626 8.8825 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 97.1894 8.8700 1 25 97.1894 8.8700 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 97.0972 8.8000 1 25 97.0972 8.8000 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 96.7785 8.9999 1 25 96.7785 8.9999 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 96.7800 8.8000 2 100 96.7800 8.8000 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 96.7260 8.9526 1 0.25 96.7260 8.9526 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 96.7396 8.8500 1 7 96.7396 8.8500 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 95.0249 9.0999 1 100 95.0249 9.0999 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 94.5544 9.1001 1 25 94.5544 9.1001 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.9800 9.1250 3 50 92.9621 9.1500 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 92.8900 9.1300 1 25 92.8900 9.1300 INE434A16EI6 ANDHRA BK 16-Sep-14 92.7121 9.1375 1 0.1 92.7121 9.1375 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.7175 9.0724 1 5 92.7175 9.0724 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com