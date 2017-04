Nov 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 99.9284 8.7140 4 155 99.9273 8.8500 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 99.9273 8.8516 1 75 99.9273 8.8516 INE608A16FD3 PUNJAB AND SIND BK 11-Nov-13 99.9277 8.8029 1 50 99.9277 8.8029 INE652A16HO4 STATE BK OF PATIALA 11-Nov-13 99.9277 8.8029 1 50 99.9277 8.8029 INE238A16SV4 AXIS BK 11-Nov-13 99.9265 8.9491 2 50 99.9261 8.9978 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 99.9033 8.8365 4 225 99.9033 8.8324 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 99.9019 8.9620 3 150 99.9015 8.9970 INE562A16DX5 INDIAN BK 12-Nov-13 99.9015 8.9970 1 100 99.9015 8.9970 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 99.9046 8.7136 2 50 99.9077 8.4302 INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 99.9026 8.8964 1 25 99.9026 8.8964 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 99.8286 8.9526 2 150 99.8286 8.9526 INE090A16D35 ICICI BK 15-Nov-13 99.9026 8.8964 1 85 99.9026 8.8964 INE476A16KI4 CANARA BK 15-Nov-13 99.9037 8.7958 1 50 99.9037 8.7958 INE476A16KI4 CANARA BK 15-Nov-13 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 99.9017 8.9787 1 25 99.9017 8.9787 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.9055 8.6313 1 5 99.9055 8.6313 INE238A16TC2 AXIS BK 18-Nov-13 99.7636 8.6490 2 300 99.7636 8.6490 INE695A16IP8 UNITED BK OF INDIA 18-Nov-13 99.8296 8.9003 2 125 99.8296 8.9003 INE705A16HS1 VIJAYA BK 18-Nov-13 99.8315 8.8009 1 25 99.8315 8.8009 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.8315 8.8009 1 25 99.8315 8.8009 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 99.7643 8.6234 1 5 99.7643 8.6234 INE667A16CI5 SYNDICATE BK 18-Nov-13 99.8296 8.9003 1 5 99.8296 8.9003 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.6929 8.6490 1 100 99.6929 8.6490 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 99.6708 8.6111 2 50 99.6708 8.6111 INE695A16IT0 UNITED BK OF INDIA 22-Nov-13 99.6674 8.7003 1 25 99.6674 8.7003 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 99.6050 8.5145 2 305 99.6050 8.5145 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.6104 8.3977 1 5 99.6104 8.3977 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 99.4312 8.7000 1 50 99.4312 8.7000 INE649A16DY8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-13 99.4344 8.6508 1 25 99.4344 8.6508 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 99.4144 8.6001 1 10 99.4144 8.6001 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.2413 8.7201 1 5 99.2413 8.7201 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 99.1170 8.5570 1 1.5 99.1170 8.5570 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 98.9569 8.5499 1 6.5 98.9569 8.5499 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.8455 8.7003 1 5 98.8455 8.7003 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 98.4041 8.8351 1 18 98.4041 8.8351 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.0866 8.9002 1 100 98.0866 8.9002 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.0845 8.8001 1 25 98.0845 8.8001 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 97.3920 9.0501 1 10 97.3920 9.0501 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 97.3770 9.0200 1 25 97.3770 9.0200 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 97.3948 9.0401 1 25 97.3948 9.0401 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.2418 8.9250 1 3 97.2418 8.9250 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.2172 8.9299 1 25 97.2172 8.9299 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 96.9868 8.9999 1 25 96.9868 8.9999 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.7534 8.9399 1 25 96.7534 8.9399 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 96.4871 9.0401 2 35 96.4871 9.0401 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 93.0001 9.2501 1 50 93.0001 9.2501 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.7379 9.2800 2 20 92.7379 9.2800 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 92.5638 9.2500 1 50 92.5638 9.2500 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 92.5638 9.2500 1 50 92.5638 9.2500 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 92.5421 9.2500 1 50 92.5421 9.2500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com