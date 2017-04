Dec 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16DR7 INDIAN BK 11-Dec-13 99.9556 8.1066 2 75 99.9556 8.1066 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 99.9561 8.0153 1 75 99.9561 8.0153 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 99.9333 8.1255 3 125 99.9326 8.2059 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 99.9335 8.0962 1 45 99.9335 8.0962 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE692A16BS4 UNION BK OF (I) 13-Dec-13 99.9138 7.8725 1 25 99.9138 7.8725 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.9119 8.0462 1 5 99.9119 8.0462 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 99.9159 7.6806 1 1 99.9159 7.6806 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE090A16XJ4 ICICI BK 23-Dec-13 99.6943 8.6094 1 40 99.6943 8.6094 INE651A16FJ0 STATE BK OF MYSORE 27-Dec-13 99.5703 8.7510 1 100 99.5703 8.7510 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.5941 8.7504 1 100 99.5941 8.7504 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.4250 8.7948 5 490 99.4250 8.7954 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.4361 8.9996 2 250 99.4361 8.9996 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.4076 8.7006 1 100 99.4076 8.7006 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.3812 9.0907 2 100 99.3812 9.0907 INE008A16SR9 IDBI BK 9-Jan-14 99.2665 8.7002 2 100 99.2665 8.7002 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.0748 8.7398 1 25 99.0748 8.7398 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.0870 8.8504 1 25 99.0870 8.8504 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.1075 8.6499 1 25 99.1075 8.6499 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.0129 8.8752 1 25 99.0129 8.8752 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.9804 9.1704 1 5 98.9804 9.1704 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 98.9975 8.8004 1 25 98.9975 8.8004 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 98.9448 8.6501 1 25 98.9448 8.6501 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.8390 8.7499 4 200 98.8088 8.9802 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 98.8085 9.1696 1 5 98.8085 9.1696 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.7669 9.3000 1 5 98.7669 9.3000 INE036D16EU8 THE KARUR VYSYA BK 3-Feb-14 98.6305 9.0501 1 100 98.6305 9.0501 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.6473 9.1001 1 5 98.6473 9.1001 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 98.6173 9.3048 1 5 98.6173 9.3048 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 98.6064 9.0501 1 100 98.6064 9.0501 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 98.6140 9.0000 1 50 98.6140 9.0000 INE095A16KZ6 INDUSIND BK 4-Feb-14 98.6292 8.8999 1 35 98.6292 8.8999 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 98.6046 8.7547 1 100 98.6046 8.7547 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF (I) 7-Feb-14 98.5742 8.7989 16 675 98.5796 8.7653 INE608A16FM4 PUNJAB AND SIND BK 7-Feb-14 98.5541 8.9249 4 500 98.5541 8.9249 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 98.5783 8.7731 7 450 98.5780 8.7753 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 98.5685 8.8348 1 300 98.5685 8.8348 INE651A16FQ5 STATE BK OF MYSORE 7-Feb-14 98.5844 8.7352 2 300 98.5844 8.7352 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 98.5701 8.8247 3 175 98.5701 8.8247 INE434A16ET3 ANDHRA BK 7-Feb-14 98.5413 9.0051 2 100 98.5413 9.0051 INE683A16CE1 THE SOUTH (I)N BK 13-Feb-14 98.3366 9.3547 1 0.1 98.3366 9.3547 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.1356 8.8902 1 150 98.1356 8.8902 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 98.0887 8.8902 1 125 98.0887 8.8902 INE654A16EH1 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Feb-14 98.1215 8.7347 1 85 98.1215 8.7347 INE692A16BX4 UNION BK OF (I) 4-Mar-14 97.9874 8.8198 1 50 97.9874 8.8198 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 97.9919 8.7997 1 25 97.9919 8.7997 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 97.7360 8.9000 2 50 97.7360 8.9000 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 97.5759 8.8900 1 50 97.5759 8.8900 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 97.4805 8.8999 2 50 97.4805 8.8999 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 97.4667 8.9499 1 50 97.4667 8.9499 INE695A16JD2 UNITED BK OF (I) 29-Sep-14 93.0740 9.2700 1 3 93.0740 9.2700 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 91.8355 9.2450 1 6 91.8355 9.2450 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 91.7610 9.1800 1 25 91.7610 9.1800 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 91.6697 9.2650 5 300 91.6697 9.2650 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF (I) 8-Dec-14 91.5833 9.2155 11 290 91.6004 9.1950 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 91.5575 9.2463 2 100 91.5147 9.2975 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 91.5633 9.2394 3 65 91.5544 9.2500 INE705A16IB5 VIJAYA BK 8-Dec-14 91.5001 9.3150 2 50 91.5001 9.3150 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 91.5877 9.1850 3 400 91.5793 9.1950 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 91.5374 9.2450 9 215 91.5374 9.2450 =============================================================================================== *: Crores