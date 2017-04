Dec 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF (I) 16-Dec-13 99.9130 7.9457 1 50 99.9130 7.9457 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 99.8939 7.7535 1 25 99.8939 7.7535 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.8946 7.7023 1 25 99.8946 7.7023 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 99.9130 7.9457 1 25 99.9130 7.9457 INE238A16TW0 AXIS BK 19-Dec-13 99.8468 8.0005 2 50 99.8468 8.0005 INE077A16AK7 DENA BK 20-Dec-13 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 99.7724 9.2515 1 1 99.7724 9.2515 INE976G16596 THE RATNAKAR BK 27-Dec-13 99.6274 9.1005 1 5 99.6274 9.1005 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 99.5698 8.3001 1 50 99.5698 8.3001 INE651A16FL6 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-14 99.4754 8.7495 1 100 99.4754 8.7495 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 99.4694 8.8501 1 100 99.4694 8.8501 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 99.1732 8.9499 1 25 99.1732 8.9499 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 99.1198 9.2607 1 10 99.1198 9.2607 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.1250 8.9498 1 50 99.1250 8.9498 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.1219 8.7391 1 15 99.1219 8.7391 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.0750 9.2102 1 5 99.0750 9.2102 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 99.0448 8.8003 1 5 99.0448 8.8003 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.0528 8.9496 1 5 99.0528 8.9496 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.8795 8.8004 3 20 98.8795 8.8004 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.7581 9.1799 1 5 98.7581 9.1799 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 98.6888 9.1499 1 50 98.6888 9.1499 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.7148 8.8001 1 10 98.7148 8.8001 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.6644 9.1499 1 25 98.6644 9.1499 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 98.6644 9.1499 1 5 98.6644 9.1499 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 98.6543 8.7347 2 150 98.6543 8.7347 INE168A16HU8 J&K BANK 7-Feb-14 98.6001 8.9348 5 325 98.6001 8.9348 INE608A16FM4 PUNJAB AND SIND BK 7-Feb-14 98.5912 9.1502 1 15 98.5912 9.1502 INE476A16KW5 CANARA BK 7-Feb-14 98.5912 9.1502 1 10 98.5912 9.1502 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 98.5900 9.0002 1 5 98.5900 9.0002 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 98.5585 8.7515 3 300 98.5531 8.7848 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 98.0685 9.0998 1 5 98.0685 9.0998 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 97.9966 9.0999 1 5 97.9966 9.0999 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 98.0272 8.8502 1 25 98.0272 8.8502 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.9874 8.9248 1 25 97.9874 8.9248 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.0163 8.9001 1 25 98.0163 8.9001 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF (I) 5-Mar-14 97.9796 8.9601 1 5 97.9796 8.9601 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 97.9650 8.9201 1 25 97.9650 8.9201 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 97.9639 8.9250 1 25 97.9639 8.9250 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.9929 8.9000 1 5 97.9929 8.9000 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 97.9370 8.9402 1 25 97.9370 8.9402 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 97.8108 8.8798 1 50 97.8108 8.8798 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 97.8412 8.8500 1 25 97.8412 8.8500 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 97.7339 9.1000 1 5 97.7339 9.1000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 97.6534 8.9499 1 50 97.6534 8.9499 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 97.6662 8.8999 1 25 97.6662 8.8999 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 97.6145 8.9199 1 15 97.6145 8.9199 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 97.5214 8.9200 1 25 97.5214 8.9200 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 97.4727 9.0998 1 10 97.4727 9.0998 INE008A16QI2 IDBI BK 15-Jul-14 94.7535 9.4000 1 50 94.7535 9.4000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 93.4584 9.1900 1 25 93.4584 9.1900 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 93.4406 9.2500 1 25 93.4406 9.2500 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 93.3723 9.2200 1 0.1 93.3723 9.2200 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.3368 9.2400 1 25 93.3368 9.2400 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 93.2639 9.2500 2 125 93.2639 9.2500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 93.2707 9.2400 1 25 93.2707 9.2400 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 93.2860 9.2500 1 25 93.2860 9.2500 INE695A16IV6 UNITED BK OF (I) 22-Sep-14 93.2724 9.2700 1 25 93.2724 9.2700 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 93.2623 9.2200 2 50 93.2623 9.2200 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 91.6301 9.2102 2 32 91.6469 9.1900 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 91.5465 9.2850 3 150 91.5465 9.2850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com