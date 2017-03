Dec 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 99.9790 7.6666 1 20 99.9790 7.6666 INE168A16EU5 J&K BANK 16-Dec-13 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE090A16XE5 ICICI BK 16-Dec-13 99.9076 8.4393 1 25 99.9076 8.4393 INE168A16ET7 J&K BANK 17-Dec-13 99.8905 8.0023 1 10 99.8905 8.0023 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE483A16GE7 CENTRAL BK OF (I) 20-Dec-13 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.7445 8.4997 2 11 99.7445 8.4997 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.7758 8.2017 1 10 99.7758 8.2017 INE651A16EX4 STATE BK OF MYSORE 24-Dec-13 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 99.7053 8.2987 1 100 99.7053 8.2987 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.5364 8.5001 1 25 99.5364 8.5001 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.4933 8.4494 1 25 99.4933 8.4494 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.4212 8.4997 2 200 99.4212 8.4997 INE428A16LE2 ALLAHABAD BK 7-Jan-14 99.4097 8.6696 1 10 99.4097 8.6696 INE008A16NF5 IDBI BK 10-Jan-14 99.3302 8.7902 1 25 99.3302 8.7902 INE428A16LG7 ALLAHABAD BK 17-Jan-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE654A16EF5 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Jan-14 98.9401 8.5002 1 75 98.9401 8.5002 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 98.9629 8.5002 1 75 98.9629 8.5002 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.9364 8.5302 1 25 98.9364 8.5302 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.9005 8.6336 2 30 98.9173 8.5002 INE654A16EE8 STATE BK OF TRAVANCORE 29-Jan-14 98.8945 8.5004 1 25 98.8945 8.5004 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 98.7369 8.8100 1 1 98.7369 8.8100 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.6900 9.1418 2 30 98.7312 8.8503 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 98.6817 9.2001 1 25 98.6817 9.2001 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF (I) 4-Feb-14 98.6534 9.4003 1 5 98.6534 9.4003 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 98.6037 9.2298 1 25 98.6037 9.2298 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 98.5664 8.8482 4 600 98.5637 8.8648 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 98.5720 8.8126 6 300 98.5756 8.7903 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 98.5704 8.8227 4 250 98.5717 8.8147 INE483A16GW9 CENTRAL BK OF (I) 10-Feb-14 98.5844 8.7352 3 250 98.5844 8.7352 INE434A16EU1 ANDHRA BK 10-Feb-14 98.5637 8.8648 1 200 98.5637 8.8648 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 98.5300 9.2297 1 25 98.5300 9.2297 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 98.5993 8.5003 1 125 98.5993 8.5003 INE683A16CE1 THE SOUTH (I)N BK 13-Feb-14 98.4778 9.0999 1 5 98.4778 9.0999 INE608A16FJ0 PUNJAB AND SIND BK 14-Feb-14 98.4536 9.1000 1 5 98.4536 9.1000 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.0312 8.6240 2 29 98.0394 8.5874 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 97.9687 8.6000 1 25 97.9687 8.6000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.9502 8.6799 1 25 97.9502 8.6799 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.9799 8.6499 1 25 97.9799 8.6499 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 97.9367 8.6400 2 50 97.9391 8.6299 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 97.8305 8.8948 1 3 97.8305 8.8948 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 97.8662 8.6502 1 25 97.8662 8.6502 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF (I) 6-May-14 96.6454 8.7374 1 2 96.6454 8.7374 INE084A16AG1 BK OF (I) 3-Jun-14 95.8108 9.2249 1 25 95.8108 9.2249 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.6137 9.1500 1 25 95.6137 9.1500 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.6412 9.1399 1 25 95.6412 9.1399 INE692A16CD4 UNION BK OF (I) 13-Jun-14 95.6366 9.1000 1 25 95.6366 9.1000 INE692A16CD4 UNION BK OF (I) 13-Jun-14 95.6594 9.1000 1 25 95.6594 9.1000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 95.5221 9.1500 1 25 95.5221 9.1500 INE090A16A46 ICICI BK 23-Jun-14 95.3370 9.2500 1 2.7 95.3370 9.2500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.6900 9.2416 1 15 93.6900 9.2416 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 93.4412 9.1500 1 25 93.4412 9.1500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 93.2927 9.2401 1 2 93.2927 9.2401 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 93.3101 9.1499 1 25 93.3101 9.1499 INE514E16947 EXPORT IMPORT BK OF (I) 26-Sep-14 93.2540 9.2000 1 100 93.2540 9.2000 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 91.5311 9.3550 1 50 91.5311 9.3550 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 91.5586 9.2450 5 225 91.5586 9.2450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com