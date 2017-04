Dec 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 99.9343 7.9988 4 152.5 99.9343 7.9988 INE090A16XE5 ICICI BK 16-Dec-13 99.9343 7.9988 1 75 99.9343 7.9988 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.9350 7.9176 3 75 99.9343 7.9988 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 99.9392 7.4018 1 25 99.9392 7.4018 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF (I) 16-Dec-13 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 99.9153 7.7354 1 25 99.9153 7.7354 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 99.9078 8.4210 1 10 99.9078 8.4210 INE090A16XJ4 ICICI BK 23-Dec-13 99.7786 8.0990 1 100 99.7786 8.0990 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 99.7786 8.0990 1 75 99.7786 8.0990 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 99.7106 8.1490 1 50 99.7106 8.1490 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.5187 8.8271 4 250 99.5174 8.8502 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.5895 8.8500 1 25 99.5895 8.8500 INE692A16CJ1 UNION BK OF (I) 3-Jan-14 99.5679 8.8001 1 100 99.5679 8.8001 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 99.4991 8.7499 1 45 99.4991 8.7499 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 99.5162 8.4498 1 44.5 99.5162 8.4498 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE095A16KK8 INDUSIND BK 10-Jan-14 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.3423 8.6304 1 25 99.3423 8.6304 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.2099 8.5495 1 30 99.2099 8.5495 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.2724 8.6297 1 25 99.2724 8.6297 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.2024 8.3847 1 50 99.2024 8.3847 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.1821 8.5999 2 50 99.1821 8.5999 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.1821 8.5999 1 25 99.1821 8.5999 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.1821 8.5999 1 25 99.1821 8.5999 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.2387 8.7502 1 25 99.2387 8.7502 INE168A16HH5 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jan-14 99.1039 8.6851 1 50 99.1039 8.6851 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.1305 8.4250 1 45 99.1305 8.4250 INE692A16CK9 UNION BK OF (I) 21-Jan-14 99.1109 8.3957 1 90 99.1109 8.3957 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 99.0947 8.5501 1 75 99.0947 8.5501 INE528G16SS1 YES BK 22-Jan-14 99.0733 8.5352 1 50 99.0733 8.5352 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.0642 8.4096 1 75 99.0642 8.4096 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 99.0339 8.6845 1 25 99.0339 8.6845 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.0973 8.7497 1 25 99.0973 8.7497 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.0895 8.5996 1 25 99.0895 8.5996 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.9970 8.6001 1 25 98.9970 8.6001 INE237A16XG7 KOTAK MAH BK 3-Feb-14 98.7340 9.0003 1 5 98.7340 9.0003 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.7590 8.8203 1 0.1 98.7590 8.8203 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF (I) 4-Feb-14 98.6817 9.2001 1 5 98.6817 9.2001 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 98.6620 8.9999 1 5 98.6620 8.9999 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 98.5953 8.8140 4 325 98.5967 8.8050 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 98.6061 8.7452 2 100 98.6061 8.7452 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 98.5725 8.8095 5 550 98.5637 8.8648 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 98.5557 8.9149 5 400 98.5557 8.9149 INE434A16EV9 ANDHRA BK 11-Feb-14 98.5721 8.8124 8 400 98.5828 8.7452 INE168A16FG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Feb-14 98.5461 8.9750 2 300 98.5461 8.9750 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 98.5796 8.7653 2 50 98.5796 8.7653 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 98.4687 8.6002 1 25 98.4687 8.6002 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 98.3626 8.6800 1 50 98.3626 8.6800 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.2814 8.6251 2 0.6 98.2814 8.6251 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.2606 8.6149 1 15 98.2606 8.6149 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.1183 8.7499 2 50 98.1183 8.7499 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.0888 8.7800 1 25 98.0888 8.7800 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.0786 8.7201 1 100 98.0786 8.7201 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 98.1183 8.7499 2 50 98.1183 8.7499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.0491 8.7500 1 25 98.0491 8.7500 INE084A16931 BK OF (I) 7-Mar-14 98.0261 8.7498 1 25 98.0261 8.7498 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.0255 8.7525 2 7.7 98.0255 8.7525 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 97.9570 8.7500 1 75 97.9570 8.7500 INE503A16BZ8 DEVELOPMENT CREDIT BK 10-Mar-14 97.8767 9.1013 1 50 97.8767 9.1013 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.9570 8.7500 1 25 97.9570 8.7500 INE141A16NK4 OBC 13-Mar-14 97.8603 8.8674 5 400 97.8603 8.8674 INE651A16FR3 STATE BK OF MYSORE 13-Mar-14 97.8532 8.8975 2 200 97.8532 8.8975 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 97.8951 8.7201 1 100 97.8951 8.7201 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 97.8651 8.7499 3 125 97.8651 8.7499 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 97.8651 8.7499 1 50 97.8651 8.7499 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 97.8651 8.7499 1 25 97.8651 8.7499 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-14 97.6211 8.7202 1 50 97.6211 8.7202 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 97.6065 8.6898 1 5 97.6065 8.6898 INE084A16AG1 BK OF (I) 3-Jun-14 95.8145 9.2700 1 75 95.8145 9.2700 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 95.8543 9.1250 1 10 95.8543 9.1250 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.7856 9.1266 1 15 93.7856 9.1266 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 93.5681 9.2927 3 3.4 93.5681 9.2927 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 93.5681 9.2927 1 0.5 93.5681 9.2927 INE695A16IV6 UNITED BK OF (I) 22-Sep-14 93.2406 9.3500 1 50 93.2406 9.3500 INE695A16IY0 UNITED BK OF (I) 25-Sep-14 93.1738 9.3500 1 100 93.1738 9.3500 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 91.7317 9.3200 1 25 91.7317 9.3200 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 91.8287 9.1749 2 11 91.8287 9.1749 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 91.6510 9.1851 1 25 91.6510 9.1851 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 91.6132 9.2050 3 50 91.6132 9.2050 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 91.5465 9.2850 1 30 91.5465 9.2850 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 91.5252 9.2850 4 130 91.5252 9.2850 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF (I) 12-Dec-14 91.5586 9.2450 3 110 91.5586 9.2450 