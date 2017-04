Dec 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 99.9756 8.9082 1 25 99.9756 8.9082 INE238A16UE6 AXIS BK 23-Dec-13 99.8325 8.7486 1 50 99.8325 8.7486 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE428A16LE2 ALLAHABAD BK 7-Jan-14 99.4813 8.6506 1 10 99.4813 8.6506 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.2674 8.6894 1 25 99.2674 8.6894 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.2231 8.9309 2 120 99.2154 9.0201 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.2061 8.3455 1 45 99.2061 8.3455 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.1689 8.7398 1 25 99.1689 8.7398 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.2099 8.5495 1 5 99.2099 8.5495 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.0983 8.7399 1 25 99.0983 8.7399 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.0212 8.7998 1 25 99.0212 8.7998 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 98.9975 8.8004 1 25 98.9975 8.8004 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.9247 8.6250 1 150 98.9247 8.6250 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.8821 9.1699 1 5 98.8821 9.1699 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.8587 8.5997 1 100 98.8587 8.5997 INE036D16EU8 THE KARUR VYSYA BK 3-Feb-14 98.7997 9.0496 1 100 98.7997 9.0496 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.8062 9.0000 1 50 98.8062 9.0000 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 98.7759 9.0464 3 150 98.7768 9.0399 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 98.8403 8.7399 2 30 98.8508 8.6599 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 98.6546 9.0503 1 5 98.6546 9.0503 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 98.6497 8.7650 6 450 98.6497 8.7650 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 98.6349 8.8624 3 300 98.6349 8.8624 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 98.6269 8.9151 1 100 98.6269 8.9151 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 98.5936 8.8249 7 375 98.5873 8.8648 INE683A16CE1 THE SOUTH (I)N BK 13-Feb-14 98.5504 9.0998 1 100 98.5504 9.0998 INE683A16CJ0 THE SOUTH (I)N BK 14-Feb-14 98.5509 8.9450 3 300 98.5509 8.9450 INE028A16698 BK OF BARODA 14-Feb-14 98.5812 8.7553 4 300 98.5812 8.7553 INE160A16JJ4 PUNJAB NATIONAL BK 14-Feb-14 98.6084 8.5850 2 250 98.6084 8.5850 INE168A16HX2 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Feb-14 98.5461 8.9750 2 50 98.5461 8.9750 INE476A16KX3 CANARA BK 14-Feb-14 98.5661 8.9998 1 5 98.5661 8.9998 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.3255 8.7549 1 25 98.3255 8.7549 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.2499 9.0301 1 6.9 98.2499 9.0301 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 98.1670 9.2100 1 25 98.1670 9.2100 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 98.1309 8.8002 1 25 98.1309 8.8002 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 98.1414 8.7498 2 10 98.1414 8.7498 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.0952 8.7500 1 7 98.0952 8.7500 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 98.0261 8.7498 1 1.7 98.0261 8.7498 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 97.9804 8.6477 2 300 97.9804 8.6477 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 97.9570 8.7500 1 5 97.9570 8.7500 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 95.9619 9.1424 2 500 95.9619 9.1424 INE084A16AG1 BK OF (I) 3-Jun-14 95.8845 9.2700 1 160 95.8845 9.2700 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 95.6864 9.1924 2 200 95.6864 9.1924 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 95.6864 9.1924 2 50 95.6864 9.1924 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 95.5336 9.3249 1 50 95.5336 9.3249 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 95.5091 9.4300 1 20 95.5091 9.4300 INE238A16TV2 AXIS BK 17-Sep-14 93.5070 9.2500 1 15 93.5070 9.2500 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 93.3743 9.2499 1 25 93.3743 9.2499 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 91.9549 9.1501 1 5 91.9549 9.1501 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 91.9248 9.1350 4 175 91.9248 9.1350 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 91.5801 9.4001 1 7.7 91.5801 9.4001 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF (I) 8-Dec-14 91.6212 9.3500 1 6.1 91.6212 9.3500 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 91.6142 9.2548 5 330 91.5891 9.2851 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF (I) 12-Dec-14 91.5828 9.2926 3 100 91.6223 9.2451 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF (I) 15-Dec-14 91.6004 9.1950 3 200 91.6004 9.1950 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 91.5921 9.2049 2 150 91.5921 9.2049 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com