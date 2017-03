Dec 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE654A16DN1 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Dec-13 99.9269 8.9003 1 100 99.9269 8.9003 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 99.9269 8.9003 1 15 99.9269 8.9003 INE651A16EX4 STATE BK OF MYSORE 24-Dec-13 99.8469 7.9953 1 50 99.8469 7.9953 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.7568 8.8984 1 50 99.7568 8.8984 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF (I) 27-Dec-13 99.7772 8.1504 1 50 99.7772 8.1504 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 99.7786 8.9989 1 25 99.7786 8.9989 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 99.6855 8.8581 1 3.9 99.6855 8.8581 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.6288 8.4996 1 25 99.6288 8.4996 INE692A16CJ1 UNION BK OF (I) 3-Jan-14 99.6092 8.9501 1 25 99.6092 8.9501 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.2389 9.0301 1 100 99.2389 9.0301 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 99.2099 8.5495 1 25 99.2099 8.5495 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 99.1599 8.5898 1 25 99.1599 8.5898 INE036D16EU8 THE KARUR VYSYA BK 3-Feb-14 98.8239 9.0497 1 100 98.8239 9.0497 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.8306 8.9975 1 50 98.8306 8.9975 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 98.7997 9.0496 1 50 98.7997 9.0496 INE608A16FM4 PUNJAB AND SIND BK 7-Feb-14 98.7445 9.0997 2 25 98.7445 9.0997 INE168A16FG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Feb-14 98.6400 9.1499 1 25 98.6400 9.1499 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 98.6696 8.4852 5 500 98.6696 8.4852 INE683A16CE1 THE SOUTH (I)N BK 13-Feb-14 98.5761 9.0902 1 100 98.5761 9.0902 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 98.6216 8.9500 1 5 98.6216 8.9500 INE434A16EW7 ANDHRA BK 14-Feb-14 98.5873 8.8648 5 300 98.5873 8.8648 INE652A16IM6 STATE BK OF PATIALA 14-Feb-14 98.6218 8.6453 6 200 98.6218 8.6453 INE141A16JX5 OBC 14-Feb-14 98.6234 8.6351 2 100 98.6234 8.6351 INE608A16FJ0 PUNJAB AND SIND BK 14-Feb-14 98.5823 9.0500 1 5 98.5823 9.0500 INE683A16CJ0 THE SOUTH (I)N BK 14-Feb-14 98.5669 9.1498 1 5 98.5669 9.1498 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 98.3783 8.7200 1 0.0025 98.3783 8.7200 INE683A16AO4 THE SOUTH (I)N BK 3-Mar-14 98.2140 8.8499 2 200 98.2140 8.8499 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.2181 8.5999 1 25 98.2181 8.5999 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.1825 8.7749 1 1 98.1825 8.7749 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 98.1459 8.8401 1 25 98.1459 8.8401 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 98.1372 8.7700 2 50 98.1518 8.6999 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.1246 8.7200 1 25 98.1246 8.7200 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.0513 8.7399 1 2 98.0513 8.7399 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 97.9073 8.9674 3 500 97.9073 8.9674 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 97.9913 8.6001 1 50 97.9913 8.6001 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 97.8555 8.7901 1 5 97.8555 8.7901 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 97.7945 8.7570 1 10 97.7945 8.7570 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.6648 9.2924 2 100 95.6648 9.2924 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 95.5455 9.3500 1 100 95.5455 9.3500 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 95.5227 9.4001 1 100 95.5227 9.4001 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 94.0011 9.3925 1 0.5 94.0011 9.3925 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 93.3942 9.3201 1 50 93.3942 9.3201 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 93.1208 9.3625 1 10.75 93.1208 9.3625 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 91.6417 9.2473 6 300 91.6138 9.2810 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF (I) 12-Dec-14 91.6454 9.2428 2 100 91.6473 9.2405 INE141A16NM0 OBC 15-Dec-14 91.5096 9.3293 3 80 91.4965 9.3450 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 91.6132 9.2050 1 50 91.6132 9.2050 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 91.5252 9.2850 6 285 91.5252 9.2850 INE483A16GZ2 CENTRAL BK OF (I) 16-Dec-14 91.5252 9.2850 3 85 91.5252 9.2850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com