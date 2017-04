Dec 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.8075 8.7998 1 50 99.8075 8.7998 INE428A16LH5 ALLAHABAD BK 2-Jan-14 99.6840 8.9004 1 20 99.6840 8.9004 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.6822 8.9513 1 5 99.6822 8.9513 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.6315 9.0000 1 300 99.6315 9.0000 INE237A16WR6 KOTAK MAH BK 3-Jan-14 99.6579 8.9497 1 25 99.6579 8.9497 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 99.5581 9.0005 1 200 99.5581 9.0005 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.5551 9.0619 1 8 99.5551 9.0619 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 99.3941 8.9001 1 95 99.3941 8.9001 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.3941 8.9001 2 50 99.3941 8.9001 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 99.3220 9.2281 1 1.75 99.3220 9.2281 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.3204 8.9197 2 300 99.3204 8.9197 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 99.3295 8.7994 2 25 99.3295 8.7994 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.2623 8.7504 1 25 99.2623 8.7504 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.2323 8.8249 2 50 99.2301 8.8498 INE483A16GN8 CENTRAL BK OF (I) 28-Jan-14 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 98.9154 8.7002 2 30 98.8846 8.9503 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 98.9448 8.6501 1 25 98.9448 8.6501 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.9448 8.6501 1 5 98.9448 8.6501 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.8748 9.0298 1 25 98.8748 9.0298 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 98.9216 8.6502 1 25 98.9216 8.6502 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 98.7299 9.0298 1 25 98.7299 9.0298 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 98.6795 9.2157 1 12 98.6795 9.2157 INE434A16EV9 ANDHRA BK 11-Feb-14 98.7440 8.7598 1 5 98.7440 8.7598 INE428A16LP8 ALLAHABAD BK 14-Feb-14 98.6619 8.8398 1 5 98.6619 8.8398 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 98.5940 8.6752 10 600 98.6004 8.6351 INE141A16NO6 OBC 17-Feb-14 98.6008 8.6326 9 400 98.6004 8.6351 INE168A16HP8 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Feb-14 98.5796 8.7653 6 300 98.5796 8.7653 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 98.6140 8.5500 1 50 98.6140 8.5500 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 98.5996 8.6401 1 5 98.5996 8.6401 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 98.4423 8.6203 1 4 98.4423 8.6203 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 98.4195 8.6198 1 19 98.4195 8.6198 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.2368 8.6200 1 25 98.2368 8.6200 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 98.1337 8.5698 1 25 98.1337 8.5698 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 98.0504 8.6399 2 200 98.0504 8.6399 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.0276 8.6401 2 200 98.0276 8.6401 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 98.0321 8.6200 2 100 98.0321 8.6200 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 98.0276 8.6401 1 100 98.0276 8.6401 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.0321 8.6200 1 25 98.0321 8.6200 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 95.7934 9.2649 1 25 95.7934 9.2649 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 94.0718 9.2376 2 0.2 94.0718 9.2376 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 93.7397 9.4849 1 1 93.7397 9.4849 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 93.7514 9.2500 1 75 93.7514 9.2500 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 93.3843 9.3350 1 1 93.3843 9.3350 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 93.3929 9.2885 6 175 93.3919 9.2900 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 93.3826 9.2375 1 0.1 93.3826 9.2375 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 91.6130 9.3600 1 25 91.6130 9.3600 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 91.4758 9.3441 2 40 91.4751 9.3450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com