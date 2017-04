Dec 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16HE3 UCO BK 23-Dec-13 99.9277 8.8029 1 85 99.9277 8.8029 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.9349 7.9257 1 10 99.9349 7.9257 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.6812 8.9795 1 100 99.6812 8.9795 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.6816 8.9673 2 75 99.6822 8.9513 INE428A16LH5 ALLAHABAD BK 2-Jan-14 99.6840 8.9004 1 5 99.6840 8.9004 INE237A16WR6 KOTAK MAH BK 3-Jan-14 99.6573 8.9663 2 75 99.6579 8.9497 INE692A16CJ1 UNION BK OF INDIA 3-Jan-14 99.6564 8.9890 1 50 99.6564 8.9890 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.6560 8.9995 1 25 99.6560 8.9995 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.6564 8.9890 1 25 99.6564 8.9890 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.5826 8.9994 1 75 99.5826 8.9994 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 99.4664 8.9004 2 200 99.4664 8.9004 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 99.3941 8.9001 1 25 99.3941 8.9001 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 99.3735 8.8505 1 25 99.3735 8.8505 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.3445 8.9199 2 150 99.3445 8.9199 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.3941 8.9001 3 170 99.3941 8.9001 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.3287 8.8100 1 25 99.3287 8.8100 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.1632 8.8003 1 25 99.1632 8.8003 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 98.9352 8.5399 1 25 98.9352 8.5399 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 98.5993 8.6420 14 725 98.6068 8.5950 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 98.5972 8.6551 6 500 98.6004 8.6351 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 98.6004 8.6351 2 200 98.6004 8.6351 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 98.6100 8.5750 4 200 98.6100 8.5750 INE683A16CK8 THE SOUTH INDIAN BK 18-Feb-14 98.5924 8.6852 3 200 98.5924 8.6852 INE160A16JL0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Feb-14 98.6095 8.5783 4 150 98.6100 8.5750 INE428A16LT0 ALLAHABAD BK 18-Feb-14 98.6084 8.5850 4 125 98.6084 8.5850 INE434A16EX5 ANDHRA BK 18-Feb-14 98.6084 8.5850 2 100 98.6084 8.5850 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.2932 8.5649 1 25 98.2932 8.5649 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.2348 8.6299 2 100 98.2348 8.6299 INE976G16299 THE RATNAKAR BK 21-Mar-14 97.7804 9.1049 1 75 97.7804 9.1049 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 97.7593 8.9000 1 5 97.7593 8.9000 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 97.6751 9.0499 1 5 97.6751 9.0499 INE695A16HF1 UNITED BK OF INDIA 28-May-14 96.1266 9.2501 2 50 96.1266 9.2501 INE649A16DS0 STATE BK OF HYDERABAD 28-May-14 96.1548 9.1800 1 25 96.1548 9.1800 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.7567 9.2425 2 100 95.7567 9.2425 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 95.7578 9.2400 1 50 95.7578 9.2400 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 95.6605 9.2501 3 75 95.6605 9.2501 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.8536 9.2649 1 0.1 93.8536 9.2649 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.0094 9.1350 1 100 92.0094 9.1350 INE483A16HB1 CENTRAL BK OF INDIA 10-Dec-14 91.6936 9.3140 5 350 91.6936 9.3140 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 91.6828 9.2750 4 350 91.6828 9.2750 INE141A16NM0 OBC 15-Dec-14 91.5546 9.3526 3 10 91.5546 9.3526 INE112A16EP3 CORPORATION BK 18-Dec-14 91.5548 9.2750 2 40 91.5548 9.2750 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 91.5257 9.3099 1 25 91.5257 9.3099 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 91.6339 9.1550 2 100 91.6339 9.1550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com