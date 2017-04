Dec 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16FJ0 STATE BK OF MYSORE 27-Dec-13 99.9273 8.8516 1 100 99.9273 8.8516 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.9273 8.8516 1 25 99.9273 8.8516 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.7811 8.8964 3 55 99.7810 8.9012 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.4442 8.5000 1 50 99.4442 8.5000 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.4843 8.6003 1 25 99.4843 8.6003 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.4144 8.6001 1 25 99.4144 8.6001 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.3522 8.4996 1 5 99.3522 8.4996 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.2144 8.5004 1 5 99.2144 8.5004 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.2151 8.7501 2 50 99.2151 8.7501 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.1717 8.7101 1 25 99.1717 8.7101 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.1024 8.6998 2 150 99.1024 8.6998 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF (I) 31-Jan-14 99.1444 8.7497 2 25 99.1444 8.7497 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 99.1444 8.7497 1 5 99.1444 8.7497 INE036D16EU8 THE KARUR VYSYA BK 3-Feb-14 99.0580 8.9000 1 5 99.0580 8.9000 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 98.8535 8.8193 1 25 98.8535 8.8193 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 98.8259 8.8498 1 5 98.8259 8.8498 INE160A16JJ4 PUNJAB NATIONAL BK 14-Feb-14 98.7936 8.5714 1 200 98.7936 8.5714 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 98.6932 8.6303 1 25 98.6932 8.6303 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 98.7027 8.5668 1 1 98.7027 8.5668 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.6298 8.5946 5 500 98.6301 8.5925 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 98.6313 8.5849 2 250 98.6313 8.5849 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.6315 8.5839 5 160 98.6313 8.5849 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 98.5569 8.6201 1 25 98.5569 8.6201 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.4634 8.9000 1 5 98.4634 8.9000 INE028A16730 BK OF BARODA 28-Feb-14 98.4714 8.5848 1 200 98.4714 8.5848 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.3847 8.6850 2 300 98.3847 8.6850 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 98.3233 8.6449 1 25 98.3233 8.6449 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 98.3515 8.7398 1 5 98.3515 8.7398 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 98.2956 8.6698 1 25 98.2956 8.6698 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.2006 8.8002 1 1.5 98.2006 8.8002 INE084A16AA4 BK OF (I) 13-Mar-14 98.1633 8.6448 1 200 98.1633 8.6448 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 98.1331 8.6798 2 85 98.1331 8.6798 INE084A16980 BK OF (I) 18-Mar-14 98.0916 8.6600 1 25 98.0916 8.6600 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 97.9947 8.6850 5 500 97.9947 8.6850 INE503A16CK8 DEVELOPMENT CREDIT BK 24-Mar-14 97.8290 9.0000 1 50 97.8290 9.0000 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 97.9011 8.6947 1 5 97.9011 8.6947 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-14 97.8698 8.7302 2 100 97.8698 8.7302 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 97.8698 8.7302 1 50 97.8698 8.7302 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 97.9227 8.7000 1 50 97.9227 8.7000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 97.8517 8.7102 2 75 97.8614 8.6701 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 97.8747 8.6150 1 25 97.8747 8.6150 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 97.8159 8.6702 1 25 97.8159 8.6702 INE084A16AG1 BK OF (I) 3-Jun-14 96.0961 9.2100 3 100 96.0961 9.2100 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 96.0413 9.2300 3 100 96.0413 9.2300 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 95.9481 9.2299 1 50 95.9481 9.2299 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 95.8712 9.1925 5 125 95.8712 9.1925 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 95.7534 9.2500 1 25 95.7534 9.2500 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 95.7622 9.2300 1 25 95.7622 9.2300 INE090A16A46 ICICI BK 23-Jun-14 95.5915 9.3001 1 3 95.5915 9.3001 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 95.5216 9.2500 1 5 95.5216 9.2500 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 94.1243 9.3000 1 1.5 94.1243 9.3000 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 93.9483 9.3300 1 25 93.9483 9.3300 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 93.9032 9.3300 1 25 93.9032 9.3300 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 94.0581 9.1500 1 1 94.0581 9.1500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.9370 9.2749 1 0.35 93.9370 9.2749 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF (I) 10-Sep-14 93.7916 9.2926 3 175 93.7916 9.2926 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 93.7016 9.4002 1 2.05 93.7016 9.4002 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 93.5514 9.2499 1 25 93.5514 9.2499 INE695A16IV6 UNITED BK OF (I) 22-Sep-14 93.4992 9.3300 1 0.2 93.4992 9.3300 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 93.5070 9.2500 2 50 93.5070 9.2500 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF (I) 4-Dec-14 91.8560 9.3800 1 25 91.8560 9.3800 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 91.7694 9.3000 4 50 91.7694 9.3000 INE168A16HZ7 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Dec-14 91.6195 9.2999 1 13 91.6195 9.2999 INE705A16IK6 VIJAYA BK 22-Dec-14 91.5132 9.3249 2 89 91.5132 9.3249 INE141A16NR9 OBC 24-Dec-14 91.4453 9.3550 1 50 91.4453 9.3550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com