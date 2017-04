Dec 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16SI3 KOTAK MAH BK 30-Dec-13 99.9273 8.8516 2 200 99.9273 8.8516 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.8457 9.4011 1 270 99.8457 9.4011 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.8229 9.2530 8 250 99.8220 9.2980 INE651A16FL6 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-14 99.8255 9.1149 2 100 99.8233 9.2300 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 99.7977 9.2486 1 225 99.7977 9.2486 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 99.8031 9.0013 1 100 99.8031 9.0013 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 99.6975 9.2290 1 75 99.6975 9.2290 INE112A16DF6 CORPORATION BK 8-Jan-14 99.6716 9.2508 1 50 99.6716 9.2508 INE483A16EH5 CENTRAL BK OF (I) 16-Jan-14 99.4843 9.0098 1 50 99.4843 9.0098 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.4995 8.7429 1 0.1 99.4995 8.7429 INE667A16CV8 SYNDICATE BK 17-Jan-14 99.4634 8.9507 3 325 99.4634 8.9507 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.4214 8.8508 1 5 99.4214 8.8508 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.3496 8.8500 2 25 99.3496 8.8500 INE562A16EH6 INDIAN BK 24-Jan-14 99.3219 8.8999 1 5 99.3219 8.8999 INE483A16GN8 CENTRAL BK OF (I) 28-Jan-14 99.2603 8.5001 1 25 99.2603 8.5001 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.1629 8.8030 2 30 99.1727 8.6995 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF (I) 31-Jan-14 99.1915 8.5002 1 25 99.1915 8.5002 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.1538 8.9000 1 5 99.1538 8.9000 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.0088 8.7002 2 30 99.0088 8.7002 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 98.6777 8.5809 4 450 98.6771 8.5848 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.6780 8.5790 2 350 98.6782 8.5775 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.7028 8.5659 2 350 98.7026 8.5674 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.6767 8.5874 2 300 98.6767 8.5874 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.7016 8.5744 2 300 98.7018 8.5728 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 98.6854 8.5302 1 50 98.6854 8.5302 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 98.6069 8.5946 9 500 98.6088 8.5825 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF (I) 24-Feb-14 98.6101 8.5747 3 450 98.6104 8.5725 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 98.6136 8.5525 2 100 98.6136 8.5525 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 98.6056 8.6026 1 25 98.6056 8.6026 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 98.4231 8.5999 1 100 98.4231 8.5999 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.4122 8.6603 1 50 98.4122 8.6603 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 98.4141 8.6497 1 25 98.4141 8.6497 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 98.1851 8.6498 1 25 98.1851 8.6498 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.1933 8.6100 1 25 98.1933 8.6100 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 98.0952 8.7500 1 25 98.0952 8.7500 INE084A16980 BK OF (I) 18-Mar-14 98.0959 8.6401 1 25 98.0959 8.6401 INE562A16DI6 INDIAN BK 17-Apr-14 97.2545 9.2000 4 200 97.2545 9.2000 INE141A16LI2 OBC 29-Apr-14 96.9692 9.2001 3 100 96.9692 9.2001 INE434A16DW9 ANDHRA BK 29-Apr-14 96.9930 9.1999 2 50 96.9930 9.1999 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.9101 9.2099 1 25 95.9101 9.2099 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 95.8173 9.2100 1 25 95.8173 9.2100 INE036D16DR6 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-14 95.7479 9.2099 2 20 95.7479 9.2099 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 94.0337 9.1900 1 25 94.0337 9.1900 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 93.9076 9.2500 1 50 93.9076 9.2500 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 93.7983 9.3902 1 2 93.7983 9.3902 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF (I) 15-Sep-14 93.7118 9.3126 2 200 93.7118 9.3126 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.6945 9.2000 1 25 93.6945 9.2000 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 93.6166 9.1500 1 25 93.6166 9.1500 INE705A16IL4 VIJAYA BK 18-Dec-14 91.6417 9.3250 4 55 91.6417 9.3250 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 91.7534 9.2150 1 25 91.7534 9.2150 INE483A16HG0 CENTRAL BK OF (I) 22-Dec-14 91.5647 9.3145 4 92 91.5643 9.3150 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 91.6809 9.2000 1 25 91.6809 9.2000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com