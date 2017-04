Dec 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 99.9294 8.5957 1 150 99.9294 8.5957 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 99.9277 8.8029 1 5 99.9277 8.8029 INE428A16LH5 ALLAHABAD BK 2-Jan-14 99.9230 9.3756 3 300 99.9230 9.3756 INE428A16LB8 ALLAHABAD BK 3-Jan-14 99.8218 9.3084 1 200 99.8218 9.3084 INE483A16GK4 CENTRAL BK OF (I) 3-Jan-14 99.8218 9.3084 1 200 99.8218 9.3084 INE649A16EO7 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jan-14 99.8218 9.3084 1 195 99.8218 9.3084 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.8218 9.3084 1 100 99.8218 9.3084 INE651A16FK8 STATE BK OF MYSORE 3-Jan-14 99.8214 9.3316 2 70 99.8220 9.2980 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.8218 9.3084 1 50 99.8218 9.3084 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 99.8212 9.3398 1 25 99.8212 9.3398 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.8971 9.3993 1 25 99.8971 9.3993 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 99.6939 9.3391 1 25 99.6939 9.3391 INE705A16FN6 VIJAYA BK 16-Jan-14 99.5066 9.0492 1 0.3 99.5066 9.0492 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 99.5689 8.7796 1 50 99.5689 8.7796 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 99.5581 9.0005 1 5 99.5581 9.0005 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.4974 8.7798 1 50 99.4974 8.7798 INE692A16CK9 UNION BK OF (I) 21-Jan-14 99.4903 8.4997 1 25 99.4903 8.4997 INE562A16EH6 INDIAN BK 24-Jan-14 99.4212 8.4997 1 25 99.4212 8.4997 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF (I) 31-Jan-14 99.2413 8.7201 1 25 99.2413 8.7201 INE141A16ND9 OBC 31-Jan-14 99.2413 8.7201 1 25 99.2413 8.7201 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.1482 8.9594 1 1 99.1482 8.9594 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.0769 8.7198 1 25 99.0769 8.7198 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.1492 8.7002 1 25 99.1492 8.7002 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 98.8966 9.0497 1 5 98.8966 9.0497 INE457A16DS8 BK OF MAHARASHTRA 11-Feb-14 98.9190 8.6712 1 1.5 98.9190 8.6712 INE428A16LP8 ALLAHABAD BK 14-Feb-14 98.8278 8.8349 2 10 98.8285 8.8299 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.7238 8.4254 10 700 98.7153 8.4825 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 98.6379 8.5429 1 50 98.6379 8.5429 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 98.6237 8.6332 1 50 98.6237 8.6332 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 98.6206 8.6529 1 25 98.6206 8.6529 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 98.6320 8.5804 2 20 98.6320 8.5804 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 98.6256 8.4777 16 650 98.6248 8.4825 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 98.6024 8.6226 9 500 98.6024 8.6226 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 98.6056 8.6026 6 400 98.6056 8.6026 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 98.6109 8.5694 5 400 98.6088 8.5825 INE428A16LV6 ALLAHABAD BK 25-Feb-14 98.6021 8.6243 3 300 98.6024 8.6226 INE683A16CL6 THE SOUTH (I)N BK 25-Feb-14 98.5768 8.7828 4 300 98.5768 8.7828 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 98.5814 8.7539 4 250 98.6008 8.6326 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 98.5980 8.6501 1 36 98.5980 8.6501 INE028A16722 BK OF BARODA 26-Feb-14 98.5855 8.5852 1 100 98.5855 8.5852 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 98.5182 8.9999 1 50 98.5182 8.9999 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF (I) 26-Feb-14 98.5813 8.6111 1 25 98.5813 8.6111 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.5352 8.8951 1 5 98.5352 8.8951 INE652A16II4 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-14 98.5635 8.5801 1 0.6 98.5635 8.5801 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.5371 8.6014 4 100 98.5373 8.6002 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 98.5361 8.6073 2 50 98.5361 8.6073 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 98.5661 8.8498 1 25 98.5661 8.8498 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.4679 8.6048 1 250 98.4679 8.6048 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.4695 8.5959 4 150 98.4683 8.6025 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.4370 8.6501 1 50 98.4370 8.6501 INE695A16GJ5 UNITED BK OF (I) 4-Mar-14 98.4281 8.7001 1 50 98.4281 8.7001 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 98.5111 8.6197 1 50 98.5111 8.6197 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 98.4299 8.6900 1 5 98.4299 8.6900 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.4104 8.6702 2 25 98.4104 8.6702 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.3135 8.5774 5 200 98.3125 8.5823 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.2898 8.6998 1 50 98.2898 8.6998 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.2996 8.6490 3 26.1 98.3043 8.6247 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.2994 8.6501 1 25 98.2994 8.6501 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 98.1937 8.7198 2 75 98.1937 8.7198 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 98.1998 8.6899 1 50 98.1998 8.6899 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.2079 8.6500 1 25 98.2079 8.6500 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 98.1059 8.6999 1 65 98.1059 8.6999 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 97.9707 8.6901 1 25 97.9707 8.6901 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 98.0261 8.7498 1 5 98.0261 8.7498 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-14 97.9467 8.6951 1 10 97.9467 8.6951 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 97.9496 8.5850 2 200 97.9496 8.5850 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 95.9492 9.1724 2 100 95.9492 9.1724 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.9290 9.2200 2 50 95.9248 9.2300 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 93.9162 9.4201 2 75 93.9162 9.4201 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 93.9076 9.2500 1 25 93.9076 9.2500 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 93.8622 9.3600 1 125 93.8622 9.3600 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 93.7866 9.3726 1 0.5 93.7866 9.3726 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 93.7719 9.3600 1 100 93.7719 9.3600 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 93.7043 9.3600 1 100 93.7043 9.3600 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.1667 9.1240 1 25 92.1667 9.1240 INE483A16HB1 CENTRAL BK OF (I) 10-Dec-14 91.8413 9.3174 1 1 91.8413 9.3174 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 91.8326 9.2750 3 100 91.8326 9.2750 INE168A16HZ7 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Dec-14 91.7247 9.2500 1 5 91.7247 9.2500 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 91.6828 9.2750 1 100 91.6828 9.2750 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 91.5981 9.3000 1 0.8 91.5981 9.3000 INE705A16IM2 VIJAYA BK 23-Dec-14 91.5523 9.3294 3 40 91.5518 9.3300 INE141A16NR9 OBC 24-Dec-14 91.5678 9.2850 1 49.6 91.5678 9.2850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com