Dec 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.9223 9.4579 5 370 99.9224 9.4487 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.9482 9.4584 2 25 99.9482 9.4584 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.9488 9.3488 1 15 99.9488 9.3488 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 99.8971 9.3958 2 325 99.8971 9.3993 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.8960 9.4999 2 175 99.8960 9.4999 INE237A16WR6 KOTAK MAH BK 3-Jan-14 99.8965 9.4542 1 100 99.8965 9.4542 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.8973 9.3841 2 75 99.8971 9.3993 INE428A16LB8 ALLAHABAD BK 3-Jan-14 99.8971 9.3993 1 75 99.8971 9.3993 INE483A16GK4 CENTRAL BK OF (I) 3-Jan-14 99.8976 9.3536 1 25 99.8976 9.3536 INE692A16CJ1 UNION BK OF (I) 3-Jan-14 99.8976 9.3536 1 25 99.8976 9.3536 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.8210 9.3503 1 25 99.8210 9.3503 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.5885 8.8721 2 26.5 99.5948 8.7353 INE008A16SK4 IDBI BK 17-Jan-14 99.5640 8.8798 1 25 99.5640 8.8798 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 99.5152 8.8907 1 45 99.5152 8.8907 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.4584 8.6417 2 30 99.4610 8.6000 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 99.3219 8.8999 1 40 99.3219 8.8999 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.3576 8.7404 1 25 99.3576 8.7404 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.3446 8.6000 1 25 99.3446 8.6000 INE705A16HX1 VIJAYA BK 31-Jan-14 99.2515 8.8794 1 50 99.2515 8.8794 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF (I) 31-Jan-14 99.2632 8.7396 1 25 99.2632 8.7396 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.2749 8.5998 1 25 99.2749 8.5998 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.1895 9.3203 1 5 99.1895 9.3203 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.1538 8.9000 5 100 99.1538 8.9000 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 99.1824 8.8495 1 25 99.1824 8.8495 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.1824 8.8495 1 5 99.1824 8.8495 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF (I) 4-Feb-14 99.1585 8.8501 1 5 99.1585 8.8501 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 99.1059 8.8997 1 50 99.1059 8.8997 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 99.1109 8.8495 1 5 99.1109 8.8495 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.0322 8.7000 1 100 99.0322 8.7000 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 98.9694 9.0497 1 5 98.9694 9.0497 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.0091 8.6976 2 100 99.0091 8.6976 INE683A16CE1 THE SOUTH (I)N BK 13-Feb-14 98.9385 8.9001 1 5 98.9385 8.9001 INE683A16CJ0 THE SOUTH (I)N BK 14-Feb-14 98.9146 8.9004 1 5 98.9146 8.9004 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 98.8587 8.5997 1 25 98.8587 8.5997 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 98.7666 8.6002 1 25 98.7666 8.6002 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 98.7060 8.7000 1 25 98.7060 8.7000 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 98.6903 8.6497 1 25 98.6903 8.6497 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 98.6672 8.6499 1 25 98.6672 8.6499 INE028A16722 BK OF BARODA 26-Feb-14 98.6518 8.6003 1 25 98.6518 8.6003 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6054 8.6037 6 275 98.6052 8.6051 INE028A16730 BK OF BARODA 28-Feb-14 98.6084 8.5850 1 200 98.6084 8.5850 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 98.6088 8.5825 4 150 98.6088 8.5825 INE095A16LB5 INDUSIND BK 28-Feb-14 98.6226 8.6402 2 100 98.6226 8.6402 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 98.6060 8.6001 2 50 98.6060 8.6001 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6211 8.6498 1 25 98.6211 8.6498 INE483A16HJ4 CENTRAL BK OF (I) 3-Mar-14 98.5407 8.5799 4 150 98.5407 8.5799 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.5323 8.6300 1 50 98.5323 8.6300 INE683A16AO4 THE SOUTH (I)N BK 3-Mar-14 98.5272 8.8001 1 25 98.5272 8.8001 INE692A16BX4 UNION BK OF (I) 4-Mar-14 98.5323 8.6300 1 75 98.5323 8.6300 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.5105 8.6230 3 75 98.5128 8.6097 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.5323 8.6300 1 25 98.5323 8.6300 INE692A16BX4 UNION BK OF (I) 4-Mar-14 98.5094 8.6297 1 25 98.5094 8.6297 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.5008 8.6803 1 100 98.5008 8.6803 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.4795 8.6700 1 25 98.4795 8.6700 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 98.4425 8.7497 1 25 98.4425 8.7497 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.3333 8.8380 4 105 98.3589 8.6999 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.3706 8.6369 1 25 98.3706 8.6369 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 98.3452 8.6502 1 15 98.3452 8.6502 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 98.3528 8.6098 1 5 98.3528 8.6098 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 98.3185 8.6701 1 25 98.3185 8.6701 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 98.2994 8.6501 1 25 98.2994 8.6501 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF (I) 14-Mar-14 98.2717 8.6746 1 50 98.2717 8.6746 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 98.2080 9.0002 1 50 98.2080 9.0002 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-14 98.1748 8.6998 1 25 98.1748 8.6998 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 98.1225 8.7300 1 25 98.1225 8.7300 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 98.1299 8.6949 1 0.05 98.1299 8.6949 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 98.0283 8.7398 1 25 98.0283 8.7398 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.0142 8.7000 1 25 98.0142 8.7000 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 98.0207 8.5701 2 200 98.0207 8.5701 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 97.7303 9.1148 1 50 97.7303 9.1148 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 97.6067 9.1324 2 175 97.6067 9.1324 INE476A16LF8 CANARA BK 5-May-14 96.9462 9.1250 1 50 96.9462 9.1250 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 96.1035 9.1351 1 50 96.1035 9.1351 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 95.9947 9.2299 4 175 95.9947 9.2299 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.0092 9.1951 1 100 96.0092 9.1951 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 94.9516 9.3751 1 0.25 94.9516 9.3751 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF (I) 19-Aug-14 94.3960 9.3401 1 0.05 94.3960 9.3401 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.0807 9.2600 1 10 94.0807 9.2600 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 94.0341 9.3000 1 25 94.0341 9.3000 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 93.9441 9.3000 1 50 93.9441 9.3000 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 93.8130 9.4400 1 5 93.8130 9.4400 INE084A16AO5 BK OF (I) 15-Sep-14 93.8031 9.3100 1 25 93.8031 9.3100 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 93.7421 9.3001 2 100 93.7421 9.3001 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 93.7421 9.3001 1 25 93.7421 9.3001 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 91.8823 9.3200 2 100 91.8823 9.3200 INE514E16970 EXPORT IMPORT BK OF (I) 19-Dec-14 91.6874 9.3480 2 125 91.6939 9.3400 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 91.7530 9.2676 2 100 91.7530 9.2676 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 91.5553 9.2489 6 225 91.5628 9.2400 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF (I) 29-Dec-14 91.4998 9.3154 5 197 91.5001 9.3150 INE705A16IN0 VIJAYA BK 29-Dec-14 91.4876 9.3300 3 135 91.4876 9.3300 INE705A16IO8 VIJAYA BK 30-Dec-14 91.4662 9.3300 1 95 91.4662 9.3300 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF (I) 30-Dec-14 91.5039 9.2850 1 67 91.5039 9.2850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com