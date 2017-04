Dec 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16LH5 ALLAHABAD BK 2-Jan-14 99.9501 9.1159 5 400 99.9506 9.0200 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.9485 9.4036 1 150 99.9485 9.4036 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.9485 9.4039 2 50.3 99.9485 9.4036 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.9208 9.6475 5 400 99.9228 9.3999 INE692A16CJ1 UNION BK OF (I) 3-Jan-14 99.9265 8.9491 5 380 99.9265 8.9491 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 99.9228 9.3999 2 275 99.9228 9.3999 INE483A16GK4 CENTRAL BK OF (I) 3-Jan-14 99.9228 9.3999 1 250 99.9228 9.3999 INE428A16LE2 ALLAHABAD BK 7-Jan-14 99.8187 9.4707 3 500 99.8191 9.4497 INE483A16EH5 CENTRAL BK OF (I) 16-Jan-14 99.6397 8.7990 1 125 99.6397 8.7990 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.6397 8.7990 1 50 99.6397 8.7990 INE692A16CI3 UNION BK OF (I) 17-Jan-14 99.6279 8.5198 2 125 99.6288 8.4996 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.5965 8.6985 1 10 99.5965 8.6985 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.5147 8.8999 1 20 99.5147 8.8999 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 99.4911 8.8904 1 25 99.4911 8.8904 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.4377 8.6000 1 25 99.4377 8.6000 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 99.3435 8.9336 1 5 99.3435 8.9336 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.3233 8.8808 2 10 99.3150 8.9911 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.3533 8.7993 1 5 99.3533 8.7993 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.2873 8.7334 2 30 99.2738 8.9001 INE168A16HQ6 J&K BANK 31-Jan-14 99.2819 8.8001 1 5 99.2819 8.8001 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.2455 8.9512 1 1 99.2455 8.9512 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.1824 8.8495 2 50.5 99.1824 8.8495 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.2029 8.6259 1 25 99.2029 8.6259 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.1734 8.6921 1 15 99.1734 8.6921 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF (I) 4-Feb-14 99.1552 8.8851 1 5 99.1552 8.8851 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 99.0984 8.7389 1 5 99.0984 8.7389 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.0207 8.8044 1 0.75 99.0207 8.8044 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 99.0028 8.5499 1 50 99.0028 8.5499 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 98.9624 8.8999 1 5 98.9624 8.8999 INE160A16JJ4 PUNJAB NATIONAL BK 14-Feb-14 98.9558 8.5590 1 50 98.9558 8.5590 INE168A16HP8 J&K BANK 17-Feb-14 98.8795 8.8004 1 25 98.8795 8.8004 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE168A16HY0 J&K BANK 21-Feb-14 98.7853 8.8003 1 25 98.7853 8.8003 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 98.7354 8.4998 1 150 98.7354 8.4998 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 98.7148 8.8001 1 25 98.7148 8.8001 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 98.7148 8.8001 1 25 98.7148 8.8001 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 98.7026 8.5671 2 65 98.7052 8.5500 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 98.6913 8.8002 1 25 98.6913 8.8002 INE160A16JN6 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-14 98.7094 8.5219 1 15 98.7094 8.5219 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF (I) 26-Feb-14 98.6710 8.6249 1 200 98.6710 8.6249 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.6763 8.5900 1 50 98.6763 8.5900 INE651A16FI2 STATE BK OF MYSORE 26-Feb-14 98.6793 8.5703 1 25 98.6793 8.5703 INE654A16EH1 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Feb-14 98.6569 8.5673 1 85 98.6569 8.5673 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 98.6365 8.5516 8 350 98.6446 8.5003 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6292 8.5983 2 101 98.6274 8.6097 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 98.6151 8.6879 1 100 98.6151 8.6879 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 98.6446 8.5003 1 75 98.6446 8.5003 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6209 8.8002 1 25 98.6209 8.8002 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 98.5676 8.5552 2 75 98.5676 8.5552 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 98.5602 8.6001 1 25 98.5602 8.6001 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.4778 9.0999 1 25 98.4778 9.0999 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.5182 8.9999 1 5 98.5182 8.9999 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 98.5356 8.6102 8 500 98.5457 8.5500 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 98.5289 8.6503 3 400 98.5289 8.6503 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.4985 8.5600 2 100 98.4985 8.5600 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 98.5063 8.5149 2 50 98.5063 8.5149 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.3271 9.0001 2 30 98.4186 8.4998 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 98.3415 8.6699 1 50 98.3415 8.6699 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 98.3471 8.5201 2 100 98.3471 8.5201 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 98.3280 8.6202 2 7 98.3280 8.6202 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 98.2956 8.6698 3 175 98.2956 8.6698 INE695A16GK3 UNITED BK OF (I) 14-Mar-14 98.3043 8.6247 1 50 98.3043 8.6247 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 98.3091 8.5999 2 50 98.3091 8.5999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 98.3091 8.5999 1 50 98.3091 8.5999 INE084A16980 BK OF (I) 18-Mar-14 98.2609 8.5001 2 25 98.2609 8.5001 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.1645 8.7498 1 5 98.1645 8.7498 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 98.1315 8.9101 1 0.15 98.1315 8.9101 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 98.1414 8.7498 1 25 98.1414 8.7498 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 98.1368 8.6622 1 25 98.1368 8.6622 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.0454 8.6625 1 50 98.0454 8.6625 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 97.9471 9.0002 1 5 97.9471 9.0002 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 97.6109 9.2099 1 4 97.6109 9.2099 INE695A16HD6 UNITED BK OF (I) 8-Apr-14 97.5664 9.2900 1 3 97.5664 9.2900 INE705A16GP9 VIJAYA BK 14-Apr-14 97.4226 9.2850 1 2.75 97.4226 9.2850 INE528G16UL2 YES BK 2-May-14 96.9523 9.4047 1 1.5 96.9523 9.4047 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF (I) 6-May-14 96.8959 9.2801 1 2.5 96.8959 9.2801 INE171A16FJ9 THE FEDERAL BK 8-May-14 96.8038 9.4151 1 1.25 96.8038 9.4151 INE528G16UP3 YES BK 12-May-14 96.7107 9.4048 1 12 96.7107 9.4048 INE090A16ZJ9 ICICI BK 12-May-14 96.7411 9.3149 1 1 96.7411 9.3149 INE090A16ZK7 ICICI BK 14-May-14 96.6933 9.3151 1 1 96.6933 9.3151 INE528G16UR9 YES BK 14-May-14 96.6625 9.4048 1 0.75 96.6625 9.4048 INE237A16UP4 KOTAK MAH BK 14-May-14 96.6745 9.3699 1 0.5 96.6745 9.3699 INE090A16ZP6 ICICI BK 28-May-14 96.3604 9.3151 1 2.5 96.3604 9.3151 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 96.0242 9.2149 1 150 96.0242 9.2149 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.0742 9.1501 1 25 96.0742 9.1501 INE695A16HQ8 UNITED BK OF (I) 13-Jun-14 96.0159 9.2350 1 25 96.0159 9.2350 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.0822 9.2950 1 0.25 94.0822 9.2950 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 93.7901 9.2950 1 0.1 93.7901 9.2950 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 93.7677 9.2950 1 1 93.7677 9.2950 INE562A16EQ7 INDIAN BK 10-Nov-14 92.5940 9.2975 1 35 92.5940 9.2975 INE483A16HB1 CENTRAL BK OF (I) 10-Dec-14 91.9175 9.3300 1 3 91.9175 9.3300 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 91.9426 9.2715 3 85 91.9478 9.2650 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 91.8063 9.3075 1 1 91.8063 9.3075 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 91.5364 9.2971 5 155 91.5361 9.2975 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform