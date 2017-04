Jan 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.9764 8.6160 2 500 99.9764 8.6160 INE008A16QB7 IDBI BK 2-Jan-14 99.9763 8.6526 1 25 99.9763 8.6526 INE692A16CJ1 UNION BK OF INDIA 3-Jan-14 99.9523 8.7178 4 325 99.9521 8.7459 INE112A16DF6 CORPORATION BK 8-Jan-14 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 99.6201 8.6995 3 460 99.6201 8.6995 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.5337 8.5498 1 475 99.5337 8.5498 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.5569 8.5501 1 25 99.5569 8.5501 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.4853 8.5835 2 75 99.4843 8.6003 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.3806 8.7494 2 30 99.3771 8.7994 INE483A16GN8 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-14 99.3788 8.4502 1 25 99.3788 8.4502 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.2240 8.6502 1 50 99.2240 8.6502 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.2463 8.3997 1 25 99.2463 8.3997 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.2430 8.7004 1 5 99.2430 8.7004 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.2301 8.8498 1 5 99.2301 8.8498 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 99.2007 8.6499 2 50 99.2007 8.6499 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.2236 8.4001 1 25 99.2236 8.4001 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.0905 8.5901 1 100 99.0905 8.5901 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.0674 8.5901 1 100 99.0674 8.5901 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 99.0717 8.5501 1 25 99.0717 8.5501 INE457A16DS8 BK OF MAHARASHTRA 11-Feb-14 99.0763 8.2998 1 5 99.0763 8.2998 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 98.8481 9.0499 1 25 98.8481 9.0499 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.8153 8.5804 1 300 98.8153 8.5804 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.8501 8.3254 1 200 98.8501 8.3254 INE237A16XQ6 KOTAK MAH BK 21-Feb-14 98.7755 9.0497 1 25 98.7755 9.0497 INE651A16FI2 STATE BK OF MYSORE 26-Feb-14 98.7202 8.4497 1 25 98.7202 8.4497 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6689 8.4898 1 200 98.6689 8.4898 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 98.6565 8.5699 4 150 98.6565 8.5699 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 98.6565 8.7203 1 5 98.6565 8.7203 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.5916 8.5474 3 225 98.5182 8.9999 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.5919 8.5459 1 150 98.5919 8.5459 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.5864 8.5797 2 100 98.5864 8.5797 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.5182 8.9999 1 50 98.5182 8.9999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.6252 8.4799 1 25 98.6252 8.4799 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 98.5692 8.5455 1 150 98.5692 8.5455 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.5850 8.4498 2 125 98.5850 8.4498 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.4943 8.9997 1 50 98.4943 8.9997 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.6091 8.4400 1 25 98.6091 8.4400 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.5574 8.4803 2 50 98.5574 8.4803 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.5767 8.5001 1 25 98.5767 8.5001 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.5192 8.4402 1 50 98.5192 8.4402 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 98.3997 8.4801 1 25 98.3997 8.4801 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 98.3243 8.6396 1 25 98.3243 8.6396 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 98.3471 8.5201 1 25 98.3471 8.5201 INE976G16307 THE RATNAKAR BK 25-Mar-14 97.9852 9.0425 1 10 97.9852 9.0425 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 96.2820 9.2123 1 10 96.2820 9.2123 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 96.2586 9.2123 1 25 96.2586 9.2123 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.0949 9.0999 3 75 96.0949 9.0999 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 96.1097 9.1200 2 50 96.1097 9.1200 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 94.3960 9.3000 1 0.1 94.3960 9.3000 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 94.2359 9.1499 2 100 94.2359 9.1499 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.9953 9.1800 2 25 93.9953 9.1800 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 93.7991 9.1400 2 25 93.7991 9.1400 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 93.7330 9.1401 1 25 93.7330 9.1401 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 93.7009 9.1900 1 25 93.7009 9.1900 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 91.5553 9.3000 1 25 91.5553 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com