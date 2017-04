Jan 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.9805 7.1311 4 300 99.9808 7.0093 INE692A16CJ1 UNION BK OF INDIA 3-Jan-14 99.9795 7.4775 4 195 99.9808 7.0093 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.9162 7.6532 1 100 99.9162 7.6532 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE112A16DF6 CORPORATION BK 8-Jan-14 99.8769 7.4978 1 50 99.8769 7.4978 INE008A16SR9 IDBI BK 9-Jan-14 99.8495 7.8614 3 125 99.8487 7.9012 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 99.7595 7.9995 2 50 99.7595 7.9995 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 99.7610 7.2870 2 200 99.7610 7.2870 INE483A16EH5 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jan-14 99.6979 7.9000 2 125 99.6979 7.9000 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.6931 8.0247 2 50 99.7036 7.7505 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.7085 8.2088 2 30 99.7159 7.9994 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.6785 7.8483 2 145 99.6764 7.8998 INE667A16CV8 SYNDICATE BK 17-Jan-14 99.6764 7.8998 1 100 99.6764 7.8998 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.6599 8.3040 1 50 99.6599 8.3040 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.6805 7.7994 1 25 99.6805 7.7994 INE008A16SK4 IDBI BK 17-Jan-14 99.6601 8.2991 1 25 99.6601 8.2991 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.5993 8.1570 2 100 99.6046 8.0497 INE168A16HH5 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jan-14 99.5813 8.5260 1 50 99.5813 8.5260 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.6126 8.3501 1 25 99.6126 8.3501 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 99.6288 7.9996 1 5 99.6288 7.9996 INE692A16CK9 UNION BK OF INDIA 21-Jan-14 99.5772 8.1573 2 150 99.5853 7.9998 INE528G16SS1 YES BK 22-Jan-14 99.5432 8.3749 1 75 99.5432 8.3749 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.5082 8.5902 2 425 99.5082 8.5902 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.5142 8.0992 1 50 99.5142 8.0992 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.4158 8.2495 1 5 99.4158 8.2495 INE705A16HX1 VIJAYA BK 31-Jan-14 99.3277 8.8232 1 50 99.3277 8.8232 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 99.2556 8.5545 1 25 99.2556 8.5545 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.0474 9.0011 1 5 99.0474 9.0011 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 99.0580 8.9000 1 5 99.0580 8.9000 INE457A16DR0 BK OF MAHARASHTRA 14-Feb-14 98.9806 8.9503 2 100 98.9806 8.9503 INE428A16LP8 ALLAHABAD BK 14-Feb-14 98.9750 9.0000 1 5 98.9750 9.0000 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 98.9207 8.8498 1 50 98.9207 8.8498 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 98.9146 8.9004 1 25 98.9146 8.9004 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 98.8858 8.9402 3 125 98.8908 8.9000 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 98.8970 8.8497 1 50 98.8970 8.8497 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.8382 8.5808 1 200 98.8382 8.5808 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.8423 8.5502 3 72 98.8423 8.5502 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 98.7941 8.4060 3 125 98.7964 8.3899 INE608A16FK8 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-14 98.7340 9.0003 1 5 98.7340 9.0003 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 98.7293 8.6996 2 150 98.7360 8.6531 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 98.8162 8.2503 1 5 98.8162 8.2503 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.7653 8.4500 1 5 98.7653 8.4500 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.6826 8.5484 2 300 98.6839 8.5401 INE028A16730 BK OF BARODA 28-Feb-14 98.6858 8.5276 1 200 98.6858 8.5276 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 98.6831 8.5453 1 100 98.6831 8.5453 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.6316 8.4399 6 925 98.6332 8.4299 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 98.6298 8.4513 5 550 98.6297 8.4518 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 98.6294 8.4537 6 450 98.6295 8.4531 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.6173 8.5291 3 400 98.6196 8.5150 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.6310 8.4435 4 350 98.6294 8.4537 INE483A16HJ4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Mar-14 98.6252 8.4798 6 225 98.6260 8.4749 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.6428 8.3699 2 200 98.6428 8.3699 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.6206 8.5090 3 150 98.6145 8.5469 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 98.6316 8.4399 1 100 98.6316 8.4399 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.6525 8.4501 1 20 98.6525 8.4501 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.5915 8.5481 9 675 98.6156 8.4000 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 98.6089 8.4412 4 400 98.6087 8.4425 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 98.6099 8.4351 3 200 98.6123 8.4203 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.6412 8.3799 1 100 98.6412 8.3799 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 98.6058 8.4603 2 50 98.6058 8.4603 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.5182 8.9999 1 25 98.5182 8.9999 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 98.6058 8.4603 1 25 98.6058 8.4603 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 98.5466 8.5447 1 25 98.5466 8.5447 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.5213 8.5598 1 50 98.5213 8.5598 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.5742 8.3801 1 50 98.5742 8.3801 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.4699 8.4651 3 300 98.4699 8.4651 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 98.4708 8.4601 1 200 98.4708 8.4601 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.4779 8.4202 1 50 98.4779 8.4202 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 98.4140 8.5249 1 5 98.4140 8.5249 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 98.3831 8.5695 1 50 98.3831 8.5695 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.3434 8.6599 3 500 98.3477 8.6369 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 98.3481 8.6348 1 0.1 98.3481 8.6348 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 98.2968 8.4325 1 0.1 98.2968 8.4325 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 98.2374 8.5051 1 200 98.2374 8.5051 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.1492 8.4973 1 50 98.1492 8.4973 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 98.1067 8.4868 3 300 98.1061 8.4894 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 97.8549 8.9902 2 75 97.8549 8.9902 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 97.8148 9.0602 1 50 97.8148 9.0602 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 96.4748 9.1350 1 0.05 96.4748 9.1350 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.1179 9.1000 4 125 96.1179 9.1000 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 96.1450 9.0900 2 50 96.1450 9.0900 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 96.0154 9.1249 1 50 96.0154 9.1249 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 95.0831 9.2523 1 0.1 95.0831 9.2523 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 94.7091 9.1850 1 25 94.7091 9.1850 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 94.4295 9.1624 2 0.2 94.4295 9.1624 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 94.2136 9.1500 1 25 94.2136 9.1500 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 94.1322 9.1376 1 0.1 94.1322 9.1376 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 94.0681 9.1700 1 25 94.0681 9.1700 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 94.0237 9.1700 1 25 94.0237 9.1700 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 93.9377 9.1300 1 50 93.9377 9.1300 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 93.7579 9.1700 1 50 93.7579 9.1700 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 93.7579 9.1700 1 25 93.7579 9.1700 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 93.7358 9.1700 1 25 93.7358 9.1700 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 93.7459 9.1200 2 25 93.7459 9.1200 INE141A16NM0 OBC 15-Dec-14 91.9411 9.2200 1 25 91.9411 9.2200 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 91.8956 9.2500 2 50 91.8956 9.2500 INE166A16KM3 ING VYSYA BK 1-Jan-15 91.4751 9.3450 5 100 91.4751 9.3450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com