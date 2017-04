Jan 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16DF6 CORPORATION BK 8-Jan-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE008A16SR9 IDBI BK 9-Jan-14 99.8703 7.9003 1 150 99.8703 7.9003 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 99.7580 8.0495 1 15 99.7580 8.0495 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.7176 7.9514 1 100 99.7176 7.9514 INE652A16HY3 STATE BK OF PATIALA 17-Jan-14 99.6960 7.9499 2 260 99.6960 7.9499 INE667A16CV8 SYNDICATE BK 17-Jan-14 99.6960 7.9499 1 150 99.6960 7.9499 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.7580 8.0495 1 75 99.7580 8.0495 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 99.6922 8.0496 1 50 99.6922 8.0496 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.7640 7.8494 1 25 99.7640 7.8494 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 99.7017 7.8004 1 25 99.7017 7.8004 INE434A16EO4 ANDHRA BK 20-Jan-14 99.6265 8.0493 1 25 99.6265 8.0493 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE168A16FD8 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Jan-14 99.5853 7.9998 1 0.1 99.5853 7.9998 INE562A16EI4 INDIAN BK 23-Jan-14 99.5636 7.9992 1 100 99.5636 7.9992 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 99.5608 8.0508 1 25 99.5608 8.0508 INE654A16EG3 STATE BK OF TRAVANCORE 24-Jan-14 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.4702 8.0998 3 150 99.4670 8.1495 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.4605 8.2494 2 100 99.4605 8.2494 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 99.4691 8.1167 2 75 99.4670 8.1495 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.4381 8.2501 2 150 99.4381 8.2501 INE483A16GN8 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-14 99.4096 8.6710 1 5 99.4096 8.6710 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.3383 8.6832 1 50 99.3383 8.6832 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.2833 8.4995 1 5 99.2833 8.4995 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 99.3711 8.2500 1 5 99.3711 8.2500 INE654A16EJ7 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Feb-14 99.3253 8.5496 1 5 99.3253 8.5496 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 99.1820 8.8539 1 50 99.1820 8.8539 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.1740 8.6857 1 2 99.1740 8.6857 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.0994 8.5053 1 50 99.0994 8.5053 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 99.1541 8.6497 1 5 99.1541 8.6497 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 98.9469 8.4451 2 100 98.9469 8.4451 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 98.8665 8.5402 1 5 98.8665 8.5402 INE476A16LD3 CANARA BK 25-Feb-14 98.8691 8.3500 1 25 98.8691 8.3500 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 98.7746 8.5438 1 25 98.7746 8.5438 INE651A16FI2 STATE BK OF MYSORE 26-Feb-14 98.8508 8.3203 1 75 98.8508 8.3203 INE028A16722 BK OF BARODA 26-Feb-14 98.7797 8.3502 1 25 98.7797 8.3502 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.7306 8.3801 1 25 98.7306 8.3801 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 98.7596 8.6497 1 5 98.7596 8.6497 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.6501 8.4651 6 600 98.6604 8.3999 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.6565 8.4244 4 550 98.6635 8.3802 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.6604 8.3999 4 325 98.6604 8.3999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.7209 8.4450 1 200 98.7209 8.4450 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.6435 8.5070 6 200 98.6533 8.4450 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 98.6542 8.4395 2 175 98.6572 8.4202 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 98.6519 8.4539 1 100 98.6519 8.4539 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.6493 8.4704 1 50 98.6493 8.4704 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.7381 8.3300 1 50 98.7381 8.3300 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 98.6714 8.3300 1 25 98.6714 8.3300 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 98.7187 8.4597 1 25 98.7187 8.4597 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.7351 8.3501 1 10 98.7351 8.3501 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 98.6350 8.4189 8 525 98.6380 8.3999 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.6158 8.5386 4 350 98.6157 8.5394 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 98.6172 8.5300 1 300 98.6172 8.5300 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 98.6234 8.4909 2 125 98.6380 8.3999 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.6364 8.4099 1 75 98.6364 8.4099 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.7037 8.4099 1 75 98.7037 8.4099 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.7052 8.4000 2 25 98.7052 8.4000 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 98.6380 8.3999 1 25 98.6380 8.3999 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 98.6524 8.3099 1 25 98.6524 8.3099 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.6144 8.4074 2 100 98.6156 8.4000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 98.6156 8.4000 1 100 98.6156 8.4000 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 98.5932 8.4001 3 200 98.5932 8.4001 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 98.6714 8.3300 1 50 98.6714 8.3300 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.5709 8.3997 2 200 98.5709 8.3997 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.4924 8.4651 2 175 98.4924 8.4651 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 98.4103 8.8002 1 25 98.4103 8.8002 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.3223 8.6501 1 5 98.3223 8.6501 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.2649 8.4802 1 25 98.2649 8.4802 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.1405 8.6447 1 5 98.1405 8.6447 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.1614 8.4402 2 50 98.1614 8.4402 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 97.9708 9.0000 1 50 97.9708 9.0000 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.0434 8.9927 1 50 98.0434 8.9927 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 97.8392 9.0574 1 50 97.8392 9.0574 INE652A16IS3 STATE BK OF PATIALA 27-May-14 96.5527 9.0499 1 150 96.5527 9.0499 INE649A16DS0 STATE BK OF HYDERABAD 28-May-14 96.5333 9.0399 2 50 96.5333 9.0399 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.1450 9.0900 2 50 96.1450 9.0900 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 94.7452 9.1601 1 25 94.7452 9.1601 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 94.4519 9.1624 1 0.1 94.4519 9.1624 INE008A16RH2 IDBI BK 27-Aug-14 94.5384 9.0500 1 1.5 94.5384 9.0500 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 94.2196 9.1399 1 25 94.2196 9.1399 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 94.0138 9.1500 1 25 94.0138 9.1500 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 93.8558 9.1200 1 50 93.8558 9.1200 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 92.0886 9.2500 1 0.1 92.0886 9.2500 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 92.0638 9.2001 2 50 92.0638 9.2001 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 92.1083 9.2250 1 25 92.1083 9.2250 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 92.0513 9.2700 2 50 92.0513 9.2700 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 92.0592 9.2600 1 50 92.0592 9.2600 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 91.9785 9.2000 1 25 91.9785 9.2000 INE141A16NM0 OBC 15-Dec-14 91.9785 9.2000 2 25 91.9785 9.2000 INE141A16NM0 OBC 15-Dec-14 92.0425 9.2000 2 25 92.0425 9.2000 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 91.9270 9.2375 4 100 91.9170 9.2500 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 92.0012 9.2250 2 50 92.0211 9.2000 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 91.9145 9.2001 1 25 91.9145 9.2001 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 91.6821 9.2499 1 25 91.6821 9.2499 INE528G16WB9 YES BK 1-Jan-15 91.5507 9.2799 1 35 91.5507 9.2799 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 91.4984 9.3170 5 271 91.5189 9.2925 