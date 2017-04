Jan 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 99.8382 7.3941 5 550 99.8373 7.4353 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.7745 8.2494 3 100 99.7745 8.2494 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 99.7490 8.3496 3 400 99.7490 8.3496 INE028A16656 BK OF BARODA 17-Jan-14 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.5276 8.2497 2 200 99.5276 8.2497 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 99.5744 7.8004 1 5 99.5744 7.8004 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 99.5211 8.3635 2 55 99.5133 8.5007 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.4540 8.3493 1 50 99.4540 8.3493 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.4475 8.4493 1 25 99.4475 8.4493 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 99.4263 7.8003 1 5 99.4263 7.8003 INE428A16LT0 ALLAHABAD BK 18-Feb-14 99.0370 8.4503 1 5 99.0370 8.4503 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 98.9690 8.4497 1 5 98.9690 8.4497 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 98.8849 8.4000 1 50 98.8849 8.4000 INE028A16722 BK OF BARODA 26-Feb-14 98.8399 8.4001 2 50 98.8399 8.4001 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 98.7992 8.3702 2 75 98.7992 8.3702 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 98.7950 8.3998 1 25 98.7950 8.3998 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.7176 8.4673 4 350 98.7246 8.4203 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.7276 8.4002 2 100 98.7276 8.4002 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.7225 8.4343 1 50 98.7225 8.4343 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.7233 8.4290 1 50 98.7233 8.4290 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.7276 8.4002 1 25 98.7276 8.4002 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 98.7501 8.3998 1 25 98.7501 8.3998 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 98.7030 8.4144 3 375 98.7022 8.4197 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.7065 8.3916 7 350 98.7052 8.4000 INE434A16EZ0 ANDHRA BK 4-Mar-14 98.6923 8.4848 1 200 98.6923 8.4848 INE237A16XS2 KOTAK MAH BK 4-Mar-14 98.6900 8.4999 1 100 98.6900 8.4999 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 98.7052 8.4000 1 25 98.7052 8.4000 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 98.6751 8.4497 1 13 98.6751 8.4497 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 98.6631 8.3830 3 350 98.6604 8.3999 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.6260 8.4749 4 300 98.6260 8.4749 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 98.6300 8.4499 2 75 98.6300 8.4499 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.6486 8.4749 1 50 98.6486 8.4749 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.6380 8.3999 1 50 98.6380 8.3999 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.5107 8.9002 1 5 98.5107 8.9002 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.4762 8.4299 5 350 98.4762 8.4298 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 98.4815 8.4000 1 50 98.4815 8.4000 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 98.4815 8.4000 1 25 98.4815 8.4000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.2527 8.4300 1 200 98.2527 8.4300 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 98.1336 8.8999 1 5 98.1336 8.8999 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.0466 8.9777 1 50 98.0466 8.9777 INE652A16IQ7 STATE BK OF PATIALA 26-May-14 96.6443 9.0526 3 75 96.6443 9.0526 INE649A16EP4 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-14 96.5564 9.0399 1 200 96.5564 9.0399 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 96.4296 9.0701 1 50 96.4296 9.0701 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 96.2912 9.0700 1 25 96.2912 9.0700 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.2221 9.0701 1 25 96.2221 9.0701 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 96.2261 9.0601 1 25 96.2261 9.0601 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 96.2451 9.0701 1 25 96.2451 9.0701 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 95.9468 9.0701 1 50 95.9468 9.0701 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.3203 9.1200 1 25 94.3203 9.1200 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 94.2315 9.1200 1 25 94.2315 9.1200 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 94.2093 9.1200 1 50 94.2093 9.1200 INE238A16TQ2 AXIS BK 15-Sep-14 93.9952 9.2899 1 15 93.9952 9.2899 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 93.8589 9.1500 1 25 93.8589 9.1500 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.3132 9.2100 1 100 92.3132 9.2100 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.3347 9.2100 1 25 92.3347 9.2100 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 92.1531 9.2500 1 50 92.1531 9.2500 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 92.1208 9.2091 2 27.6 92.1280 9.2000 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 92.0807 9.2600 1 25 92.0807 9.2600 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 91.9813 9.2499 1 50 91.9813 9.2499 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 91.7034 9.2499 1 25 91.7034 9.2499 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 91.5502 9.2550 5 165 91.5502 9.2550 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 91.5168 9.2950 1 20 91.5168 9.2950 INE528G16WC7 YES BK 5-Jan-15 91.5293 9.2801 1 5 91.5293 9.2801 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals 