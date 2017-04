Jan 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.8796 8.7998 1 25 99.8796 8.7998 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.8075 8.7998 1 50 99.8075 8.7998 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.7835 8.7993 1 50 99.7835 8.7993 INE095A16KR3 INDUSIND BK 20-Jan-14 99.7099 8.8495 8 730 99.7099 8.8495 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 99.7115 8.8006 1 50 99.7115 8.8006 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.6397 8.7990 1 10 99.6397 8.7990 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.6666 8.7213 1 5 99.6666 8.7213 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 99.5752 8.6507 1 25 99.5752 8.6507 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.5718 8.7203 1 5 99.5718 8.7203 INE651A16FM4 STATE BK OF MYSORE 29-Jan-14 99.5283 8.6493 1 25 99.5283 8.6493 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.4843 8.6003 1 5 99.4843 8.6003 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.4485 8.8006 1 5 99.4485 8.8006 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.3830 8.7148 3 100 99.3834 8.7098 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.3818 8.7330 2 30 99.3820 8.7297 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.4110 8.6504 1 25 99.4110 8.6504 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.4076 8.7006 1 5 99.4076 8.7006 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.3584 8.7295 6 275 99.3584 8.7295 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 99.3096 8.7499 1 50 99.3096 8.7499 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 99.2014 8.3953 1 45 99.2014 8.3953 INE476A16KX3 CANARA BK 14-Feb-14 99.1340 8.6176 1 0.01 99.1340 8.6176 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.0077 8.3141 1 200 99.0077 8.3141 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 98.9774 8.5706 1 100 98.9774 8.5706 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 99.0259 8.3499 1 25 99.0259 8.3499 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 98.9829 8.5240 1 25 98.9829 8.5240 INE168A16HY0 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Feb-14 99.0143 8.4503 1 25 99.0143 8.4503 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 98.8948 8.4977 3 200 98.9029 8.4351 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 98.8600 8.5898 2 50 98.8600 8.5898 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.8127 8.5992 3 80 98.8126 8.6002 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 98.8126 8.6002 1 25 98.8126 8.6002 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 98.8175 8.5643 1 5 98.8175 8.5643 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 98.7367 8.6482 2 165 98.7367 8.6482 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.7494 8.5602 1 100 98.7494 8.5602 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.7509 8.5498 2 100 98.7509 8.5498 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.7666 8.6002 1 50 98.7666 8.6002 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 98.7508 8.3950 1 125 98.7508 8.3950 INE695A16GJ5 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-14 98.7339 8.5100 1 50 98.7339 8.5100 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 98.7405 8.4651 1 50 98.7405 8.4651 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.6992 8.5902 1 50 98.6992 8.5902 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 98.7052 8.4000 1 10 98.7052 8.4000 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 98.6596 8.5499 1 25 98.6596 8.5499 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.5880 8.5699 1 50 98.5880 8.5699 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 98.5831 8.6000 1 1 98.5831 8.6000 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 98.5230 8.5498 1 25 98.5230 8.5498 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 98.5147 8.4664 2 75 98.5262 8.3997 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 98.4916 8.6000 2 50 98.4916 8.6000 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.5227 8.4200 1 25 98.5227 8.4200 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 98.4743 8.7001 1 25 98.4743 8.7001 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 98.1896 8.7400 2 10 98.1896 8.7400 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 97.9780 8.9674 1 25 97.9780 8.9674 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 97.8555 8.9876 2 100 97.8555 8.9876 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 97.8526 9.0000 8 100 97.8526 9.0000 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 97.8602 8.9675 2 75 97.8602 8.9675 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 96.4748 9.1350 1 50 96.4748 9.1350 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.2405 9.1399 1 100 96.2405 9.1399 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.2204 9.2500 1 25 96.2204 9.2500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.3116 9.2500 1 25 94.3116 9.2500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 94.3058 9.2600 1 25 94.3058 9.2600 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 94.1376 9.2400 1 25 94.1376 9.2400 INE695A16IK9 UNITED BK OF INDIA 11-Sep-14 94.1167 9.2750 1 1 94.1167 9.2750 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.9584 9.2401 1 25 93.9584 9.2401 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 93.8183 9.2500 1 25 93.8183 9.2500 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 93.8468 9.2401 1 25 93.8468 9.2401 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 92.0924 9.3000 1 25 92.0924 9.3000 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 92.0533 9.3500 2 75 92.0533 9.3500 INE238A16UU2 AXIS BK 17-Dec-14 91.9146 9.3609 1 1 91.9146 9.3609 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 91.6257 9.2924 1 5 91.6257 9.2924 INE528G16WC7 YES BK 5-Jan-15 91.5720 9.2800 1 24.2 91.5720 9.2800 INE237A16XT0 KOTAK MAH BK 