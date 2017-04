Jan 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.9051 8.6658 2 225 99.9053 8.6496 INE028A16656 BK OF BARODA 17-Jan-14 99.8151 8.4517 1 50 99.8151 8.4517 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.8075 8.7998 1 25 99.8075 8.7998 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.7197 8.5498 1 25 99.7197 8.5498 INE428A16LL7 ALLAHABAD BK 24-Jan-14 99.6437 8.7010 1 100 99.6437 8.7010 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.5728 8.6998 1 100 99.5728 8.6998 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE651A16FM4 STATE BK OF MYSORE 29-Jan-14 99.5364 8.5001 1 50 99.5364 8.5001 INE141A16ND9 OBC 31-Jan-14 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.4754 8.7495 2 25 99.4754 8.7495 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.4110 8.6504 1 25 99.4110 8.6504 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.4312 8.7000 1 5 99.4312 8.7000 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.3806 8.7496 3 100 99.3806 8.7496 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 99.3401 8.6594 1 25 99.3401 8.6594 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.3166 8.6606 2 75 99.3166 8.6606 INE077A16AO9 DENA BK 7-Feb-14 99.3174 8.6504 1 25 99.3174 8.6504 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.0667 8.5966 1 5 99.0667 8.5966 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 98.9235 8.6347 2 125 98.9235 8.6347 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 98.9198 8.6647 1 25 98.9198 8.6647 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 98.9235 8.6347 1 5 98.9235 8.6347 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.9019 8.6225 1 25 98.9019 8.6225 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 98.8263 8.6698 2 100 98.8263 8.6698 INE090A16YJ2 ICICI BK 3-Mar-14 98.7410 8.9499 1 50 98.7410 8.9499 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.8314 8.2997 1 50 98.8314 8.2997 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 98.7382 8.9700 1 50 98.7382 8.9700 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 98.7554 8.5186 1 250 98.7554 8.5186 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 98.7415 8.6149 1 75 98.7415 8.6149 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 98.7292 8.7002 1 25 98.7292 8.7002 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 98.7666 8.6002 1 25 98.7666 8.6002 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 98.7185 8.6149 2 50 98.7185 8.6149 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 98.7351 8.3501 1 25 98.7351 8.3501 INE008A16SW9 IDBI BK 7-Mar-14 98.7038 8.4091 4 525 98.7044 8.4053 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.7143 8.3402 1 25 98.7143 8.3402 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.6305 8.5900 1 200 98.6305 8.5900 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.5980 8.6501 1 5 98.5980 8.6501 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 98.5222 8.6903 2 50 98.5222 8.6903 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 98.5373 8.6002 1 50 98.5373 8.6002 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 98.5461 8.5477 1 25 98.5461 8.5477 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 98.5285 8.5175 1 50 98.5285 8.5175 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 98.5077 8.6397 1 50 98.5077 8.6397 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 98.5655 8.3002 1 25 98.5655 8.3002 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 98.5042 8.6603 1 25 98.5042 8.6603 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 98.3774 8.6002 1 50 98.3774 8.6002 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.2667 8.7002 2 50 98.2667 8.7002 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.1871 8.6401 2 50 98.1871 8.6401 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 97.9603 9.0475 4 275 97.9603 9.0475 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 97.8808 8.9802 1 100 97.8808 8.9802 INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 97.8329 9.1876 2 50 97.8329 9.1876 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.2656 9.1350 1 100 96.2656 9.1350 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 94.6437 9.3049 1 0.05 94.6437 9.3049 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 94.3024 9.3841 1 0.2 94.3024 9.3841 INE090A16D68 ICICI BK 16-Sep-14 93.9209 9.4500 1 2 93.9209 9.4500 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 94.1107 9.1001 1 25 94.1107 9.1001 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 93.9344 9.1000 2 50 93.9344 9.1000 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.3069 9.3600 1 25 92.3069 9.3600 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 92.3145 9.3500 1 25 92.3145 9.3500 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 92.0906 9.3300 1 25 92.0906 9.3300 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 92.0533 9.3500 1 25 92.0533 9.3500 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 91.6857 9.3500 1 25 91.6857 9.3500 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 91.7265 9.3000 1 5 91.7265 9.3000 INE237A16XU8 KOTAK MAH BK 5-Jan-15 91.6182 9.2500 1 22 91.6182 9.2500 INE528G16WD5 YES BK 8-Jan-15 91.5293 9.2801 1 24.75 91.5293 9.2801 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 