Jan 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 99.9384 7.4993 2 100 99.9384 7.4993 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.9384 7.4993 2 75 99.9384 7.4993 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 99.9322 6.1909 2 200 99.9322 6.1909 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.8638 8.2949 3 325 99.8637 8.3029 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.8435 8.1732 2 50 99.8411 8.2987 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 99.8373 8.4975 1 5 99.8373 8.4975 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 99.4280 8.7492 1 6.5 99.4280 8.7492 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 99.4962 8.4008 1 5 99.4962 8.4008 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.5052 8.2500 1 5 99.5052 8.2500 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 99.4144 8.6001 1 25 99.4144 8.6001 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 99.0973 8.7497 1 5 99.0973 8.7497 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.0257 8.5504 4 200 99.0257 8.5504 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 98.9352 8.7297 1 50 98.9352 8.7297 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.9118 8.7296 1 5 98.9118 8.7296 INE090A16YH6 ICICI BK 27-Feb-14 98.8637 8.7399 2 50 98.8624 8.7500 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.8669 8.5372 1 100 98.8669 8.5372 INE528G16TF6 YES BK 1-Mar-14 98.8169 8.7401 2 130 98.8182 8.7303 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.7966 8.5498 2 50 98.7966 8.5498 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.8035 8.5002 2 50 98.8035 8.5002 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.8652 8.5501 1 25 98.8652 8.5501 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 98.7716 8.7297 1 24 98.7716 8.7297 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 98.7716 8.7297 1 8.9 98.7716 8.7297 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.8423 8.5502 1 25 98.8423 8.5502 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.8222 8.5298 1 50 98.8222 8.5298 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 98.7523 8.5401 1 40 98.7523 8.5401 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 98.7581 8.4999 1 25 98.7581 8.4999 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 98.7354 8.4998 1 100 98.7354 8.4998 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 98.7295 8.5400 1 25 98.7295 8.5400 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.6767 8.8997 1 25 98.6767 8.8997 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.7172 8.4698 1 250 98.7172 8.4698 INE008A16SW9 IDBI BK 7-Mar-14 98.6895 8.6551 1 100 98.6895 8.6551 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 98.7052 8.5500 1 4.2 98.7052 8.5500 INE683A16AN6 THE SOUTH INDIAN BK 10-Mar-14 98.6085 8.7299 1 65 98.6085 8.7299 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.6761 8.3001 1 50 98.6761 8.3001 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.6399 8.5302 2 50 98.6399 8.5302 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 98.5739 8.9501 1 25 98.5739 8.9501 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.6431 8.5099 2 25 98.6431 8.5099 INE008A16SX7 IDBI BK 11-Mar-14 98.6089 8.5822 6 350 98.6244 8.4850 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.5579 8.4772 2 375 98.5551 8.4940 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 98.4787 8.9500 1 25 98.4787 8.9500 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 98.4459 8.5999 2 50 98.4993 8.3000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.3867 8.5501 1 130 98.3867 8.5501 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 97.9858 9.1499 1 50 97.9858 9.1499 INE649A16DT8 STATE BK OF HYDERABAD 5-May-14 97.1712 9.2397 1 1.1 97.1712 9.2397 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.2600 9.2086 2 175 96.2634 9.2000 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.2243 9.3000 1 25 96.2243 9.3000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 95.9504 9.2800 2 50 95.9504 9.2800 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 96.0207 9.2800 2 50 96.0207 9.2800 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 94.5827 9.0501 1 0.5 94.5827 9.0501 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 93.9785 9.3174 1 0.5 93.9785 9.3174 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 93.9785 9.3174 1 0.4 93.9785 9.3174 INE008A16TA3 IDBI BK 21-Oct-14 93.2572 9.2925 2 30 93.2572 9.2925 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 92.4285 9.2000 1 25 92.4285 9.2000 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.2927 9.3500 1 50 92.2927 9.3500 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 92.1324 9.3601 1 50 92.1324 9.3601 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 92.0672 9.3600 1 30 92.0672 9.3600 INE008A16SV1 IDBI BK 19-Dec-14 91.9669 9.2950 1 5 91.9669 9.2950 INE483A16HL0 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jan-15 91.6063 9.2901 2 6 91.6063 9.2901 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 91.5154 9.4000 1 4.3 91.5154 9.4000 INE008A16SZ2 IDBI BK 8-Jan-15 91.5407 9.2920 2 14.6 91.5382 9.2949 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate 