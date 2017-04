Jan 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.9294 8.5957 1 25 99.9294 8.5957 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.9294 8.5957 1 5 99.9294 8.5957 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.9106 8.1650 1 34 99.9106 8.1650 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.9050 8.6770 1 0.1 99.9050 8.6770 INE095A16KR3 INDUSIND BK 20-Jan-14 99.8344 8.6492 1 45 99.8344 8.6492 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 99.8184 8.3006 1 175 99.8184 8.3006 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 99.8130 8.5479 1 45 99.8130 8.5479 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.6437 8.7010 1 25 99.6437 8.7010 INE705A16HX1 VIJAYA BK 31-Jan-14 99.5777 8.5996 1 25 99.5777 8.5996 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.5019 8.7008 1 25 99.5019 8.7008 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.5517 8.6509 1 25 99.5517 8.6509 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.5105 8.5498 1 5 99.5105 8.5498 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.5283 8.6493 1 5 99.5283 8.6493 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.4598 8.6193 1 25 99.4598 8.6193 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.3312 8.7770 1 136 99.3312 8.7770 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.3446 8.6000 1 50 99.3446 8.6000 INE434A16EV9 ANDHRA BK 11-Feb-14 99.3198 8.6198 1 75 99.3198 8.6198 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.2144 8.5004 1 25 99.2144 8.5004 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.0985 8.5139 1 5 99.0985 8.5139 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 98.9388 8.6998 2 90 98.9388 8.6998 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 98.9345 8.5456 2 200 98.9363 8.5310 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 98.9079 8.5748 1 400 98.9079 8.5748 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.8613 8.5799 1 400 98.8613 8.5799 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.8665 8.5402 3 150 98.8665 8.5402 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.8810 8.4297 3 75 98.8810 8.4297 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.9123 8.5399 1 50 98.9123 8.5399 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 98.9173 8.5002 1 25 98.9173 8.5002 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.9173 8.5002 1 5 98.9173 8.5002 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 98.8881 8.5501 2 100 98.8881 8.5500 INE237A16XS2 KOTAK MAH BK 4-Mar-14 98.8583 8.4307 1 75 98.8583 8.4307 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 98.8584 8.4299 1 50 98.8584 8.4299 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.8665 8.5402 1 50 98.8665 8.5402 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 98.8271 8.4939 1 25 98.8271 8.4939 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.8358 8.4302 1 25 98.8358 8.4302 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.7757 8.7002 1 7.5 98.7757 8.7002 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 98.7525 8.6998 1 50 98.7525 8.6998 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.7127 8.4999 2 50 98.7127 8.4999 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 98.6977 8.6002 1 25 98.6977 8.6002 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 98.6967 8.6069 1 10 98.6967 8.6069 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 98.6679 8.4962 1 50 98.6679 8.4962 INE141A16NK4 OBC 13-Mar-14 98.6289 8.6001 1 125 98.6289 8.6001 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 98.6195 8.6600 3 100 98.6289 8.6001 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 98.6289 8.6001 1 65 98.6289 8.6001 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 98.6069 8.7401 1 63 98.6069 8.7401 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.6240 8.4875 2 300 98.6240 8.4875 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 98.6060 8.6001 3 150 98.6060 8.6001 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 98.6611 8.5402 2 100 98.6611 8.5402 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 98.6060 8.6001 2 65 98.6060 8.6001 INE238A16RZ7 AXIS BK 14-Mar-14 98.5900 8.7002 1 50 98.5900 8.7002 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 98.6518 8.6003 1 25 98.6518 8.6003 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 98.5128 8.6097 1 90 98.5128 8.6097 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 98.4600 8.6499 1 100 98.4600 8.6499 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.4600 8.6499 1 100 98.4600 8.6499 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 98.4616 8.6406 2 33.5 98.4872 8.4948 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.3589 8.6999 1 100 98.3589 8.6999 INE503A16CK8 DEVELOPMENT CREDIT BK 24-Mar-14 98.3051 8.9901 1 50 98.3051 8.9901 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 98.3775 8.5997 1 12.75 98.3775 8.5997 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.3452 8.6502 3 95 98.3452 8.6502 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 98.3490 8.6300 1 25 98.3490 8.6300 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.3128 8.7000 4 81.5 98.3128 8.7000 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.2898 8.6998 1 100 98.2898 8.6998 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.0607 9.1371 15 1425 98.0606 9.1377 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 98.0565 9.1575 9 500 98.0570 9.1550 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 98.0303 9.1673 6 350 98.0303 9.1673 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 97.9408 9.1360 4 200 97.9404 9.1377 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 97.9357 9.1591 5 150 97.9366 9.1549 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 97.9515 9.0874 4 150 97.9515 9.0874 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.3155 9.2470 4 175 96.2990 9.2899 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 96.3879 9.1800 2 25 96.3879 9.1800 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 94.4130 9.2701 1 50 94.4130 9.2701 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 93.9523 9.2500 1 50 93.9523 9.2500 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 93.9788 9.2799 1 50 93.9788 9.2799 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.3026 9.2800 3 25 92.3026 9.2800 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.0482 9.3843 3 140 92.0399 9.3950 INE483A16HM8 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jan-15 91.4578 9.3400 1 62 91.4578 9.3400 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com