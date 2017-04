Jan 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 99.9755 8.9447 1 50 99.9755 8.9447 INE428A16LG7 ALLAHABAD BK 17-Jan-14 99.9515 8.8555 8 1000 99.9515 8.8555 INE652A16HY3 STATE BK OF PATIALA 17-Jan-14 99.9515 8.8555 4 95 99.9515 8.8555 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 99.9515 8.8555 1 25 99.9515 8.8555 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 99.8789 8.8510 1 25 99.8789 8.8510 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.8547 8.8519 1 25 99.8547 8.8519 INE483A16GM0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jan-14 99.7810 8.9012 2 75 99.7810 8.9012 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.6179 8.7501 2 200 99.6179 8.7501 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 99.6292 8.4904 1 5 99.6292 8.4904 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.6244 8.6007 1 5 99.6244 8.6007 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.5388 8.9009 1 100 99.5388 8.9009 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.5728 8.6998 1 25 99.5728 8.6998 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.5728 8.6998 1 25 99.5728 8.6998 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.5538 8.6102 1 5 99.5538 8.6102 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.5228 8.7507 1 100 99.5228 8.7507 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.5492 8.6993 1 25 99.5492 8.6993 INE683A16CI2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Feb-14 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.3827 8.7198 1 50 99.3827 8.7198 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.2689 8.4005 1 5 99.2689 8.4005 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.1915 8.7502 1 5 99.1915 8.7502 INE090A16YD5 ICICI BK 19-Feb-14 99.1780 8.6433 1 0.1 99.1780 8.6433 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.1387 8.5704 1 25 99.1387 8.5704 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.0648 8.6143 1 25 99.0648 8.6143 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 99.0690 8.5752 1 20 99.0690 8.5752 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 99.1021 8.4796 1 5 99.1021 8.4796 INE237A16XO1 KOTAK MAH BK 26-Feb-14 99.0257 8.5504 1 25 99.0257 8.5504 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 99.0011 8.5646 1 25 99.0011 8.5646 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.9079 8.5748 1 200 98.9079 8.5748 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 98.9261 8.4304 1 25 98.9261 8.4304 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.9401 8.5002 1 5 98.9401 8.5002 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.8907 8.5299 1 100 98.8907 8.5299 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 98.8991 8.4646 1 25 98.8991 8.4646 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.9135 8.5304 1 25 98.9135 8.5304 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 98.8817 8.5999 1 25 98.8817 8.5999 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 98.8587 8.5997 1 25 98.8587 8.5997 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.7737 8.5501 2 100 98.7737 8.5501 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.7470 8.5767 2 65 98.7581 8.4999 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 98.7766 8.5297 1 25 98.7766 8.5297 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 98.7350 8.5026 1 25 98.7350 8.5026 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 98.6753 8.7501 2 57 98.6753 8.7501 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 98.6748 8.5999 2 160 98.6748 8.5999 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 98.6748 8.5999 1 75 98.6748 8.5999 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 98.6687 8.4911 2 275 98.6596 8.5499 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 98.6609 8.5415 2 150 98.6518 8.6003 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 98.6518 8.6003 1 75 98.6518 8.6003 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 98.7052 8.4000 1 5 98.7052 8.4000 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 98.5355 8.7498 1 20 98.5355 8.7498 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.4141 8.6497 1 130 98.4141 8.6497 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.3793 8.7143 2 70 98.3728 8.7500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.3992 8.7323 1 45 98.3992 8.7323 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.3728 8.7500 1 2 98.3728 8.7500 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.3682 8.6498 1 50 98.3682 8.6498 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 98.3682 8.6498 1 25 98.3682 8.6498 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.3264 8.7502 1 100 98.3264 8.7502 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.3529 8.7323 1 100 98.3529 8.7323 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.3022 8.7558 2 75 98.3014 8.7598 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 98.1050 9.1564 7 400 98.1048 9.1573 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.1083 9.1401 3 225 98.1083 9.1401 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.0842 9.1401 2 200 98.0842 9.1401 INE483A16HP1 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-14 97.9847 9.1550 4 145 97.9847 9.1550 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 97.9869 9.1448 2 106 97.9869 9.1448 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 97.9890 9.1351 2 50 97.9890 9.1351 INE237A16UB4 KOTAK MAH BK 7-Apr-14 97.9858 9.1499 1 3.5 97.9858 9.1499 INE008A16QG6 IDBI BK 11-Apr-14 97.8862 9.1651 1 100 97.8862 9.1651 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 96.4113 9.1800 1 100 96.4113 9.1800 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 96.3898 9.1750 2 50 96.3917 9.1700 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 96.3481 9.2850 1 25 96.3481 9.2850 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 96.1468 9.1999 1 25 96.1468 9.1999 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 94.1481 9.2600 1 25 94.1481 9.2600 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 93.9952 9.2899 1 100 93.9952 9.2899 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 93.9769 9.3200 1 100 93.9769 9.3200 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 92.0001 9.3075 1 0.25 92.0001 9.3075 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 91.8338 9.3000 1 5 91.8338 9.3000 INE237A16XV6 KOTAK MAH BK 9-Jan-15 91.6195 9.2999 1 6.5 91.6195 9.2999 INE528G16WE3 YES BK 12-Jan-15 91.4702 9.4025 2 115 91.4702 9.4025 INE008A16TB1 IDBI BK 13-Jan-15 91.4965 9.3450 1 62 91.4965 9.3450 INE483A16HN6 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jan-15 91.4119 9.3949 2 144 91.4119 9.3949 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact 