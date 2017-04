Jan 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CK9 UNION BK OF INDIA 21-Jan-14 99.9026 8.8964 2 125 99.9026 8.8964 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 99.9038 8.7897 3 75 99.9037 8.7958 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 99.9012 9.0244 2 9 99.9012 9.0244 INE168A16FD8 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Jan-14 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE705A16HX1 VIJAYA BK 31-Jan-14 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 99.6762 8.4694 1 5 99.6762 8.4694 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.7379 8.7198 1 5 99.7379 8.7198 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.5918 8.8002 1 25 99.5918 8.8002 INE237A16XG7 KOTAK MAH BK 3-Feb-14 99.6011 8.5989 1 5 99.6011 8.5989 INE654A16EJ7 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Feb-14 99.5777 8.5996 1 5 99.5777 8.5996 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.4076 8.7006 1 25 99.4076 8.7006 INE141A16NO6 OBC 17-Feb-14 99.2665 8.7002 1 25 99.2665 8.7002 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.2430 8.7004 2 75 99.2430 8.7004 INE166A16KL5 ING VYSYA BK 18-Feb-14 99.3096 8.7499 1 25 99.3096 8.7499 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.1350 8.3810 2 50 99.1350 8.3810 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.0895 8.5996 1 5 99.0895 8.5996 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 98.9597 8.5264 3 300 98.9551 8.5648 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 98.9690 8.4497 4 225 98.9690 8.4497 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 98.9690 8.4497 1 75 98.9690 8.4497 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 98.9690 8.4497 1 50 98.9690 8.4497 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 98.9383 8.5148 1 100 98.9383 8.5148 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 98.9047 8.6003 1 50 98.9047 8.6003 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 98.9327 8.7504 1 25 98.9327 8.7504 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.8783 8.4503 1 50 98.8783 8.4503 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 98.8477 8.6833 2 15 98.8521 8.6500 INE008A16SW9 IDBI BK 7-Mar-14 98.8849 8.4000 1 5 98.8849 8.4000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.7896 8.6002 4 200 98.7896 8.6002 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.8105 8.4499 1 25 98.8105 8.4499 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.7827 8.6498 1 9.5 98.7827 8.6498 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE651A16FR3 STATE BK OF MYSORE 13-Mar-14 98.7207 8.5999 2 100 98.7207 8.5999 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.7177 8.4664 1 200 98.7177 8.4664 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.7596 8.6497 2 50 98.7596 8.6497 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.6977 8.6002 1 50 98.6977 8.6002 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.7454 8.7499 1 50 98.7454 8.7499 INE090A16YQ7 ICICI BK 17-Mar-14 98.7052 8.5500 1 10 98.7052 8.5500 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 98.5900 8.7002 2 150 98.5900 8.7002 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 98.5868 8.7202 1 40 98.5868 8.7202 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 98.5868 8.7202 1 20 98.5868 8.7202 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.5636 8.7201 1 35 98.5636 8.7201 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.5520 8.6498 2 130 98.5520 8.6498 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.4246 8.7198 1 45 98.4246 8.7198 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 98.4192 8.7501 1 5 98.4192 8.7501 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.4379 8.6450 1 0.03 98.4379 8.6450 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.3783 8.7200 1 100 98.3783 8.7200 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.1571 9.1373 7 576.9 98.1590 9.1276 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 98.1555 9.1453 1 100 98.1555 9.1453 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 98.1615 9.1149 4 100 98.1615 9.1149 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.2366 9.0999 1 10 98.2366 9.0999 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.1334 9.1351 4 350 98.1334 9.1351 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.0371 9.1350 5 500 98.0371 9.1350 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.0361 9.1398 1 0.05 98.0361 9.1398 INE476A16LJ0 CANARA BK 10-Apr-14 97.9650 9.1350 4 265 97.9650 9.1350 INE141A16NW9 OBC 10-Apr-14 97.9647 9.1365 3 150 97.9650 9.1350 INE141A16NX7 OBC 15-Apr-14 97.8427 9.1452 1 100 97.8427 9.1452 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 94.3506 9.3000 2 50 94.3506 9.3000 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 94.3693 9.2674 1 5 94.3693 9.2674 INE695A16IZ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-14 93.9361 9.3500 1 5 93.9361 9.3500 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.1851 9.3200 1 10 92.1851 9.3200 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 91.9868 9.2700 1 25 91.9868 9.2700 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 91.8768 9.3000 1 40 91.8768 9.3000 INE476A16LI2 CANARA BK 5-Jan-15 91.7520 9.2950 1 25 91.7520 9.2950 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 91.5854 9.5000 3 7 91.5854 9.5000 INE483A16HN6 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jan-15 91.4986 9.3425 2 115 91.4986 9.3425 INE528G16WF0 YES BK 15-Jan-15 91.4507 9.4000 1 60 91.4507 9.4000 =============================================================================================== *: Crores