Jan 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 99.9755 8.9447 1 50 99.9755 8.9447 INE692A16CK9 UNION BK OF INDIA 21-Jan-14 99.9756 8.9082 1 25 99.9756 8.9082 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.9275 8.8272 1 25 99.9275 8.8272 INE457A16DP4 BK OF MAHARASHTRA 24-Jan-14 99.9029 8.8712 3 290 99.9026 8.8964 INE528G16VW7 YES BK 24-Jan-14 99.9031 8.8507 1 200 99.9031 8.8507 INE654A16EG3 STATE BK OF TRAVANCORE 24-Jan-14 99.9026 8.8964 1 25 99.9026 8.8964 INE652A16IA1 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-14 99.9033 8.8324 1 25 99.9033 8.8324 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 99.8296 8.9003 2 150 99.8296 8.9003 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE168A16HI3 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-14 99.8053 8.9005 3 200 99.8053 8.9005 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.7340 8.8499 2 100 99.7340 8.8499 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.7370 8.7498 1 75 99.7370 8.7498 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.6655 8.7502 2 245 99.6655 8.7502 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.6655 8.7502 1 75 99.6655 8.7502 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 99.6617 8.8499 1 50 99.6617 8.8499 INE237A16XG7 KOTAK MAH BK 3-Feb-14 99.6893 8.7507 1 5 99.6893 8.7507 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.6421 8.7393 4 275 99.6417 8.7500 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.6437 8.7010 1 50 99.6437 8.7010 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.5037 8.6692 1 50 99.5037 8.6692 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 99.4304 8.7123 1 0.05 99.4304 8.7123 INE652A16IM6 STATE BK OF PATIALA 14-Feb-14 99.4097 8.6696 1 50 99.4097 8.6696 INE028A16698 BK OF BARODA 14-Feb-14 99.4097 8.6696 1 25 99.4097 8.6696 INE168A16HX2 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Feb-14 99.4279 8.7508 1 5 99.4279 8.7508 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.3752 8.4995 2 50 99.3752 8.4995 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.1812 8.6094 1 163 99.1812 8.6094 INE562A16EJ2 INDIAN BK 25-Feb-14 99.1637 8.5507 1 250 99.1637 8.5507 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.1521 8.6703 1 25 99.1521 8.6703 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 99.1165 8.5619 1 10 99.1165 8.5619 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 99.0973 8.7497 1 25 99.0973 8.7497 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.0790 8.6997 1 25 99.0790 8.6997 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.0973 8.7497 1 25 99.0973 8.7497 INE654A16EK5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Mar-14 99.0156 8.6400 1 100 99.0156 8.6400 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.0133 8.6603 1 50 99.0133 8.6603 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.0322 8.7000 1 25 99.0322 8.7000 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 99.0344 8.6800 1 25 99.0344 8.6800 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 99.0175 8.6231 2 1.25 99.0175 8.6233 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.0074 8.5100 1 100 99.0074 8.5100 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 99.0033 8.5455 1 100 99.0033 8.5455 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 99.0120 8.4702 1 50 99.0120 8.4702 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.0032 8.7499 1 25 99.0032 8.7499 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 98.9385 8.9001 1 50 98.9385 8.9001 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 98.9621 8.7002 1 25 98.9621 8.7002 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.9385 8.9001 1 25 98.9385 8.9001 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 98.9857 8.5003 1 50 98.9857 8.5003 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 98.9146 8.9004 1 25 98.9146 8.9004 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 98.9155 8.6996 1 50 98.9155 8.6996 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 98.8426 8.7224 1 120 98.8426 8.7224 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.8455 8.7003 2 75 98.8455 8.7003 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.8521 8.6500 1 25 98.8521 8.6500 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 98.8455 8.7003 1 1.4 98.8455 8.7003 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 98.7717 8.9001 1 50 98.7717 8.9001 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 98.7757 8.7002 1 50 98.7757 8.7002 INE238A16SD2 AXIS BK 13-Mar-14 98.7898 8.5987 1 25 98.7898 8.5987 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 98.7586 8.6567 2 75 98.7708 8.5706 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 98.7525 8.6998 1 25 98.7525 8.6998 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 98.7312 8.8503 1 25 98.7312 8.8503 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 98.6558 8.7249 1 9 98.6558 8.7249 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 98.6364 8.6999 2 325 98.6364 8.6999 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.6378 8.6909 1 23.1 98.6378 8.6909 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.6258 8.6199 2 100 98.6258 8.6199 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 98.6274 8.6097 1 35 98.6274 8.6097 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.5005 8.8198 1 15 98.5005 8.8198 INE095A16HP3 INDUSIND BK 24-Mar-14 98.5005 8.8198 1 14 98.5005 8.8198 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.4983 8.6947 5 225 98.5059 8.6503 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.4719 8.8502 2 50 98.4719 8.8502 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 98.4830 8.6498 2 100 98.4830 8.6498 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.4743 8.7001 1 65 98.4743 8.7001 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 98.5059 8.6503 2 50 98.5059 8.6503 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 98.4536 8.8200 1 25 98.4536 8.8200 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.4512 8.7001 1 60 98.4512 8.7001 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.2321 9.1238 8 500 98.2318 9.1251 INE649A16ER0 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-14 98.2432 9.0653 2 100 98.2432 9.0653 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.2058 9.1349 1 250 98.2058 9.1349 INE095A16LC3 INDUSIND BK 4-Apr-14 98.1621 9.2350 1 25 98.1621 9.2350 INE095A16LD1 INDUSIND BK 7-Apr-14 98.0895 9.2328 2 53.5 98.0890 9.2351 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 98.0657 9.3499 2 20.85 98.0657 9.3499 INE095A16LE9 INDUSIND BK 10-Apr-14 98.0160 9.2352 1 50 98.0160 9.2352 INE476A16LJ0 CANARA BK 10-Apr-14 98.0382 9.1298 1 25 98.0382 9.1298 INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 98.0131 9.1348 2 100 98.0131 9.1348 INE028A16813 BK OF BARODA 15-Apr-14 97.9168 9.1358 5 375 97.9170 9.1349 INE095A16LF6 INDUSIND BK 15-Apr-14 97.8952 9.2326 2 120 97.8952 9.2326 INE036D16FC3 THE KARUR VYSYA BK 17-Apr-14 97.8217 9.3423 1 50 97.8217 9.3423 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 94.5213 9.3200 1 100 94.5213 9.3200 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 94.5213 9.3200 1 50 94.5213 9.3200 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 94.5441 9.3200 1 50 94.5441 9.3200 INE036D16FB5 THE KARUR VYSYA BK 15-Jan-15 91.4638 9.4625 1 35 91.4638 9.4625 INE483A16HN6 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jan-15 91.5629 9.3425 2 15.99 91.5629 9.3425 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 91.4753 9.3447 3 203 91.4772 9.3425 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting 