Jan 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.9537 8.4537 3 175 99.9537 8.4537 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.9306 8.4495 2 75 99.9306 8.4495 INE457A16DP4 BK OF MAHARASHTRA 24-Jan-14 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE562A16EH6 INDIAN BK 24-Jan-14 99.9305 8.4617 2 25 99.9305 8.4617 INE654A16EG3 STATE BK OF TRAVANCORE 24-Jan-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE483A16GM0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jan-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.8568 8.7238 1 75 99.8568 8.7238 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.8411 8.2987 2 75 99.8411 8.2987 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.7731 8.3007 2 200 99.7731 8.3007 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.6971 8.5303 1 25 99.6971 8.5303 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.6739 8.5297 1 25 99.6739 8.5297 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.6769 8.4510 1 25 99.6769 8.4510 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 99.5564 8.5598 1 15 99.5564 8.5598 INE434A16EW7 ANDHRA BK 14-Feb-14 99.4778 8.3306 1 50 99.4778 8.3306 INE028A16698 BK OF BARODA 14-Feb-14 99.4766 8.3498 1 25 99.4766 8.3498 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.3788 8.4502 1 125 99.3788 8.4502 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.3715 8.5501 1 20 99.3715 8.5501 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.3184 8.3497 3 150 99.3184 8.3497 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.2463 8.3997 1 25 99.2463 8.3997 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.2245 8.3903 1 25 99.2245 8.3903 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.2069 8.5822 1 25 99.2069 8.5822 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 99.2273 8.3598 1 100 99.2273 8.3598 INE141A16NU3 OBC 25-Feb-14 99.2236 8.4001 1 25 99.2236 8.4001 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.1783 8.4001 2 100 99.1783 8.4001 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.1344 8.3866 5 300 99.1351 8.3801 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.1126 8.6000 3 165 99.1126 8.6000 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.1208 8.7501 1 25 99.1208 8.7501 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.0602 8.4461 6 175 99.0597 8.4504 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.0267 8.7499 1 150 99.0267 8.7499 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.0675 8.3797 2 100 99.0675 8.3797 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 99.0675 8.3797 1 75 99.0675 8.3797 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 99.0631 8.6301 1 50 99.0631 8.6301 INE483A16HJ4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Mar-14 99.0597 8.4504 1 50 99.0597 8.4504 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.0502 8.7500 1 25 99.0502 8.7500 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 99.0409 8.6210 1 1 99.0409 8.6210 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.0365 8.4543 2 100 99.0304 8.5088 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.0449 8.3803 1 25 99.0449 8.3803 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.0399 8.6301 1 25 99.0399 8.6301 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.0201 8.4001 2 25 99.0201 8.4001 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.0224 8.3802 1 25 99.0224 8.3802 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.0201 8.3997 3 250 99.0213 8.3897 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 98.9952 8.4199 1 100 98.9952 8.4199 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 98.9935 8.6304 1 25 98.9935 8.6304 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 98.9726 8.4199 1 100 98.9726 8.4199 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 98.8624 8.7500 2 85 98.8624 8.7500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.8864 8.5634 1 50 98.8864 8.5634 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.9047 8.6003 1 25 98.9047 8.6003 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 98.8907 8.5299 1 25 98.8907 8.5299 INE008A16SX7 IDBI BK 11-Mar-14 98.8849 8.4000 2 100 98.8849 8.4000 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 98.8797 8.4396 1 50 98.8797 8.4396 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 98.8356 8.6003 1 45 98.8356 8.6003 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 98.7905 8.5937 1 150 98.7905 8.5937 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 98.8052 8.4880 1 100 98.8052 8.4880 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 98.8017 8.6801 1 50 98.8017 8.6801 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.8126 8.6002 1 25 98.8126 8.6002 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 98.6977 8.6002 1 130 98.6977 8.6002 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 98.6938 8.6263 1 50 98.6938 8.6263 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.6748 8.5999 1 100 98.6748 8.5999 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 98.6478 8.6262 1 100 98.6478 8.6262 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 98.6424 8.6611 1 75 98.6424 8.6611 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 98.6751 8.4497 1 5 98.6751 8.4497 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 98.5602 8.6001 1 100 98.5602 8.6001 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.5520 8.6498 2 55 98.5520 8.6498 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.5718 8.5298 2 45 98.5718 8.5298 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.5850 8.4498 1 50 98.5850 8.4498 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 98.5400 8.4499 1 25 98.5400 8.4499 INE683A16BA1 THE SOUTH INDIAN BK 26-Mar-14 98.5059 8.6503 1 25 98.5059 8.6503 INE483A16EZ7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-14 98.5025 8.6703 1 25 98.5025 8.6703 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.2484 9.1652 2 150 98.2484 9.1652 INE649A16ER0 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-14 98.2672 9.0651 2 150 98.2672 9.0651 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 98.2541 9.1349 1 100 98.2541 9.1349 INE649A16ES8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-14 98.2432 9.0653 2 150 98.2432 9.0653 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 98.2337 9.1152 2 100 98.2337 9.1152 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.1374 9.1152 2 300 98.1374 9.1152 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 98.1645 8.9801 1 100 98.1645 8.9801 INE141A16NW9 OBC 10-Apr-14 98.0627 9.1276 1 100 98.0627 9.1276 INE476A16LJ0 CANARA BK 10-Apr-14 98.0633 9.1248 2 75 98.0633 9.1248 INE237A16XW4 KOTAK MAH BK 17-Apr-14 97.8715 9.2302 1 50 97.8715 9.2302 INE428A16LW4 ALLAHABAD BK 21-Apr-14 97.7972 9.1348 1 100 97.7972 9.1348 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 96.8071 9.1200 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 94.2607 9.2600 1 50 94.2607 9.2600 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 94.2607 9.2600 1 2 94.2607 9.2600 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.1271 9.2576 4 100 94.1256 9.2601 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 93.2851 9.3500 1 25 93.2851 9.3500 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.5222 9.1900 1 25 92.5222 9.1900 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 92.3741 9.1867 2 75 92.3792 9.1801 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 92.3931 9.1900 2 50 92.3931 9.1900 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 91.5988 9.3250 3 140 91.5988 9.3250 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 91.5215 9.3150 4 196 91.5215 9.3150 INE528G16WG8 YES BK 20-Jan-15 91.4292 9.4000 1 65 91.4292 9.4000 INE528G16WH6 YES BK 21-Jan-15 91.4077 9.4000 1 29 91.4077 9.4000 