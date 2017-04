Jan 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 99.9772 8.3127 2 52.25 99.9768 8.4700 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 99.9548 8.2527 2 75 99.9548 8.2527 INE562A16EH6 INDIAN BK 24-Jan-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 99.8861 8.3242 1 25 99.8861 8.3242 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 99.8878 8.1998 1 15 99.8878 8.1998 INE654A16EF5 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Jan-14 99.8861 8.3242 1 5 99.8861 8.3242 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 99.8621 8.4005 1 75 99.8621 8.4005 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.8644 8.2582 3 75 99.8654 8.1992 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.7970 8.2495 2 225 99.7970 8.2495 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.7970 8.2495 2 175 99.7970 8.2495 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.7970 8.2495 1 50 99.7970 8.2495 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 99.7975 8.2292 1 50 99.7975 8.2292 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 99.7295 8.2500 1 100 99.7295 8.2500 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.7277 8.3051 2 50 99.7295 8.2500 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.7490 8.3496 1 50 99.7490 8.3496 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.7269 8.3295 1 25 99.7269 8.3295 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.7035 8.3496 2 170 99.7035 8.3496 INE705A16ID1 VIJAYA BK 6-Feb-14 99.6827 8.2988 1 50 99.6827 8.2988 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 99.6827 8.2988 1 50 99.6827 8.2988 INE077A16AO9 DENA BK 7-Feb-14 99.6580 8.3506 1 50 99.6580 8.3506 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.3322 8.1795 1 5 99.3322 8.1795 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.2463 8.3997 2 50 99.2463 8.3997 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-14 99.2463 8.3997 1 50 99.2463 8.3997 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.2323 8.3052 1 25 99.2323 8.3052 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.2038 8.3699 2 75 99.2038 8.3699 INE095A16LB5 INDUSIND BK 28-Feb-14 99.1557 8.3998 1 25 99.1557 8.3998 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.1567 8.3898 1 11 99.1567 8.3898 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.0843 8.4330 1 100 99.0843 8.4330 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.0878 8.4005 2 50 99.0878 8.4005 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.0878 8.4005 1 25 99.0878 8.4005 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.1052 8.4500 1 5 99.1052 8.4500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 99.0803 8.4702 1 25 99.0803 8.4702 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 98.9874 8.8900 1 50 98.9874 8.8900 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 98.9874 8.8900 1 25 98.9874 8.8900 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.0608 8.4404 1 25 99.0608 8.4404 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 99.0427 8.3998 1 100 99.0427 8.3998 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 98.9635 8.8903 1 25 98.9635 8.8903 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 98.9173 8.5002 1 50 98.9173 8.5002 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 98.9062 8.5883 1 25 98.9062 8.5883 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 98.8997 8.4599 1 50 98.8997 8.4599 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 98.8206 8.8902 1 50 98.8206 8.8902 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 98.8089 8.7998 1 25 98.8089 8.7998 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.8194 8.5503 1 50 98.8194 8.5503 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 98.8212 8.5371 1 50 98.8212 8.5371 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 98.7509 8.5498 1 25 98.7509 8.5498 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 98.7201 8.6040 1 25 98.7201 8.6040 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 98.7052 8.4000 3 225 98.7052 8.4000 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.6824 8.5499 1 75 98.6824 8.5499 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 98.6708 8.6262 1 63 98.6708 8.6262 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 98.6310 8.7348 4 300 98.6310 8.7348 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 98.6380 8.3999 1 125 98.6380 8.3999 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.6380 8.3999 1 100 98.6380 8.3999 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 98.6051 8.4646 1 44.45 98.6051 8.4646 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 98.5912 8.5502 1 25 98.5912 8.5502 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 98.5506 8.8002 1 25 98.5506 8.8002 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.6034 8.4751 1 25 98.6034 8.4751 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 98.5800 8.4801 2 350 98.5800 8.4801 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 98.5751 8.5098 1 64 98.5751 8.5098 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 98.5457 8.5500 1 25 98.5457 8.5500 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.5264 8.5298 2 175 98.5264 8.5298 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 98.2690 9.1849 6 650 98.2690 9.1849 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.2484 9.1652 2 200 98.2484 9.1652 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.2242 9.1651 2 100 98.2242 9.1651 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.1615 9.1149 3 200 98.1615 9.1149 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.1476 9.1852 2 145 98.1476 9.1852 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.1516 9.1650 1 100 98.1516 9.1650 INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 98.1179 9.3353 2 85 98.1179 9.3353 INE237A16XY0 KOTAK MAH BK 11-Apr-14 98.0476 9.2002 1 17 98.0476 9.2002 INE141A16NX7 OBC 15-Apr-14 97.9541 9.1849 3 165 97.9541 9.1849 INE476A16LM4 CANARA BK 17-Apr-14 97.9103 9.1649 1 100 97.9103 9.1649 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 97.7850 9.1865 3 150 97.7854 9.1848 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 97.7854 9.1848 1 100 97.7854 9.1848 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 96.8305 9.1201 1 25 96.8305 9.1201 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.5644 9.1450 2 50 96.5663 9.1399 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 96.3101 9.1400 1 25 96.3101 9.1400 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 95.1451 9.2201 1 25 95.1451 9.2201 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 94.3506 9.3000 1 50 94.3506 9.3000 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 94.2948 9.2402 2 25.1 94.2701 9.2826 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 94.2049 9.2400 1 25 94.2049 9.2400 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 94.1813 9.2800 1 25 94.1813 9.2800 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.1410 9.3100 1 50 94.1410 9.3100 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.1362 9.2800 1 25 94.1362 9.2800 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 92.6544 9.2451 1 50 92.6544 9.2451 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.6106 9.2750 6 250 92.6106 9.2750 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 92.6324 9.2750 1 100 92.6324 9.2750 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 92.5485 9.2999 1 50 92.5485 9.2999 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 92.5485 9.2999 1 50 92.5485 9.2999 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 92.4987 9.2500 1 75 92.4987 9.2500 INE090A16I63 ICICI BK 29-Dec-14 91.9797 9.3333 1 0.25 91.9797 9.3333 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 91.9159 9.3050 1 11 91.9159 9.3050 INE483A16HN6 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jan-15 91.6367 9.3050 1 84.01 91.6367 9.3050 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 91.5429 9.3150 4 300 91.5429 9.3150 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 91.5346 9.3249 2 175 91.5346 9.3249 INE090A16J88 ICICI BK 19-Jan-15 91.5429 9.3150 2 34 91.5429 9.3150 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.5215 9.3150 1 50 91.5215 9.3150 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS