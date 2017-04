Jan 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 99.9130 7.9457 2 200 99.9130 7.9457 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 99.8905 8.0023 1 200 99.8905 8.0023 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.8908 7.9826 4 130 99.8905 8.0023 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.8239 8.0487 1 150 99.8239 8.0487 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.8239 8.0487 1 50 99.8239 8.0487 INE168A16HQ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-14 99.8261 7.9480 1 25 99.8261 7.9480 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.7141 8.7211 1 5 99.7141 8.7211 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.7490 8.3496 1 5 99.7490 8.3496 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 99.6601 8.2991 1 25 99.6601 8.2991 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.6477 8.6029 1 8 99.6477 8.6029 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.5948 8.2500 2 50 99.5948 8.2500 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.6103 8.3998 1 25 99.6103 8.3998 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 99.5205 8.3743 1 4.8 99.5205 8.3743 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 99.4903 8.4997 3 50 99.4903 8.4997 INE652A16IM6 STATE BK OF PATIALA 14-Feb-14 99.4861 8.5701 1 12 99.4861 8.5701 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.4043 8.7493 1 50 99.4043 8.7493 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.3982 8.4995 1 175 99.3982 8.4995 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 99.4263 8.1003 1 25 99.4263 8.1003 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 99.3861 8.3503 1 3 99.3861 8.3503 INE028A16706 BK OF BARODA 21-Feb-14 99.3635 8.3504 1 25 99.3635 8.3504 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.3522 8.4996 1 5 99.3522 8.4996 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 99.2716 8.3693 1 50 99.2716 8.3693 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 99.2387 8.7502 1 50 99.2387 8.7502 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.2514 8.6031 1 25 99.2514 8.6031 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.2374 8.4996 2 100 99.2374 8.4996 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.2498 8.3604 2 50 99.2498 8.3604 INE562A16EJ2 INDIAN BK 25-Feb-14 99.2334 8.5446 1 30 99.2334 8.5446 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 99.2144 8.5004 1 25 99.2144 8.5004 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.2391 8.4805 1 25 99.2391 8.4805 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 99.1863 8.5553 1 28 99.1863 8.5553 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 99.1822 8.3600 2 50 99.1812 8.3703 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.1934 8.4801 1 25 99.1934 8.4801 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.1157 8.3500 2 50 99.1157 8.3500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.0943 8.3400 3 100 99.0943 8.3400 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 99.1000 8.4996 1 35 99.1000 8.4996 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.1146 8.3605 1 25 99.1146 8.3605 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.0730 8.3298 1 50 99.0730 8.3298 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.0675 8.3797 1 25 99.0675 8.3797 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 99.0483 8.3502 1 50 99.0483 8.3502 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 99.0675 8.3797 1 50 99.0675 8.3797 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.0247 8.3602 1 50 99.0247 8.3602 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.0282 8.3300 1 50 99.0282 8.3300 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 98.9334 8.5545 2 130 98.9334 8.5545 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 98.9463 8.4499 2 85 98.9463 8.4499 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.9401 8.5002 1 50 98.9401 8.5002 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 98.9586 8.3502 1 50 98.9586 8.3502 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 98.9058 8.4126 4 145 98.9048 8.4203 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 98.8954 8.3200 2 75 98.8954 8.3200 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.8425 8.5487 1 100 98.8425 8.5487 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 98.8651 8.3799 2 50 98.8651 8.3799 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 98.8477 8.5098 1 50 98.8477 8.5098 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 98.8718 8.3298 1 25 98.8718 8.3298 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 98.7581 8.4999 1 10 98.7581 8.4999 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.6220 8.5000 1 50 98.6220 8.5000 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 98.6348 8.4199 1 25 98.6348 8.4199 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 98.6478 8.4800 1 25 98.6478 8.4800 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.6107 8.4301 1 25 98.6107 8.4301 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 98.6220 8.5000 1 25 98.6220 8.5000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.5899 8.4201 1 100 98.5899 8.4201 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.5315 8.4999 2 75 98.5315 8.4999 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.2969 9.1652 1 200 98.2969 9.1652 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.2727 9.1649 3 450 98.2727 9.1649 INE652A16IU9 STATE BK OF PATIALA 3-Apr-14 98.2833 9.1077 2 200 98.2833 9.1077 INE652A16IU9 STATE BK OF PATIALA 3-Apr-14 98.3079 9.1050 1 100 98.3079 9.1050 INE976G16372 THE RATNAKAR BK 3-Apr-14 98.1737 9.7000 1 25 98.1737 9.7000 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 98.2560 9.1248 2 25 98.2560 9.1248 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 98.1719 9.1849 3 100 98.1719 9.1849 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 98.2222 9.0499 1 25 98.2222 9.0499 INE476A16LO0 CANARA BK 15-Apr-14 97.9826 9.1648 1 75 97.9826 9.1648 INE483A16HR7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-14 97.9585 9.1648 5 125 97.9585 9.1648 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 96.5932 9.1301 2 50 96.5932 9.1301 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.6117 9.2801 2 25 94.6117 9.2801 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 92.4868 9.2950 1 100 92.4868 9.2950 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 92.4650 9.2950 1 25 92.4650 9.2950 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.4808 9.2450 10 300 92.4808 9.2450 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 92.4808 9.2450 1 100 92.4808 9.2450 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 92.4403 9.2700 1 25 92.4403 9.2700 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 92.4394 9.2425 1 50 92.4394 9.2425 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 92.3997 9.2950 1 25 92.3997 9.2950 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 91.5401 9.3441 2 53 91.5394 9.3450 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 91.5815 9.3200 1 50 91.5815 9.3200 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 91.5643 9.3150 1 10 91.5643 9.3150 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.5539 9.3017 5 150 91.5595 9.2950 INE036D16FE9 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-15 91.4965 9.3450 1 27 91.4965 9.3450 INE008A16TH8 IDBI BK 21-Jan-15 91.5507 9.2799 1 25 91.5507 9.2799 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 91.5586 9.2450 2 150 91.5586 9.2450 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 91.5586 9.2450 2 150 91.5586 9.2450 INE008A16TJ4 IDBI BK 22-Jan-15 91.5276 9.2821 3 147 91.5293 9.2801 INE036D16FD1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-15 91.3917 9.4450 4 56 91.3917 9.4450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com