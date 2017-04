Jan 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 99.9341 8.0266 4 175 99.9343 7.9988 INE237A16WU0 KOTAK MAH BK 27-Jan-14 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 99.9119 8.0462 1 65 99.9119 8.0462 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.8443 8.1298 3 350 99.8439 8.1522 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE168A16HQ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-14 99.8451 8.0895 1 75 99.8451 8.0895 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.7745 8.2494 3 150 99.7745 8.2494 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 99.7750 8.2305 2 140 99.7745 8.2494 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.7544 8.1695 1 50 99.7544 8.1695 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.6857 8.2201 1 25 99.6857 8.2201 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.7550 8.1495 1 5 99.7550 8.1495 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.6186 8.2202 1 25 99.6186 8.2202 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.6788 8.4011 1 5 99.6788 8.4011 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-14 99.3575 8.4296 1 25 99.3575 8.4296 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 99.2660 8.4337 2 7.5 99.2646 8.4503 INE160A16JM8 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-14 99.2000 8.4101 1 25 99.2000 8.4101 INE095A16LB5 INDUSIND BK 28-Feb-14 99.2013 8.3964 1 25 99.2013 8.3964 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.1351 8.3801 1 50 99.1351 8.3801 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.1361 8.3703 1 25 99.1361 8.3703 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.1090 8.4138 1 5 99.1090 8.4138 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.0896 8.3837 1 100 99.0896 8.3837 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 99.1567 8.3898 1 25 99.1567 8.3898 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.0878 8.4005 1 25 99.0878 8.4005 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.1567 8.3898 1 25 99.1567 8.3898 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 99.0668 8.3860 1 150 99.0668 8.3860 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.0681 8.3742 1 75 99.0681 8.3742 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 98.9560 8.5573 1 3 98.9560 8.5573 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.8849 8.4000 2 200 98.8849 8.4000 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 98.8547 8.6302 2 200 98.8547 8.6302 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 98.8813 8.4275 1 100 98.8813 8.4275 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 98.8849 8.4000 2 50 98.8849 8.4000 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 98.9093 8.7499 1 50 98.9093 8.7499 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 98.9093 8.7499 1 50 98.9093 8.7499 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 98.9525 8.3997 1 25 98.9525 8.3997 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 98.7831 8.4838 6 400 98.7833 8.4824 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 98.7166 8.6277 12 800 98.7163 8.6299 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 98.7501 8.3998 2 50 98.7501 8.3998 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 98.6959 8.7688 2 25 98.6959 8.7688 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 98.7354 8.4998 1 24.5 98.7354 8.4998 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.6478 8.4800 1 55 98.6478 8.4800 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.6446 8.5003 1 45 98.6446 8.5003 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.6324 8.4352 4 330 98.6332 8.4299 INE008A16PH6 IDBI BK 25-Mar-14 98.5976 8.6526 2 200 98.5976 8.6526 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 98.6266 8.4715 2 125 98.6364 8.4099 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.6380 8.3999 1 100 98.6380 8.3999 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.6380 8.3999 1 50 98.6380 8.3999 INE483A16EZ7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-14 98.5993 8.5003 1 63 98.5993 8.5003 INE683A16BA1 THE SOUTH INDIAN BK 26-Mar-14 98.5937 8.5348 1 25 98.5937 8.5348 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.6123 8.4203 1 25 98.6123 8.4203 INE528G16UA5 YES BK 26-Mar-14 98.5978 8.5095 1 15 98.5978 8.5095 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 98.5767 8.5001 1 50 98.5767 8.5001 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.3271 9.1323 5 500 98.3271 9.1323 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.3149 9.2001 2 150 98.3149 9.2001 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.3212 9.1651 1 83 98.3212 9.1651 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 98.3194 9.1751 1 2 98.3194 9.1751 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.2782 9.1352 1 100 98.2782 9.1352 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.2010 9.1598 1 100 98.2010 9.1598 INE428A16LZ7 ALLAHABAD BK 16-Apr-14 97.9826 9.1648 3 125 97.9826 9.1648 INE428A16MA8 ALLAHABAD BK 17-Apr-14 97.9585 9.1648 1 50 97.9585 9.1648 INE141A16OA3 OBC 17-Apr-14 97.9541 9.1849 2 25 97.9541 9.1849 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 97.8335 9.1850 1 100 97.8335 9.1850 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 97.7920 9.1569 2 125 97.7901 9.1649 INE141A16OB1 OBC 24-Apr-14 97.7854 9.1848 1 100 97.7854 9.1848 INE483A16HW7 CENTRAL BK OF INDIA 4-Aug-14 95.3397 9.2925 2 100 95.3397 9.2925 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 94.5880 9.2000 1 5 94.5880 9.2000 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 94.5934 9.1500 1 25 94.5934 9.1500 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 94.2359 9.1499 1 25 94.2359 9.1499 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 92.6650 9.2900 2 50 92.6650 9.2900 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.6285 9.3399 1 25 92.6285 9.3399 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 92.6432 9.2900 1 25 92.6432 9.2900 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.4687 9.2901 2 100 92.4687 9.2901 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 91.5795 9.3224 1 50 91.5795 9.3224 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.5518 9.3300 1 25 91.5518 9.3300 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 91.5798 9.2450 1 25 91.5798 9.2450 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 91.5168 9.2950 4 300 91.5168 9.2950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com