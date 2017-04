Jan 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.9098 8.2406 3 170 99.9097 8.2473 INE095A16KX1 INDUSIND BK 31-Jan-14 99.9097 8.2473 1 150 99.9097 8.2473 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.9072 8.4777 2 125 99.9097 8.2473 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE141A16ND9 OBC 31-Jan-14 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.8401 8.3510 2 100 99.8401 8.3510 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 99.8637 8.3029 1 25 99.8637 8.3029 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE077A16AN1 DENA BK 4-Feb-14 99.8173 8.3509 1 25 99.8173 8.3509 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 99.7505 8.2996 3 175 99.7505 8.2996 INE608A16FM4 PUNJAB AND SIND BK 7-Feb-14 99.7490 8.3496 1 75 99.7490 8.3496 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.7483 8.3746 2 50 99.7475 8.3996 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 99.6819 8.3198 2 200 99.6819 8.3198 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.6788 8.4011 1 115 99.6788 8.4011 INE112A16EM0 CORPORATION BK 10-Feb-14 99.6819 8.3198 1 50 99.6819 8.3198 INE483A16GW9 CENTRAL BK OF INDIA 10-Feb-14 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 99.5826 8.4994 1 10 99.5826 8.4994 INE457A16DT6 BK OF MAHARASHTRA 17-Feb-14 99.5247 8.3006 1 25 99.5247 8.3006 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.5022 8.3003 1 25 99.5022 8.3003 INE483A16HD7 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-14 99.3598 8.7103 1 25 99.3598 8.7103 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.3541 8.4745 1 3 99.3541 8.4745 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 99.3363 8.7096 1 50 99.3363 8.7096 INE434A16EY3 ANDHRA BK 25-Feb-14 99.3597 8.4006 1 25 99.3597 8.4006 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 99.3127 8.7104 1 75 99.3127 8.7104 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.3370 8.4003 1 25 99.3370 8.4003 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.2681 8.4098 1 50 99.2681 8.4098 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.1900 8.5165 2 150 99.2057 8.3497 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 99.2236 8.4001 1 10 99.2236 8.4001 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.2099 8.5495 1 5 99.2099 8.5495 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 99.1793 8.3898 1 100 99.1793 8.3898 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.1783 8.4001 2 50 99.1783 8.4001 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 99.1341 8.3898 1 50 99.1341 8.3898 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.1279 8.4504 1 15 99.1279 8.4504 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.1063 8.4395 1 25 99.1063 8.4395 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.1042 8.4595 1 25 99.1042 8.4595 INE683A16AN6 THE SOUTH INDIAN BK 10-Mar-14 99.0359 8.4601 1 86 99.0359 8.4601 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.0360 8.4592 1 15 99.0360 8.4592 INE528G16TQ3 YES BK 10-Mar-14 99.0359 8.4601 1 15 99.0359 8.4601 INE090A16YM6 ICICI BK 11-Mar-14 98.9855 8.6997 2 150 98.9855 8.6997 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 99.0187 8.4122 1 5 99.0187 8.4122 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 98.9672 8.6570 2 100 98.9672 8.6570 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 98.9690 8.4497 2 50 98.9690 8.4497 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 98.9714 8.4298 1 75 98.9714 8.4298 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 98.9352 8.5399 2 50 98.9303 8.5796 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 98.9451 8.4596 1 43 98.9451 8.4596 INE090A16YQ7 ICICI BK 17-Mar-14 98.8770 8.4602 1 8 98.8770 8.4602 INE976G16281 THE RATNAKAR BK 17-Mar-14 98.8770 8.4602 1 5 98.8770 8.4602 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 98.8557 8.4501 1 25 98.8557 8.4501 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.7896 8.6002 1 100 98.7896 8.6002 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 98.8063 8.4801 2 25 98.8063 8.4801 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 98.8063 8.4801 1 25 98.8063 8.4801 INE095A16LI0 INDUSIND BK 21-Mar-14 98.7877 8.4513 4 200 98.7875 8.4527 INE691A16HA1 UCO BK 21-Mar-14 98.7950 8.3998 1 10 98.7950 8.3998 INE668A16618 TAMILNAD MERCANTILE BK 22-Mar-14 98.7639 8.4597 1 3 98.7639 8.4597 INE095A16HP3 INDUSIND BK 24-Mar-14 98.7201 8.4503 3 160 98.7187 8.4597 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.6989 8.5922 1 10 98.6989 8.5922 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.7054 8.3989 2 175 98.7052 8.4000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.7052 8.4000 2 115 98.7052 8.4000 INE008A16PH6 IDBI BK 25-Mar-14 98.6930 8.4802 2 100 98.6930 8.4802 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.7052 8.4000 1 50 98.7052 8.4000 INE976G16307 THE RATNAKAR BK 25-Mar-14 98.6386 8.8381 1 15 98.6386 8.8381 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 98.7052 8.4000 1 10 98.7052 8.4000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.6468 8.6326 3 200 98.6468 8.6326 INE528G16UA5 YES BK 26-Mar-14 98.6740 8.4571 2 36 98.6735 8.4600 INE008A16TI6 IDBI BK 27-Mar-14 98.6207 8.6523 2 100 98.6207 8.6523 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.3971 9.1478 4 325 98.3997 9.1324 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 98.3881 9.1997 2 125 98.3881 9.1997 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.3945 9.1626 2 125 98.3945 9.1626 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.3510 9.1337 3 200 98.3513 9.1323 INE976G16646 THE RATNAKAR BK 4-Apr-14 98.2506 9.7000 1 25 98.2506 9.7000 INE168A16IB6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Apr-14 98.2662 9.2000 5 144 98.2662 9.2000 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.2714 9.1719 3 125 98.2662 9.2000 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.2694 9.1828 1 100 98.2694 9.1828 INE976G16653 THE RATNAKAR BK 7-Apr-14 98.1737 9.7000 1 25 98.1737 9.7000 INE168A16IC4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Apr-14 98.2176 9.1998 1 26 98.2176 9.1998 INE168A16FQ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Apr-14 97.8617 9.2736 1 0.25 97.8617 9.2736 INE483A16HX5 CENTRAL BK OF INDIA 17-Jul-14 95.8292 9.2901 2 83 95.8292 9.2901 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 95.6165 9.3482 1 0.05 95.6165 9.3482 INE168A16ID2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Aug-14 95.5031 9.2401 1 30 95.5031 9.2401 INE483A16HW7 CENTRAL BK OF INDIA 4-Aug-14 95.4092 9.2924 2 100 95.4092 9.2924 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 94.6925 9.3417 2 60 94.7149 9.3000 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 94.6812 9.3201 1 25 94.6812 9.3201 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 92.5333 9.3500 1 100 92.5333 9.3500 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 92.3644 9.4000 1 50 92.3644 9.4000 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 91.6018 9.3999 1 75 91.6018 9.3999 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.6079 9.3400 1 40 91.6079 9.3400 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 91.5567 9.3500 1 25 91.5567 9.3500 INE166A16KN1 ING VYSYA BK 23-Jan-15 91.5148 9.3747 4 112.5 91.5145 9.3750 INE483A16HV9 CENTRAL BK OF INDIA 27-Jan-15 91.4976 9.2925 2 72 91.4976 9.2925