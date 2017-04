Jan 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16FM4 STATE BK OF MYSORE 29-Jan-14 99.9773 8.2874 1 50 99.9773 8.2874 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 99.9324 8.2354 2 175 99.9331 8.1449 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.9331 8.1449 1 145 99.9331 8.1449 INE095A16KX1 INDUSIND BK 31-Jan-14 99.9318 8.3033 1 100 99.9318 8.3033 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.8637 8.3029 1 50 99.8637 8.3029 INE237A16XG7 KOTAK MAH BK 3-Feb-14 99.8654 8.1992 1 5 99.8654 8.1992 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE652A16IL8 STATE BK OF PATIALA 10-Feb-14 99.7053 8.2987 1 175 99.7053 8.2987 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 99.6827 8.2988 1 100 99.6827 8.2988 INE434A16EV9 ANDHRA BK 11-Feb-14 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.7053 8.2987 1 5 99.7053 8.2987 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 99.5615 8.4609 1 20 99.5615 8.4609 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.5190 8.4006 2 50 99.5190 8.4006 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.4507 8.4002 2 253 99.4507 8.4001 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.3781 8.4602 4 150 99.3788 8.4502 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.3752 8.4995 1 25 99.3752 8.4995 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.4052 8.4000 2 25 99.4052 8.4000 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 99.3522 8.4996 1 50 99.3522 8.4996 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.2864 8.4628 3 200 99.2849 8.4804 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.3062 8.5002 2 50 99.3062 8.5002 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 99.2209 8.4295 4 100 99.2209 8.4295 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.2236 8.4001 1 50 99.2236 8.4001 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.1778 8.8997 1 50 99.1778 8.8997 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.2004 8.4059 1 25 99.2004 8.4059 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 99.1723 8.4620 2 10 99.1723 8.4620 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.1590 8.3667 1 45 99.1590 8.3667 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.1581 8.3757 1 25 99.1581 8.3757 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.1290 8.4397 1 25 99.1290 8.4397 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.0341 8.8998 2 100 99.0341 8.8998 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 98.9863 8.8998 1 50 98.9863 8.8998 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 98.9987 8.3903 2 100 98.9987 8.3903 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 98.9857 8.5003 1 25 98.9857 8.5003 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 98.8437 8.5397 1 25 98.8437 8.5397 INE095A16HP3 INDUSIND BK 24-Mar-14 98.7427 8.4501 4 200 98.7427 8.4501 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.7383 8.4801 1 75 98.7383 8.4801 INE238A16VI5 AXIS BK 24-Mar-14 98.7653 8.4500 1 25 98.7653 8.4500 INE008A16PH6 IDBI BK 25-Mar-14 98.7067 8.5400 1 100 98.7067 8.5400 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.7157 8.4798 1 50 98.7157 8.4798 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 98.6602 8.8512 2 40 98.6602 8.8512 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.7089 8.5253 1 100 98.7089 8.5253 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 98.6901 8.4993 1 25 98.6901 8.4993 INE008A16TI6 IDBI BK 27-Mar-14 98.6611 8.5402 1 100 98.6611 8.5402 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 98.6662 8.5072 1 100 98.6662 8.5072 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 98.6725 8.4665 1 50 98.6725 8.4665 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 98.6679 8.4962 1 50 98.6679 8.4962 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.3989 9.2799 1 25 98.3989 9.2799 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.4235 9.2800 1 25 98.4235 9.2800 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.3914 9.1806 2 450 98.3914 9.1806 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.3750 9.1352 1 200 98.3750 9.1352 INE095A16LC3 INDUSIND BK 4-Apr-14 98.3641 9.1975 2 40 98.3641 9.1975 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 98.2901 9.2025 4 150 98.2901 9.2025 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.2941 9.1806 1 100 98.2941 9.1806 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.2948 9.1767 2 75 98.2906 9.1997 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 98.3239 9.1501 1 25 98.3239 9.1501 INE428A16MC4 ALLAHABAD BK 15-Apr-14 98.0956 9.2026 2 200 98.0956 9.2026 INE090A16ZD2 ICICI BK 23-Apr-14 97.8806 9.2980 1 0.75 97.8806 9.2980 INE434A16DW9 ANDHRA BK 29-Apr-14 97.7542 9.2148 1 100 97.7542 9.2148 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 94.5980 9.3050 1 5 94.5980 9.3050 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 94.5816 9.3349 1 0.5 94.5816 9.3349 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 92.4081 9.5500 1 50 92.4081 9.5500 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.3858 9.5500 1 50 92.3858 9.5500 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.2917 9.3801 2 75 92.2917 9.3801 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.2381 9.4799 1 35 92.2381 9.4799 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.4465 9.5900 4 125 91.4792 9.5499 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 91.4958 9.4500 3 125 91.4958 9.4500 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 91.4354 9.5500 2 100 91.4354 9.5500 INE028A16847 BK OF BARODA 23-Jan-15 91.4546 9.5000 2 65 91.4546 9.5000 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 91.4810 9.3379 3 350 91.5168 9.2950 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 91.5281 9.2815 4 125 91.5293 9.2801 INE166A16KO9 ING VYSYA BK 27-Jan-15 91.4334 9.3950 1 90 91.4334 9.3950 INE528G16WJ2 YES BK 27-Jan-15 91.4209 9.4100 1 60 91.4209 9.4100 INE141A16NY5 OBC 27-Jan-15 91.5419 9.2650 1 55 91.5419 9.2650 INE166A16KP6 ING VYSYA BK 28-Jan-15 91.4119 9.3949 2 150 91.4119 9.3949 INE528G16WI4 YES BK 28-Jan-15 91.3993 9.4100 1 20 91.3993 9.4100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com