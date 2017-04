Jan 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 99.9537 8.4537 4 515 99.9537 8.4537 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF (I) 31-Jan-14 99.9540 8.3917 2 470 99.9548 8.2527 INE095A16KX1 INDUSIND BK 31-Jan-14 99.9534 8.5085 2 100 99.9534 8.5085 INE651A16FO0 STATE BK OF MYSORE 31-Jan-14 99.9540 8.3989 2 100 99.9540 8.3989 INE141A16ND9 OBC 31-Jan-14 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 99.9537 8.4537 1 45 99.9537 8.4537 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.9537 8.4537 1 25 99.9537 8.4537 INE168A16HQ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-14 99.9537 8.4537 1 25 99.9537 8.4537 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.8844 8.4486 2 120 99.8844 8.4486 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 99.8844 8.4486 1 75 99.8844 8.4486 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 99.8844 8.4486 1 25 99.8844 8.4486 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 99.6529 8.4755 1 0.1 99.6529 8.4755 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 99.5880 8.3890 1 100 99.5880 8.3890 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF (I) 18-Feb-14 99.5659 8.3757 2 50 99.5672 8.3505 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 99.5424 8.3896 1 20 99.5424 8.3896 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.4741 8.3899 3 250 99.4741 8.3899 INE692A16BW6 UNION BK OF (I) 27-Feb-14 99.3331 8.4501 2 100 99.3331 8.4501 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 99.3062 8.5002 1 25 99.3062 8.5002 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.2380 8.4925 2 68 99.2398 8.4727 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.2391 8.4805 1 50 99.2391 8.4805 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 99.2240 8.6502 1 20 99.2240 8.6502 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 99.2240 8.6502 1 10 99.2240 8.6502 INE692A16BX4 UNION BK OF (I) 4-Mar-14 99.2418 8.4502 2 300 99.2418 8.4502 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 99.2163 8.4797 1 25 99.2163 8.4797 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.1938 8.4756 2 26 99.2044 8.3630 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.1934 8.4801 1 25 99.1934 8.4801 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.1941 8.4727 1 0.2 99.1941 8.4727 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 99.1308 8.6497 1 10 99.1308 8.6497 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.0771 8.4999 1 25 99.0771 8.4999 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 99.0667 8.5963 2 18 99.0739 8.5297 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.0610 8.6496 1 10 99.0610 8.6496 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.0086 8.4996 1 50 99.0086 8.4996 INE238A16SE0 AXIS BK 18-Mar-14 98.8778 8.6302 1 50 98.8778 8.6302 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 98.8521 8.6500 1 20 98.8521 8.6500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 98.8289 8.6503 1 20 98.8289 8.6503 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 98.8783 8.4503 1 5 98.8783 8.4503 INE095A16LI0 INDUSIND BK 21-Mar-14 98.8358 8.4302 8 500 98.8358 8.4302 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.7581 8.4999 1 25 98.7581 8.4999 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 98.7634 8.4632 1 25 98.7634 8.4632 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-14 98.7354 8.4998 1 25 98.7354 8.4998 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.7127 8.4999 2 150 98.7127 8.4999 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 98.7354 8.4998 1 100 98.7354 8.4998 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 98.7207 8.5999 1 25 98.7207 8.5999 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.4411 9.1747 1 175 98.4411 9.1747 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 98.4101 9.3601 1 100 98.4101 9.3601 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 98.4134 9.1944 4 300 98.4137 9.1927 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.3212 9.1651 8 200 98.3212 9.1651 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.2933 9.3200 1 100 98.2933 9.3200 INE095A16LD1 INDUSIND BK 7-Apr-14 98.3154 9.1973 2 58 98.3154 9.1973 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.2753 9.4200 1 25 98.2753 9.4200 INE095A16LJ8 INDUSIND BK 9-Apr-14 98.2667 9.1973 1 25 98.2667 9.1973 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.5728 9.5700 1 150 92.5728 9.5700 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF (I) 8-Dec-14 92.4163 9.6000 1 25 92.4163 9.6000 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 92.3938 9.6000 1 100 92.3938 9.6000 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 92.3938 9.6000 1 25 92.3938 9.6000 INE514E16962 EXPORT IMPORT BK OF (I) 18-Dec-14 92.1699 9.5999 2 75 92.1699 9.5999 INE514E16962 EXPORT IMPORT BK OF (I) 18-Dec-14 92.1922 9.6000 1 25 92.1922 9.6000 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.1475 9.6000 1 50 92.1475 9.6000 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 92.1922 9.6000 1 15 92.1922 9.6000 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF (I) 2-Jan-15 91.8437 9.5900 1 50 91.8437 9.5900 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF (I) 19-Jan-15 91.4685 9.5900 1 2.8 91.4685 9.5900 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.4547 9.5800 1 25 91.4547 9.5800 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 91.4751 9.3450 1 30 91.4751 9.3450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com