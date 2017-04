Jan 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 99.9775 8.2143 1 30 99.9775 8.2143 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.9102 8.2016 2 125 99.9102 8.2016 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.9108 8.1498 3 75 99.9119 8.0462 INE112A16EJ6 CORPORATION BK 3-Feb-14 99.9119 8.0462 1 25 99.9119 8.0462 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.8887 8.1350 3 175 99.8898 8.0535 INE077A16AN1 DENA BK 4-Feb-14 99.8838 8.4925 1 50 99.8838 8.4925 INE095A16KZ6 INDUSIND BK 4-Feb-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.7460 8.4496 1 25 99.7460 8.4496 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 99.7460 8.4496 1 25 99.7460 8.4496 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.5652 8.3892 1 25 99.5652 8.3892 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.5199 8.3849 2 100 99.5199 8.3849 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.4974 8.3807 1 50 99.4974 8.3807 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 99.4911 8.4863 1 3.5 99.4911 8.4863 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.2394 8.4777 3 100 99.2400 8.4704 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 99.2365 8.5097 1 25 99.2365 8.5097 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.2338 8.5401 1 25 99.2338 8.5401 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.2167 8.4753 1 0.6 99.2167 8.4753 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.0580 8.9000 1 140 99.0580 8.9000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.0825 8.6664 2 43 99.1000 8.4996 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 99.0257 8.5504 1 28 99.0257 8.5504 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.0062 8.5204 1 50 99.0062 8.5204 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 98.9750 9.0000 1 50 98.9750 9.0000 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 98.9970 8.6001 1 20 98.9970 8.6001 INE095A16HN8 INDUSIND BK 19-Mar-14 98.8544 8.9998 2 50 98.8544 8.9998 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 98.8643 8.7353 1 24.95 98.8643 8.7353 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 98.8665 8.5402 1 25 98.8665 8.5402 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.7666 8.6002 1 69 98.7666 8.6002 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 98.7666 8.6002 2 36 98.7666 8.6002 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 98.7661 8.6039 2 34 98.7666 8.6002 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.7666 8.6002 1 25 98.7666 8.6002 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 98.7437 8.5997 2 75 98.7437 8.5997 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 98.7437 8.5997 1 64 98.7437 8.5997 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.7581 8.4999 1 60 98.7581 8.4999 INE483A16EZ7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-14 98.7207 8.5999 1 49 98.7207 8.5999 INE528G16UA5 YES BK 26-Mar-14 98.7200 8.6047 1 25 98.7200 8.6047 INE976G16315 THE RATNAKAR BK 28-Mar-14 98.6378 8.8433 1 10 98.6378 8.8433 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.4646 9.1800 1 200 98.4646 9.1800 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-14 98.4143 9.3350 1 50 98.4143 9.3350 INE237A16YA8 KOTAK MAH BK 3-Apr-14 98.4034 9.4002 1 11 98.4034 9.4002 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 98.4252 9.1250 4 200 98.4252 9.1250 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 98.3180 9.3199 1 160 98.3180 9.3199 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.3227 9.2933 2 26 98.3233 9.2900 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 98.3231 9.2912 1 25 98.3231 9.2912 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 94.5978 9.6500 1 75 94.5978 9.6500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 94.5742 9.6499 2 25 94.5742 9.6499 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 94.3148 9.6499 1 25 94.3148 9.6499 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 94.3327 9.6601 1 25 94.3327 9.6601 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 94.1270 9.6500 1 50 94.1270 9.6500 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 94.0629 9.6799 2 25 94.0629 9.6799 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.5437 9.6420 2 125 92.5380 9.6500 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 92.5297 9.6300 1 25 92.5297 9.6300 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 92.4701 9.6501 1 25 92.4701 9.6501 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.4012 9.5899 2 40 92.4012 9.5899 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 92.1067 9.5949 1 0.2 92.1067 9.5949 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.4013 9.7000 5 250 91.4013 9.7000 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.4766 9.5800 2 50 91.4766 9.5800 INE028A16847 BK OF BARODA 23-Jan-15 91.4764 9.5000 1 10 91.4764 9.5000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA 