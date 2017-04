Jan 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 99.9336 8.0800 2 300 99.9335 8.0962 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 99.9335 8.0962 2 250 99.9335 8.0962 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 99.9335 8.0962 1 240 99.9335 8.0962 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 99.9339 8.0475 1 200 99.9339 8.0475 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 99.9335 8.0962 1 100 99.9335 8.0962 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.9112 8.1082 5 355 99.9113 8.1011 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.9113 8.1011 2 75 99.9113 8.1011 INE428A16LR4 ALLAHABAD BK 5-Feb-14 99.8851 8.3973 1 25 99.8851 8.3973 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE705A16IE9 VIJAYA BK 10-Feb-14 99.7760 8.1932 3 300 99.7758 8.2017 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.7772 8.1504 1 50 99.7772 8.1504 INE705A16IG4 VIJAYA BK 11-Feb-14 99.7535 8.1995 1 275 99.7535 8.1995 INE457A16DS8 BK OF MAHARASHTRA 11-Feb-14 99.7535 8.1995 1 45 99.7535 8.1995 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 99.7362 8.0451 1 50 99.7362 8.0451 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 99.7106 8.1490 1 100 99.7106 8.1490 INE608A16FJ0 PUNJAB AND SIND BK 14-Feb-14 99.6827 8.2988 2 300 99.6827 8.2988 INE141A16JX5 OBC 14-Feb-14 99.6674 8.7003 1 5 99.6674 8.7003 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.6154 8.2895 1 100 99.6154 8.2895 INE483A16HA3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-14 99.5924 8.2990 1 50 99.5924 8.2990 INE028A16714 BK OF BARODA 18-Feb-14 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 99.4475 8.4493 2 75 99.4475 8.4493 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.4507 8.4001 1 50 99.4507 8.4001 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 99.3925 8.5805 1 75 99.3925 8.5805 INE476A16KV7 CANARA BK 28-Feb-14 99.3597 8.4006 2 175 99.3597 8.4006 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 99.3635 8.3504 1 100 99.3635 8.3504 INE028A16748 BK OF BARODA 3-Mar-14 99.2916 8.4003 1 45 99.2916 8.4003 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.3976 7.9003 1 25 99.3976 7.9003 INE562A16ER5 INDIAN BK 3-Mar-14 99.3643 8.3398 1 5 99.3643 8.3398 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.2689 8.4005 2 250 99.2689 8.4005 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.2678 8.4136 2 150 99.2689 8.4005 INE237A16XS2 KOTAK MAH BK 4-Mar-14 99.2693 8.3959 1 75 99.2693 8.3959 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.2733 8.3496 1 25 99.2733 8.3496 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 99.2720 8.3646 2 2 99.2720 8.3646 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.2272 8.3608 1 45 99.2272 8.3608 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 99.2099 8.5495 1 25 99.2099 8.5495 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 99.2958 8.3502 1 25 99.2958 8.3502 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 99.2038 8.3699 2 525 99.2038 8.3699 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 99.1727 8.6995 1 9.55 99.1727 8.6995 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.1543 8.8947 1 140 99.1543 8.8947 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.1039 8.6854 2 57 99.1320 8.4104 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.1331 8.3996 1 25 99.1331 8.3996 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.2057 8.3497 1 25 99.2057 8.3497 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 99.1024 8.6998 1 5.95 99.1024 8.6998 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 99.0606 8.6533 1 50 99.0606 8.6533 INE090A16YO2 ICICI BK 13-Mar-14 99.1331 8.3996 1 25 99.1331 8.3996 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 99.0314 8.4999 1 25 99.0314 8.4999 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.0393 8.4299 1 25 99.0393 8.4299 INE090A16YQ7 ICICI BK 17-Mar-14 99.0427 8.3998 1 25 99.0427 8.3998 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 98.9295 8.5861 1 5 98.9295 8.5861 INE095A16HN8 INDUSIND BK 19-Mar-14 98.8544 8.9998 1 50 98.8544 8.9998 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 98.9810 8.3503 1 5 98.9810 8.3503 INE667A16DB8 SYNDICATE BK 25-Mar-14 98.7864 8.4602 4 400 98.7921 8.4203 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 98.7067 8.5400 1 105 98.7067 8.5400 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 98.4724 9.2824 2 550 98.4724 9.2824 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.4728 9.2796 3 325 98.4967 9.1324 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.4637 9.3361 3 225 98.4918 9.1627 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 98.4246 9.5775 1 125 98.4246 9.5775 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 98.4285 9.5534 1 125 98.4285 9.5534 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.4560 9.2323 4 350 98.4724 9.1326 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.3868 9.4996 1 50 98.3868 9.4996 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.3715 9.1552 1 300 98.3715 9.1552 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 98.3165 9.4697 2 133.5 98.3165 9.4697 INE428A16MD2 ALLAHABAD BK 30-Apr-14 97.7511 9.4352 1 50 97.7511 9.4352 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 94.6218 9.7400 1 5 94.6218 9.7400 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 94.5025 9.7400 1 10 94.5025 9.7400 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 94.2885 9.7400 1 5 94.2885 9.7400 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 94.2912 9.6501 1 50 94.2912 9.6501 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 94.1654 9.6649 1 1.1 94.1654 9.6649 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 94.1036 9.6500 2 25 94.1036 9.6500 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 92.1850 9.7000 2 75 92.1850 9.7000 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 91.9597 9.7000 1 50 91.9597 9.7000 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 91.7746 9.6500 1 25 91.7746 9.6500 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 91.4902 9.7000 1 50 91.4902 9.7000 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 91.4013 9.7000 1 25 91.4013 9.7000 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 91.3082 9.5454 12 900 91.3085 9.5450 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 91.3085 9.5450 4 350 91.3085 9.5450 =============================================================================================== *: Crores