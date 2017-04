Feb 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 99.9779 8.0683 2 300 99.9779 8.0683 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 99.9779 8.0683 2 300 99.9779 8.0683 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 99.9779 8.0683 2 175 99.9779 8.0683 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 99.9779 8.0683 1 25 99.9779 8.0683 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.9108 8.1468 2 150 99.9108 8.1468 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE705A16IC3 VIJAYA BK 7-Feb-14 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE141A16NH0 OBC 11-Feb-14 99.8217 8.1495 1 100 99.8217 8.1495 INE028A16672 BK OF BARODA 11-Feb-14 99.8217 8.1495 1 50 99.8217 8.1495 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 99.7994 8.1518 1 200 99.7994 8.1518 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 99.7587 8.8288 1 295 99.7587 8.8288 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 99.6807 8.3510 4 125 99.6807 8.3500 INE028A16680 BK OF BARODA 17-Feb-14 99.6792 8.3906 1 100 99.6792 8.3906 INE428A16LS2 ALLAHABAD BK 21-Feb-14 99.5880 8.3890 4 300 99.5880 8.3890 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.5193 8.3950 6 375 99.5190 8.4006 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 99.5445 8.3509 1 25 99.5445 8.3509 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 99.4279 8.4007 1 50 99.4279 8.4007 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 99.4540 8.3493 1 25 99.4540 8.3493 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.3590 8.4098 2 200 99.3590 8.4098 INE160A16JO4 PUNJAB NATIONAL BK 3-Mar-14 99.3635 8.3504 1 75 99.3635 8.3504 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 99.3408 8.6502 1 50 99.3408 8.6502 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 99.3825 8.3996 1 25 99.3825 8.3996 INE562A16ES3 INDIAN BK 4-Mar-14 99.3096 8.7499 1 25 99.3096 8.7499 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 99.3331 8.4501 1 25 99.3331 8.4501 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 99.3176 8.3596 2 100 99.3176 8.3596 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.3214 8.3124 2 50.6 99.3153 8.3879 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 99.2860 8.7495 1 25 99.2860 8.7495 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 99.3159 8.3805 1 25 99.3159 8.3805 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 99.2950 8.3597 2 100 99.2950 8.3597 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.2958 8.3502 1 10 99.2958 8.3502 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 99.2990 8.3115 1 0.25 99.2990 8.3115 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 99.1859 8.5600 2 75 99.2028 8.3805 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 99.1527 8.4299 1 200 99.1527 8.4299 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 99.1279 8.4504 1 40 99.1279 8.4504 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.1310 8.4201 1 175 99.1310 8.4201 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 99.1320 8.4104 1 150 99.1320 8.4104 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.0632 8.8504 1 50 99.0632 8.8504 INE090A16YP9 ICICI BK 14-Mar-14 99.1331 8.3996 1 25 99.1331 8.3996 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 99.0737 8.7503 1 25 99.0737 8.7503 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.0737 8.7503 1 25 99.0737 8.7503 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 98.9682 8.8496 1 75 98.9682 8.8496 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 98.9970 8.6001 1 5 98.9970 8.6001 INE141A16NS7 OBC 20-Mar-14 98.9771 8.3826 1 100 98.9771 8.3826 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 98.9690 8.4497 1 25 98.9690 8.4497 INE090A16YR5 ICICI BK 20-Mar-14 98.9397 8.6922 2 23.45 98.9388 8.6998 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.8823 8.4198 1 100 98.8823 8.4198 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 98.8455 8.7003 1 7.05 98.8455 8.7003 INE095A16HP3 INDUSIND BK 24-Mar-14 98.8455 8.7003 1 7 98.8455 8.7003 INE528G16TX9 YES BK 24-Mar-14 98.8455 8.7003 1 7 98.8455 8.7003 INE238A16VD6 AXIS BK 25-Mar-14 98.8457 8.5248 1 200 98.8457 8.5248 INE695A16GO5 UNITED BK OF INDIA 25-Mar-14 98.7955 8.9001 1 75 98.7955 8.9001 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.8557 8.4501 1 25 98.8557 8.4501 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 98.8783 8.4503 1 25 98.8783 8.4503 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 98.8035 8.5002 2 75 98.8035 8.5002 INE238A16VF1 AXIS BK 27-Mar-14 98.8001 8.5247 1 50 98.8001 8.5247 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 98.7702 8.5748 1 30 98.7702 8.5748 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 98.5341 9.3622 5 900 98.5078 9.5328 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 98.5001 9.5828 7 350 98.5001 9.5828 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 98.5707 9.1252 3 300 98.5707 9.1252 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 98.5200 9.4536 4 80 98.5213 9.4453 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 98.5137 9.3334 10 985 98.5217 9.2826 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 98.5281 9.2421 11 825 98.5060 9.3827 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.5020 9.4080 9 725 98.5449 9.1348 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 98.5374 9.1823 7 475 98.5370 9.1851 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-14 98.5000 9.4210 8 435 98.4982 9.4325 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 98.5222 9.1248 7 725 98.5222 9.1248 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 98.5132 9.1815 9 500 98.5138 9.1774 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 98.5288 9.0836 7 475 98.5289 9.0828 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.5130 9.1825 2 50 98.5130 9.1825 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 98.4652 9.4822 2 50 98.4652 9.4822 INE976G16646 THE RATNAKAR BK 4-Apr-14 98.4305 9.7000 1 50 98.4305 9.7000 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.4492 9.5826 2 25 98.4492 9.5826 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 98.5158 9.3202 1 25 98.5158 9.3202 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.4037 9.5500 1 25 98.4037 9.5500 INE476A16LX1 CANARA BK 9-Apr-14 98.3596 9.3651 1 50 98.3596 9.3651 INE562A16EU9 INDIAN BK 10-Apr-14 98.3191 9.4548 1 30 98.3191 9.4548 INE476A16LP7 CANARA BK 16-Apr-14 98.1862 9.3648 1 25 98.1862 9.3648 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 97.7643 9.4851 2 100 97.7643 9.4851 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 94.7163 9.6499 1 0.2 94.7163 9.6499 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 92.6287 9.6499 1 25 92.6287 9.6499 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 92.1323 9.6799 1 0.1 92.1323 9.6799 INE028A16839 BK OF BARODA *: Crores