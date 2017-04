Feb 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 99.9336 8.0901 3 120 99.9318 8.3033 INE168A16HU8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Feb-14 99.9346 7.9663 3 75 99.9351 7.9013 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 99.9341 8.0231 1 25 99.9341 8.0231 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 99.8683 8.0223 1 75 99.8683 8.0223 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 99.7731 8.3007 1 20 99.7731 8.3007 INE141A16NO6 OBC 17-Feb-14 99.7088 8.1999 1 75 99.7088 8.1999 INE036D16EY0 THE KARUR VYSYA BK 21-Feb-14 99.6149 8.3003 1 100 99.6149 8.3003 INE160A16JK2 PUNJAB NATIONAL BK 21-Feb-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 99.5473 8.2993 1 25 99.5473 8.2993 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 99.5445 8.3509 1 25 99.5445 8.3509 INE077A16AP6 DENA BK 24-Feb-14 99.5724 8.2497 1 25 99.5724 8.2497 INE428A16LU8 ALLAHABAD BK 24-Feb-14 99.5724 8.2497 1 25 99.5724 8.2497 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 99.5219 8.3498 1 25 99.5219 8.3498 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 99.3868 8.3403 2 75 99.3883 8.3202 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 99.3854 8.3599 1 25 99.3854 8.3599 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 99.3982 8.4995 1 5 99.3982 8.4995 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 99.3650 8.3306 1 100 99.3650 8.3306 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 99.3597 8.4006 1 25 99.3597 8.4006 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 99.3639 8.3451 1 10 99.3639 8.3451 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 99.3400 8.3621 1 100 99.3400 8.3621 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 99.3409 8.3506 1 25 99.3409 8.3506 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 99.3051 8.5141 1 25 99.3051 8.5141 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 99.2282 8.3499 1 75 99.2282 8.3499 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 99.2507 8.3503 2 50 99.2507 8.3503 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 99.2507 8.3503 1 25 99.2507 8.3503 INE028A16755 BK OF BARODA 10-Mar-14 99.2240 8.6502 1 5 99.2240 8.6502 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 99.2087 8.5626 1 5 99.2087 8.5626 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 99.2010 8.3995 1 25 99.2010 8.3995 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 99.1832 8.3496 1 100 99.1832 8.3496 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 99.1502 8.4547 1 25 99.1502 8.4547 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 99.1382 8.3498 1 50 99.1382 8.3498 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 99.1382 8.3498 1 50 99.1382 8.3498 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 99.1607 8.3497 1 50 99.1607 8.3497 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 99.1111 8.6147 1 20 99.1111 8.6147 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 99.0427 8.3998 1 25 99.0427 8.3998 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 99.0059 8.7257 1 25 99.0059 8.7257 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 99.0114 8.4754 1 50 99.0114 8.4754 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 99.0178 8.4200 1 5 99.0178 8.4200 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 98.9952 8.4199 1 25 98.9952 8.4199 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 98.9567 8.7459 2 19 98.9567 8.7459 INE237A16TW2 KOTAK MAH BK 21-Mar-14 98.9393 8.6953 1 75 98.9393 8.6953 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 98.9010 8.4498 1 44 98.9010 8.4498 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 98.9078 8.3970 1 10 98.9078 8.3970 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 98.8848 8.5758 1 0.6 98.8848 8.5758 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 98.8823 8.4198 1 5 98.8823 8.4198 INE237A16TX0 KOTAK MAH BK 26-Mar-14 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 98.5329 9.5345 6 400 98.5332 9.5325 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 98.5267 9.5752 4 75 98.5275 9.5701 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 98.5252 9.5853 1 50 98.5252 9.5853 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 98.5310 9.3824 5 500 98.5310 9.3824 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 98.5489 9.2663 2 175 98.5337 9.3649 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 98.5611 9.1873 1 13 98.5611 9.1873 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 98.5154 9.6499 1 5 98.5154 9.6499 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 98.4798 9.5498 1 300 98.4798 9.5498 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 98.4719 9.6002 1 250 98.4719 9.6002 INE237A16YB6 KOTAK MAH BK 4-Apr-14 98.4719 9.6002 1 50 98.4719 9.6002 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 98.4185 9.4601 1 25 98.4185 9.4601 INE028A16813 BK OF BARODA 15-Apr-14 98.2042 9.5350 2 100 98.2042 9.5350 INE028A16888 BK OF BARODA 17-Apr-14 98.1538 9.5352 1 45 98.1538 9.5352 INE008A16TV9 IDBI BK 28-Apr-14 97.8674 9.5827 1 10 97.8674 9.5827 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 97.7670 9.5823 1 7 97.7670 9.5823 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 94.3314 9.6201 1 25 94.3314 9.6201 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 94.2611 9.6200 1 100 94.2611 9.6200 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.7092 9.6001 3 100 92.7092 9.6001 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 92.6866 9.6001 4 50 92.6866 9.6001 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 92.4837 9.6000 2 10 92.4837 9.6000 